Juan Martín Mena: “La condena a Cristina es una aviso para Javier Milei y los próximos presidentes”

Juan Martin Mena: "La condena a Cristina es una aviso para Javier Milei y los proximos presidentes"

El ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, cuestionó duramente la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que confirmó la condena a Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta, con seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Mena alertó que esta sentencia “no es solo contra Cristina” sino que constituye “un aviso para Javier Milei y los próximos presidentes”.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la tarde, que cuenta con la conducción de Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol. En este contexto, el funcionario bonaerense desarrolló una crítica profunda contra el sistema judicial argentino, y particularmente contra el accionar de la Corte Suprema, a la que acusó de tener motivaciones políticas e institucionales preocupantes.

“La causa Vialidad, que es la que se discutió, estaba referida a la administración de las obras públicas que estaban a cargo de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz. El dinero provenía del presupuesto federal, aprobado por todos los diputados y senadores. Sin embargo, la condenaron como si hubiera sido administradora directa. Esto redefine el rol del Presidente en Argentina”, señaló Mena.

Juan Martín Mena aseguró que la causa contra Cristina Fernández de Kirchner fue digitada desde su inicio con fines electorales

El ministro subrayó que el fallo implica una ampliación inconstitucional de las responsabilidades del Poder Ejecutivo: “Los delitos por los que se la condena no los puede cometer cualquier persona. El delito de administración fraudulenta lo comete el que administra. En la reforma constitucional de 1994 se establece que el Presidente no es el administrador general del país, sino que esa función recae en el Jefe de Gabinete. Pero todo eso fue desoído”.

Para Mena, el mensaje es claro: “Esto no solo es contra Cristina, esto es una advertencia para Milei y para cualquier otro presidente. Los están haciendo responsables de lo que haga cualquier funcionario en cualquier provincia. Es de una gravedad institucional inédita”.

El funcionario también puso el foco en la rapidez con la que actuó la Corte Suprema. “Esto no registra antecedentes. Ni Fernando de la Rúa, con el megacanje y los 38 muertos en Plaza de Mayo, pasó un solo día en prisión. Fue sobreseído tras siete años. Pero acá, en 46 días, se resolvió la suerte judicial de una ex presidenta”, dijo.

Además, sostuvo que la causa tiene un origen político y direccionado: “Esta causa nació digitada para condicionar procesos electorales. Cuando Javier Iguacel asume en Vialidad, no sabía ni dónde estaba el baño de su despacho y ya había presentado un informe sobre los 12 años de obra pública en Santa Cruz. A las pocas semanas presentó una denuncia ampliada. Fue todo una puesta en escena”.

El ministro de Justicia bonaerense advirtió que el fallo de la Corte Suprema sienta un precedente grave para futuros presidentes (REUTERS/Cristina Sille)

Sobre la calidad del fallo, el ministro no escatimó en calificativos: “El fallo de ayer es desastroso. La Corte creó una nueva categoría para evaluar pruebas que no existe. Cuando rompés las reglas del derecho, lo hacés para todos. Si no hay derecho, hay barbarie. Estamos en peligro todos, más allá de Cristina”.

También hizo referencia a la respuesta de la propia ex presidenta ante este fallo. “Cristina dejó claro que lo judicial le importa bastante poco. No me consta que haya anunciado una candidatura para anticiparse al fallo. Si hubiera querido fueros, podría haber sido senadora en 2023. No toma decisiones políticas por cuestiones judiciales”.

Sobre la posibilidad de un indulto presidencial, Mena fue tajante: “No formó parte de nuestras charlas. Conociéndola, no le agradaría. Ella confía en su inocencia y no necesita el perdón de nadie”.

En otro tramo, el funcionario comparó la situación con la utilización del sistema judicial en gestiones anteriores. “Yo me dedico a la Justicia. No veo que este Gobierno esté usando las herramientas que utilizó Mauricio Macri, que las usó para generar impunidad y perseguir opositores. Hoy no veo una injerencia del Gobierno en el Poder Judicial”.

Mena calificó el fallo de la Corte como vergonzoso y aseguró que los integrantes del tribunal actúan como operadores mediáticos

Por último, Mena también se refirió a un antecedente preocupante que, según él, confirma la intencionalidad política de la condena: “Por primera vez en la historia se aplica la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Y saben cómo se integró eso al Código Penal Argentino: fue una exigencia del Fondo Monetario Internacional en 2002. Es insólito que la primera vez se aplique sea contra CFK. Es irrisorio”.

