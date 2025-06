Un intendente peronista aseguró que el Gobierno “está contento” con la candidatura de Cristina Kirchner: “Es ideal para polarizar”

Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, pidió una interna en el PJ para definir las candidaturas legislativas (Maximiliano Luna)

Fernando Gray, intendente peronista de Esteban Echeverría, pidió este sábado en una entrevista que el Justicialismo no defina las listas para las próximas elecciones con “la lapicera”, reclamó una interna y aseguró que la postulación de la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner es “ideal” para el Gobierno nacional.

“El Gobierno está contento con la candidatura de Cristina porque es la candidatura ideal para polarizar. Se va a discutir el pasado. Va a ser una discusión histórica del pasado, centrado en la figura de Cristina”, remarcó el jefe comunal bonaerense en una charla con radio Delta.

Gray se diferenció del rumbo que, según él, tomarán estos comicios legislativos (en Provincia de Buenos Aires se votará en septiembre legisladores locales y, en octubre, nacionales) y recordó que hace mucho tiempo que el peronismo no gana una elección de medio término en territorio bonaerense.

“Venimos perdiendo elecciones legislativas hace 20 años desde el peronismo. La del 09, la del 13, la del 17, la del 21, más elecciones presidenciales, más una a gobernador. Ahora, hay un sector de nuestro espacio que no se da por notificado. No sólo perdemos elecciones, sino que perdemos votos, perdemos volumen electoral”, alertó Gray, que desde hace años se exhibe crítico al kirchnerismo.

Gray, junto a Juanchi Zabaleta, Julio Zamora, intendentes y ex jefes comunales del conurbano que formaron un frente independiente de La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro

En ese sentido, volvió a pedir “hacer una autocrítica, escuchar el mensaje de la sociedad que ha sido muy fuerte y hacer una renovación profunda del peronismo y de la oposición”.

Desde su perspectiva, el peronismo, en tanto oposición a la administración nacional de Javier Milei, debería mirar hacia “adelante” y no discutir lo que ya sucedió.

“Hoy la agenda en la calle es importante. Hay problemas muy serios de inseguridad. La oposición tiene que estar centrada en estos temas; el empleo, la vivienda. Hay temas muy graves”, insistió y apuntó contra la interna entre los sectores lideran el gobernador Axel Kicillof y la expresidenta Fernández de Kirchner.

“Pero mientras tanto, dos sectores, La Cámpora y la agrupación que conduce el gobernador, están discutiendo las listas”, dijo y amplió: “Hablan de apertura y hacen la lista a dedo, a lapicera”.

Por eso Gray reclamó nuevamente “una interna” tal como lo expuso en un posteo en la red social X el último viernes, cuando en una carta dirigida a CFK como presidenta del PJ nacional solicitó al Consejo de Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires a que “se convoque a las respectivas internas partidarias a los fines de elegir las candidatas y candidatos de nuestro espacio”.

“Las listas se hacen a dedo en el Instituto Patria y todo el que quiere ser candidato si no es de La Cámpora no tiene representación”, expresó Gray, usualmente contrario a la conducción del espacio cristinista y, en particular, de uno de sus principales referentes y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner.

Gray pidió a CFK internas en el PJ bonarense para definir candidaturas

“No me parece que sea la expresión de un partido político. Debe tener otra expresión, otra apertura. Ver con el resto de los actores de la sociedad con quién podemos charlar. Y mostrar lo mejor que tenemos y salir a la búsqueda de los mejores cuadros, que están por fuera”, detalló.

En ese sentido, Gray propuso debatir sobre el futuro. “Yo quiero lo mejor para los bonaerenses, discutir el pasado no le soluciona la vida a nadie. Tenemos que hacer leyes, vamos a elegir legisladores, y tenemos cientos de problemas. Hay que discutir los problemas”, dijo.

Sobre este punto, el intendente bonaerense fue muy crítico del gobierno de Milei. “Yo me paro en la rotonda de Llavallol, en mi municipio: a unas cuadras está Dánica, en crisis con 300 empleados; está Bridgestone, que abrieron la importación y están despidiendo empleados; a las pocas cuadras está Molinos del Río de la Plata y está con problemas porque cayó el consumo de alimentos. Enfrente están las empresas que fabrican calzado. Abrieron la importación y hoy están despidiendo en toda la provincia de Buenos Aires. Han despedido en algunas ciudades medianas o pequeñas hasta 400 personas. A esto tiene que estar atenta la oposición. Y esto tenemos que mirar en el Congreso”, insistió.

Gray propuso “construir un espacio que represente a otro sector de la población, que no tiene que ver con un extremo”. Y apuntó directamente contra la administración nacional: “Este gobierno está en un extremo. Se sacan fotos con Meloni, que le sacó la ciudadanía a todos los descendientes de italianos argentinos, acá hay una colectividad inmensa que ahora no puede ser más italiana y este presidente va y se abraza”. Lo dijo por la visita de Milei a la primera ministra de Italia en las últimas horas.

Aunque aclaró: “Tampoco queremos ir para atrás con todo lo que pasó y nos hizo fracasar. Construyamos un espacio progresista que incorpore con base en el peronismo pero no cerrarse, tener diálogo con dirigentes del radicalismo, sectores independientes, hacer una base de diálogo. Tenemos cada vez más gente pidiendo alimentos”.