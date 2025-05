Antes del acto de Kicillof, Máximo Kirchner estuvo en Moreno y envió un mensaje en clave electoral

Máximo Kirchiner, presidente del PJ bonaerense

En la antesala del acto de Axel Kicillof en La Plata, Máximo Kirchner se presentó este viernes en Moreno, donde participó del primer Congreso sobre Ecología y Justicia Social “Cuidar la casa común”. El encuentro se desarrolló en el Distrito Ecológico Roggero y contó con la presencia de la intendenta local Mariel Fernández, la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, y el diputado nacional Leonardo Grosso.

Durante su intervención, el presidente del Partido Justicialista bonaerense buscó ampliar el marco de discusión del evento, al señalar: “Una de las posibles llaves para generar mayor participación de la sociedad es este tipo de encuentros. Si bien hoy la cuestión ambiental es el centro de la propuesta, no puede quedar compartimentada”. Para Kirchner, el desafío de los actores políticos, sociales y ambientales es “ser solidarios con todas las demandas”, y agregó: “Si nos dividen, nos compartimentan, nos individualizan, es muy difícil construir una fuerza para romper el paso firme que tiene este gobierno para romperlo todo”.

En esa línea, apuntó contra lo que denominó como “falsos antagonismos”. “Nos dicen que el ambiente es enemigo del desarrollo, que la seguridad es enemiga de los derechos humanos. Eso es falso. ¡Son los falsos antagonismos de la derecha argentina que hay que discutir! Porque si no, nos dividen y nos compartimentan”, expresó.

Máximo Kirchner también hizo referencia a la irrupción de debates importados del exterior y al uso de la expresión “agenda woke” por parte de funcionarios y dirigentes del oficialismo. “A mí la verdad es que la agenda de un país extranjero no me interesa. ¡La agenda gringa que la discutan los gringos! Acá discutamos la agenda criolla, demasiados debates inconclusos tenemos en Argentina como para caer en la trampa de una agenda extranjera”, enfatizó.

El diputado remarcó su rechazo a las políticas del gobierno nacional en materia económica y ambiental: “Estos modelos económicos promueven la voracidad y se llevan puesto el ambiente y las personas”. Además, sostuvo que “los habitantes del país no son el problema, son parte de la solución”.

También criticó la estigmatización social hacia los sectores más vulnerables y apuntó directamente contra grandes empresarios. “Buscan hacer que nuestra gente sienta vergüenza, avergüenzan y estigmatizan a la gente que necesita la presencia del Estado, pero uno a los empresarios que se llevan todo, que dañan el ambiente y pagan sueldos de miseria, no los ve avergonzarse”, lanzó.

En otro pasaje, Kirchner cuestionó la reciente aprobación de la Ley Bases en el Congreso, respaldada por sectores que —según dijo— “fingen ser opositores de Milei”. “No solo es el extractivismo de las mineras o las petroleras. Arrasan y arrasan con los pueblos del país bajo el argumento impuesto por el FMI que se tradujo en las flexibilizaciones de la Ley Bases. ¡Guarda en estas elecciones con los gatopardos que le votaron todo a Milei!”, advirtió.

Luego hizo alusión al Decreto 70/2023, una de las normas centrales del Ejecutivo. “Ese decreto se podría voltear si los que dicen que el presidente es más peligroso que mono con navaja harían lo que corresponde: desde el Congreso sacarle la navaja”, ironizó.

En clave electoral, Kirchner planteó la necesidad de que el oficialismo provincial contribuya a frenar el avance del gobierno nacional. “Más allá de la coyuntura electoral, me interesa que la provincia de Buenos Aires pueda aportar la suficiente cantidad de diputados y diputadas para que Milei no siga avanzando sobre derechos de las personas. Derechos laborales, económicos, humanos, ambientales”, remarcó. Y añadió: “Tenemos que poder repensar y generar propuestas que no queden en la declamación”.

También reflexionó sobre el vínculo entre discurso y acción dentro de la dirigencia política: “A veces las palabras de los dirigentes están llenas de valentía, pero a la hora de la gestión política empieza el posibilismo y la gente siente una diferencia entre la acción política y la palabra”. En ese sentido, sostuvo que “la recuperación de la confianza es el desafío”, y concluyó: “Unir la acción política con la palabra. Poder concretar un puñado de ideas, ese es el comienzo de la transformación”.

El evento de Moreno se dio en la previa al plenario del Movimiento Derecho al Futuro del gobernador Axel Kicillof. Desde La Plata aseguran que el eje será la unidad del peronismo frente al gobierno de Javier Milei. Sin embargo, en las últimas horas crecieron las tensiones internas. Declaraciones recientes de Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, alimentaron las sospechas de un posible quiebre entre sectores del oficialismo. “Kicillof va a tener que tener una mayor representación en las listas para que haya unidad”, dijo Bianco.

Según pudo reconstruir este medio, esas palabras generaron malestar en el entorno de Cristina Fernández de Kirchner. “Desde el kicillofismo están preparando el terreno para una ruptura al momento de la negociación”, indicó un dirigente de La Cámpora. Aunque semanas atrás se habían iniciado conversaciones para avanzar en un esquema de unidad, el diálogo se interrumpió y no hubo avances formales.