Mario Lugones habló sobre el conflicto en el Hospital Garrahan: “Los recursos no deben destinarse a la militancia rentada”

Hospital Garrahan: el Gobierno anunció un aumento para los residentes, pero aún no hay acuerdo El sueldo para esos profesionales llegará a $1.300.000 desde el 1 de julio. Los médicos comunicaron que no recibieron ninguna oferta formal. En ATE dicen que el incremento no soluciona el conflicto porque no engloba al 90% restante del personal.