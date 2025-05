“Nunca dije que estaba enferma”, la disculpa de la intendenta de Catamarca acusada de ausentarse y viajar al Caribe

Susana Zenteno fue descubierta con sus hijas en República Dominicana

La intendenta catamarqueña de Valle Viejo, Catamarca, Susana Zenteno, habló públicamente luego de que fuera acusada de viajar al Caribe tras ausentarse de su cargo por una presunta enfermedad. “Pido disculpas”, manifestó la funcionaria pública al asegurar que todo se habría tratado de un error administrativo cometido por su equipo de trabajo.

Después de que decidiera hablar sobre las acusaciones por la supuesta difusión de fotos y videos que la habrían captado en las playas de República Dominicana, la jefa comunal negó haber afirmado estar enferma y explicó que el decreto que justificaba su licencia fue un trámite administrativo habitual.

“Yo nunca dije que estaba enferma. El decreto de ausencia se hace porque es necesario informar al Concejo Deliberante, pero no hace falta detallar el motivo si son menos de 15 días”, señaló Zenteno. Asimismo, reconoció que existió un error de su equipo al no hacerle firmar el documento correctamente: “Fue una equivocación, un olvido, que asumo como propio. Es mi responsabilidad”.

Durante una entrevista para el noticiero de El Trece, Zenteno detalló que viajó con su hija a Córdoba por cuestiones personales y que este tipo de salidas se informan a través de un decreto interno. “Hace seis años que soy intendenta y es la primera vez que tomo unos días de viaje. Mi equipo subsanó el error apenas fue notado”, justificó.

La funcionaria pública negó el viaje, la enfermedad y aseguró haber estado en Córdoba (Instagram: @susanazentenook)

De la misma manera, la intendenta manifestó su preocupación por la viralización de un video y fotografías en redes sociales que buscaron vincularla con la polémica. “No soy la mujer del video ni de la foto. Yo no uso bikini hace años. Eso me angustió profundamente y también a las chicas de mi equipo”, afirmó.

Luego de pedir disculpas a la comunidad de Valle Viejo, la jefa comunal solicitó que se concentraran en temas relevantes para el municipio. “He cometido un error administrativo y pido disculpas por eso. Mi deber es responderle a la gente de Valle Viejo y lo estoy haciendo hoy acá”, concluyó.

El caso salió a la luz el jueves pasado, luego de que radicaran una denuncia penal en su contra por haber abandonado su función desde el 22 de mayo. Asimismo, abrieron una campaña para juntar firmas con el objetivo de que la funcionaria fuera sometida a un juicio político.

La comunidad ya había notado su ausencia al no estar presente en los actos que se realizaron por el 25 de mayo, sin embargo, la cuestión se transformó en un debate político después de que se difundiera una presunta historia de Instagram, en la que la intendenta posaba con una de sus hijas en la playa.

La comunicación que recibió el concejal Cisternas, sobre la ausencia de la intendenta Zenteno

A raíz de esto, la producción de Radio Valle Viejo logró confirmar, a través del hotel Iberostar de República Dominicana, que tanto Zenteno como su hija Marianela Sosa Zenteno —también funcionaria municipal— estaban hospedadas en ese establecimiento. El dato provocó la inmediata reacción de dirigentes opositores, que activaron pedidos de informe en el Concejo Deliberante y otras presentaciones para exigir una explicación oficial sobre los motivos del viaje, la ausencia y, especialmente, el financiamiento del mismo.

El presidente de la Juventud Radical local, Ángel Barrios, llevó el reclamo al ámbito judicial. Presentó una denuncia en la que acusó a la intendenta por abandono de sus deberes públicos y solicita investigar el origen de los recursos utilizados en el viaje, bajo sospecha de posible malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito.

Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, Lucas Cisterna, relató que nunca fue informado de manera oficial sobre la salida del país de la funcionaria. Solo recibió una comunicación a través de una colaboradora de Zenteno, en la que se le indicaba que debía asumir transitoriamente la conducción del municipio, argumentando una “indisposición sobreviniente” de la jefa comunal. Cisterna recordó que recibió ese aviso recién el sábado y nunca se le aclaró la verdadera razón de la ausencia.

En la denuncia presentada ante la Justicia, Barrios agregó que tanto Cisterna como otros funcionarios que conocían la situación tenían la obligación de informar el hecho, ya que, de lo contrario, podrían incurrir en responsabilidades por encubrimiento.

Como respaldo, acompañó un registro oficial de la Dirección de Migraciones que indicaría que Zenteno habría abandonado el país desde Córdoba el 22 de mayo al mediodía, sin cumplir las formalidades requeridas para una salida temporal de su cargo al frente del Ejecutivo municipal.