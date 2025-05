Los llamativos proveedores del broker Martínez Sosa: un corredor de TC, un empresario con vínculos políticos, y un club de Primera

Martinez Sosa la pagó honorarios a Alberto Fernández entre 2009 y 2019.

El informe tiene 662 páginas. Analiza cada detalle del millonario patrimonio de Héctor Martínez Sosa, el empresario de los seguros que ganó fortunas durante el gobierno de Alberto Fernández por sus contratos con el Estado. Hay un listado interminable de propiedades en Argentina, Estados Unidos y Uruguay, y decenas de cuentas bancarias. Entre tanta información, los investigadores se sorprendieron con un cuadro, ubicado en la página 148, que resume la información de los principales “proveedores” de Martínez Sosa. En ese listado aparecen empresas y nombres vinculados al automovilismo, el club Boca Juniors, y hasta un empresario que estuvo en la quinta de Olivos.

Lo primero que le llamó la atención a los analistas de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) fue la aparición de nombres vinculados a las carreras de autos. En 2023, el principal proveedor de Héctor Martínez SA fue Agustín Canapino, uno de los mejores pilotos del automovilismo argentino que tuvo un paso por IndyCar hasta que explotó el escándalo. “Él es mi sponsor desde 2009 y paga parte de mi sueldo, pero no tiene relación con (Ricado) Juncos (dueño del equipo de IndyCar para el que corría). No tiene nada que ver. (Martínez Sosa) es mi sponsor y sigue siéndolo. Es una persona que me ayudó un montón", declaró el piloto cuando trascendió su nombre.

Efectivamente, la relación entre ambos lleva varios años. En una conferencia de prensa realizada en 2021,Martínez Sosa dijo conocer a Canapino desde que el corredor tenía 19 años.

Los números sorprenden. En 2023, Canapino fue el principal proveedor de la empresa de Héctor Martínez Sosa, que desembolsó $171.585.750 para “promocionar” al corredor. El año anterior, con otro CUIT, el corredor quedó en el puesto número 6 de los proveedores con $35.640.000. Su nombre se repite todos los años, al menos desde 2019.

No es el único nombre vinculado al automovilismo. La empresa del broker también hizo transferencias millonarias, en esos años, a Sport Team Competicion, un equipo de la categoría Top Race. Solo en 2023, aportó $108.171.000.

Los números del automovilismo siempre son vistos con sospecha. “En el rubro de los seguros, donde todo se factura, esta maniobra es un mecanismo para pasar dinero de blanco a negro”, explicó un empresario que conoce cada movimiento en ese rubro.

Otro proveedor que llama la atención en las cuentas de Martinez Sosa SA es la Asociación Civil Boca Juniors. En 2023, hubo pagos por $56.199.174. En 2022 un total de 18 millones y en 2021 otros 10 millones. En total, son $84 millones en apenas tres años.

En las conclusiones, los analistas de la PROCELAC destacaron que ese grupo de proveedores vinculados al deporte “no tienen relación con el objeto de la compañía, que es, la prestación de servicios de productores y asesoramiento de seguros”.

Martinez Sosa

El informe al que tuvo acceso Infobae y está en poder del juez Sebastián Casanello y del fiscal Carlos Rívolo se concentró en los 20 principales proveedores, que concentraron el 40% de los egresos de la empresa de Martínez Sosa. Otro de los nombres que llamó la atención, especialmente por los montos, fue el de Juan Manuel Trejo, un empresario de Tierra del Fuego que tiene una empresas de logística, entre otros emprendimientos.

“En el año 2019 y 2020, el proveedor emitió una factura mensual de $710.000 y $1.330.000, respectivamente. Luego, emitió dos facturas mensuales por los siguientes montos, en el año 2021 de $711.000 y $1.659.000; en el año 2022 de $1.065.000 y $2.485.000, en el primer semestre del año 2023 de $4.459.000 y $1.911.000, en el segundo semestre del año 2023 de $6.608.000 y $ 2.832.00, y en el año 2024, de $4.248.000 y $9.912.000″, detallaron los expertos de la PROCELAC sobre Trejo.

Ese empresario está muy vinculado a la política de Tierra del Fuego, la misma provincia donde nació y creció la empresa de Martínez Sosa. Su padre fue diputado por el radicalismo y su abuelo fue gobernador de la provincia y falleció en un accidente aéreo en 1984, durante la presidencia de Ricardo Alfonsín.

¿Por qué aparece entre los proveedores de Martínez Sosa? “Nosotros tenemos flota de camiones asegurada con esa empresa hace muchos años”, dijeron ayer desde la empresa de Trejo. La respuesta no explica las facturas mensuales durante tantos años. Sólo en 2023, fueron $92.924.000.

Martinez Sosa ya declaró y espera una definición de su situación procesal (Maximiliano Luna)

El informe de la PROCELAC, en base a datos suministrados por ARCA, destaca, además, las facturas emitidas por otros imputados de la causa seguros a la empresa de Martínez Sosa. Tal como adelantó Infobae, el más destacado fue Alberto Fernández. Entre 2010 y 2019, el ex presidente le facturó a la pareja de su histórica secretaria por supuestos servicios profesionales. La última factura está fechada el 6 de diciembre de 2019, cuatro días antes de la asunción.

En total, Fernández le facturó a la empresa de su amigo “Hecky” un total de $4.257.000. El año de mayor facturación fue 2019, con $1.422.000.

Otro imputado que cobraba todos los meses de la empresa de Martínez Sosa es Fernando “El Turco” Salim, un ladero de Martínez Sosa que estuvo en la quinta de Olivos el 8 de enero de 2020. Según pudo saber este medio, ese día hubo un festejo de cumpleaños y el organizador fue Daniel Rodríguez, el intendente de la quinta presidencial. También asistieron Martínez Sosa y Guillermo Alonso.

“Salim le prestaba su matrícula a Martínez Sosa para que no sea tan abultada la facturación. En su momento Martínez Sosa le salvó una cuenta grande”, contó un operador del mercado.

Solo en 2023, Salim facturó $25.986.593. Los pagos y las facturas se repitieron, casi todos los meses, desde enero de 2019.

El patrimonio de Martínez Sosa

Los analistas de la PROCELAC detectaron que Martínez Sosa es dueño de 14 inmuebles en Argentina (dos de ellos tiene el 50%), y 2 en Uruguay (uno de ellos incluye 5 lotes). Una de las propiedades, a metros del shopping Unicenter, se la cedió a Rodriguez, el ex intendente de la quinta de Olivos que había sido empleado suyo.

“En el 2019, el investigado realizó compras de divisa por USD 3.216.200 y 13.500 euros. No efectúo compras desde 04/12/2019, entendiendo que, como consecuencia del cepo cambiario, comenzó a adquirir dólar MEP. Además, habría recibido dinero del exterior por la suma de USD 1.000.000 en 2019 y USD 135.000 en 2020″, detallaron los investigadores sobre el patrimonio de Martínez Sosa.

En el rubro de los vehículos, los investigadores destacaron que Daniel Rodriguez tenía cédulas para conducir tantos autos y camionetas a nombre de Martínez Sosa como de su pareja, María Cantero. También podía manejar el auto de Alberto Fernández, hace trámites de su jubilación y hasta facturar a su nombre.