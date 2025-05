El Gobierno avanza con los recortes en el área de Derechos Humanos y el titular de la cartera pasó a ser subsecretario

Alberto Baños pasó a ser subsecretario del área de Derechos Humanos

De acuerdo con el fuerte recorte en materia de Derechos Humanos que el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció en conferencia de prensa la semana pasada, se conoció en horas de la madrugada de este lunes que el titular de dicha área pasará a ocupar el cargo de subsecretario.

A través del decreto 357/2025, Alberto Baños comenzará a desempeñar con carácter “ad honorem” las tareas de subsecretario, a partir del 22 de mayo, un día después de haberse hecho pública la noticia.

Durante el anuncio, Adorni especificó: “De esta manera se recorta un 40% de la estructura y un 30% del personal; eso implica un ahorro de nueve mil millones de pesos anuales. La cartera ahora sí se encargará de garantizar todos los derechos humanos y no de defender un sector ideológico partidario”. La decisión lleva la firma del titular de la cartera de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien también se pronunció tras la comunicación. “El contexto actual exige el análisis y adopción de medidas urgentes para mejorar la estructura, funcionamiento y sustentabilidad del Estado”, indicó el Ministro. “Desde que asumimos, ya fueron despedidos 405 empleados militantes, lo que representa el 44% del personal recibido”, agregó.

El ex juez había asumido al cargo bajo la misma modalidad con la que pasó a ocupar el rol de subsecretario, cuando se publicó el decreto 46/2023. Según trascendió en aquel entonces, conocía a Cúneo Libarona de la justicia ordinaria. Trabajaba como docente en el área de Derecho Procesal Penal que dirige el ministro en la Universidad del Museo.

A comienzos de enero de este año, su nombre circuló por las noticias tras conocerse el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti, en donde trabajaban 87 personas. “Se procede al cierre a partir del 2 de enero de 2025″, indicaba el mensaje enviado por el área que conducía Baños, “a efectos de velar por una adecuada reestructuración interna, rearmado de equipos de trabajo y análisis de la programación del año entrante”, de un espacio que se desarrollaba en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el centro clandestino más grande de la dictadura.

El texto decía que “el personal queda en guardia pasiva en sus respectivos domicilios, atentos a convocatorias que se cursaran por etapas a los fines aludidos. A todo aquel que no se haya adherido al Plan de Retiro Voluntario, o en su defecto, se haya adherido y por falta de interés propio o porque no se lo haya considerado ´trabajador imprescindible´ para obtener su continuidad mediante un ART 9, NO DEBE PRESENTARSE a partir del día 02 de enero de 2025″. Las mayúsculas no bastaron: ahora, en la puerta, hay una asamblea; la policía custodia el lugar".

Cambios en Cultura

El secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni

Durante el habitual discurso, el Secretario de Comunicación y Medios también adelantó los cambios profundos que sufriría el área de Cultura. Explicó que el Ejecutivo está implementando una serie de reformas destinadas a mejorar la eficiencia de la gestión pública y reducir los gastos administrativos, señalando que la actual administración “eliminó 200 áreas, 10 ministerios y 45.000 contratos se dieron de baja”.

Tal como adelantó Infobae, estas modificaciones incluyen cambios significativos en la estructura y funcionamiento de varios institutos y organizaciones culturales. A partir de estas medidas, el Instituto Nacional de Teatro (INT) perderá su autarquía, pasando de una estructura descentralizada a una centralizada. Sin embargo, se mantendrá su actual mecanismo de financiación. Entre los cambios destacados se encuentra la supresión del Consejo Directivo y de los Representantes Provinciales del INT, lo que, según el comunicado, generará un importante ahorro de recursos que se destinarán al teatro. Además, Federico Brunetti será el nuevo director nacional.

Otras instituciones culturales también experimentaron reestructuraciones; los espacios y entidades, como el Museo de Bellas Artes, el Palacio Libertad, Tecnópolis y la CONABIP, que pasaron a ser centralizados. En tanto, se creará el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, enfocado en estudiar a los próceres y figuras relevantes de la historia nacional. Entidades como los institutos Sanmartiniano y Evita serán convertidos en museos nacionales, mientras que el Instituto Yrigoyeneano y el Instituto Rosas se fusionaron en un nuevo organismo. Por otro lado, se disolverán institutos como el Browneano, Newberiano y Belgraniano, cuyos roles y funciones se centralizarán en la nueva entidad.

El Gobierno afirmó que estas reformas tienen el propósito de maximizar la eficacia de la gestión cultural y optimizar la asignación de recursos públicos, reduciendo la dispersión de decisiones políticas mediante la centralización. Así, se espera que los recursos sean dirigidos de manera más eficiente.