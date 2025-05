Gustavo Sáenz: “En los centros urbanos se nacionalizó la elección, pero los gobernadores reafirmamos nuestro liderazgo”

En diálogo con Infobae, Sáenz dejó la puerta abierta para inclinar la cancha a favor de una opción en las elecciones nacionales de octubre

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, parece estar tranquilo con el resultado que obtuvo la jornada electoral del domingo. Ganó la mayoría de las bancas que estuvieron en juego, pero perdió la capital, lo que se convirtió en un batacazo de La Libertad Avanza (LLA), en su primer test electoral en la provincia.

En diálogo con Infobae, el Gobernador resaltó la diferencia de votos totales entre su espacio político y el que conduce el presidente Javier Milei. El oficialismo provincial obtuvo 276.078 votos y el esquema libertario llegó a 147.191. En total hubo una diferencia de 128.887 votos en toda la provincia.

El mandatario reflexionó sobre lo que dejó el resultado de las elecciones, su relación con el gobierno nacional, su enfrentamiento con los dirigentes libertarios en Salta y sobre cuál será su rol en la elección nacional de octubre. Resaltó los triunfos de los oficialismo provinciales en Salta, Jujuy, San Luis y Chaco.

-¿Qué análisis hace la elección de ayer, en la que ganó la mayoría de las bancas pero perdió en la capital con La Libertad Avanza (LLA)?

-Estamos conformes con la elección intermedia. Sabíamos que en estas elecciones el porcentaje de votantes baja bastante. Llegamos casi al 60% en toda la provincia. Contento porque son elecciones legislativas donde se renueva la mitad de las dos legislaturas. En este caso de los 12 senadores, ganamos 11 y de los 30 diputados, ganamos 20. Estoy conforme y contento con la elección.

-Usted llega a la gobernación después de ganar la capital de Salta en el 2015, que tiene el 42% del electorado. Ayer se notó que LLA tiene una posibilidad de crecimiento grande. ¿Le preocupa esa situación?

-Sí. Pero depende del análisis que se haga. Lo mismo pasó en Rosario, en Santa Fe. En los grandes centros urbanos se nacionalizó la elección. Cosa que no ha sucedido en el área metropolitana de la provincia de Salta. Ganaron por cuatro puntos en capital. Seguramente hay que analizar qué sucedió porque cada elección es un mensaje. A cada elección tenemos que escucharla y ver qué ha sucedido. Si vamos al recuento final, el porcentaje del oficialismo fue del 43% de los votos totales que se emitieron y La Libertad Avanza sacó el 23%. Son 20 puntos de diferencia en toda la provincia. Esto lleva a que ellos tengan que hacer un análisis de cómo en la última elección Milei fue el más votado, con casi un 60%, y ahora bajó al 23%. Claramente los votos son de Milei y no de los que lo representan aquí. Fueron casi 130.000 votos de diferencia en toda la provincia.

-¿Habló con el Presidente después de la elección?

-No. No hablé con él. Si cambié mensajes con Karina (Milei), (Luis) “Toto” Caputo y (Guillermo) Francos. Con todos los que tengo relación. Me felicitaron por la elección. No analizamos puntualmente la capital. Es una análisis que tenemos que hacer nosotros. Las elecciones son como un partido de fútbol. El que más votos tiene es el que más goles hace. La elección la ganamos por más del 20% de los votos.

En el oficialismo provincial destacan la cantidad de bancas obtenidas y la diferencia de votos con La Libertad Avanza

-¿En qué ve que se pudo haber mejorado en la capital para ganar la elección? ¿Cuál es el mensaje que decodifica de las urnas?

-En capital nos debemos una reflexión. Un análisis más profundo. No nos gusta perder. Pero no hay que asustarse con eso. Tenemos el 42% del electorado es de Salta capital y el otro 58% pertenece al resto de la provincia. Lo vamos a estudiar junto al intendente. Tendrá que rever algunas cosas y ver qué hacemos en el futuro. Tenemos elecciones nacionales en breve y después vienen las elecciones ejecutivas en dos años.

-¿Cómo se imagina que va a ser, a partir de ahora, la relación con el gobierno nacional? Usted trabajó en conjunto con ellos a nivel nacional pero en Salta la posición con usted es mucho más dura.

-Es lo que siempre planteo. Acompañar al Gobierno, ayudar, sacar las leyes que necesita para que puedan avanzar y llevar adelante su programa de gobierno. Dialogar y consensuar sin atacar a nadie. Sin insultos y sin agravios. Aquí en Salta no recibimos reciprocidad por los representantes del partido libertario. Al contrario. Todo es ataque y todo es insulto. Todo es descalificación. Pero es una forma de manejarse que tienen ellos aquí que no la comparto. Yo no la hago. Nosotros nos manejamos con propuestas, con gestión, trabajando. Si el gobierno nacional lidera y conduce, tendrá que hablar con sus representantes en Salta. En definitiva, a nosotros nos intervinieron un partido, que era parte de nuestro frente, porque nuestros diputados acompañaron muchas de las medidas llevadas adelante por el gobierno nacional. Es una medida arbitraria por parte del kirchnerismo haber hecho eso un mes antes de la elección, que nos dejó sin esa herramienta electoral. Por eso creamos “Vamos Salta” y ganamos bien.

-¿Le hizo saber al Gobierno su malestar por los ataques a su persona?

-Si, se lo hice saber. Se lo mostré y se lo demostré. No solo por las cosas que dicen los candidatos de ellos. Sino por la fuerte campaña de redes sociales que hubo en la última semana en mi contra, vinculándome con cuestiones que no tengo que ver y desprestigiándome, cuando yo no era candidato a nada. Les dije: “Si así tratan a los dialoguistas o los aliados, cómo tratarán a los enemigos”.

-Usted tiene tres diputados nacionales que responden a los intereses a la provincia de Salta, que fueron funcionales al Gobierno en todos los temas, incluso en temas sensibles como la investigación del caso $Libra. ¿Algo de eso puede cambiar a partir de la semana que viene?

-Intervengo con los diputados cuando veo que es necesario. Por respeto a ellos, los dejo que se sienten, acuerden, hablen y dispongan. Nada puede cambiar si hay respeto mutuo. Si cuando se hace un acuerdo se respeta, si hay palabra. Para mi la palabra es fundamental. Creo que en muchos casos, muchos gobernadores, entendemos que no se está respetando. Eso no le hace bien a la política ni le hace bien al sistema tampoco. Acompañamos y solicitamos cuestiones que son necesarias. Si uno les da las herramientas para que pueda crecer económicamente en lo macro, también tienen que entender que hay una gran cantidad de necesidades en el norte. Necesitamos que el gobierno nacional tenga una mirada federal, que nunca la tuvo, para poder tener obras de infraestructura, para que puedan avanzar las que están en marcha y que podamos crecer de manera asimétrica con el centro del país.

Gustavo Sáenz junto a Flavia Royón, que ayer ganó una de las bancas para diputado provincial por la capital

-¿Cree que no hay reciprocidad en la relación entre el gobierno nacional y el de Salta?

-Los representantes políticos de Salta buscan instalar que son los candidatos de Milei. Así fue la campaña. En capital les resultó. Pero yo no creo que los votos se deleguen.

-¿Fue una elección de sello más que de candidatos y propuestas?

-Si. Sobretodo en capital fue una elección de sellos. El candidato era poco conocido. Y también fue un mensaje de muchos para cambiar algunas cosas. Eso es lo que hay que leer. Ayer hablé con el gobernador de Jujuy y Chaco, lo importante es que los gobernadores seguimos, de una u otra forma, reafirmando nuestro liderazgo en cada una de las provincias, y ganando por márgenes importantes.

-En octubre va a tener la elección nacional. ¿Qué se pone en discusión ahí de parte del gobierno provincial? ¿Cómo cree que se va a dar, ahora con LLA intentando instalarse en la provincia?

-Seguramente nos vamos a sentar la próxima semana a hablar sobre este tema. Ahora se viene la elección de la Capital Federal. Con la lectura que algunos hacen, si (Leandro) Santoro gana la capital, gana el país. Como acá dicen que ganaron la capital y ganaron la provincia. Son lecturas muy mezquinas. Las elecciones son fotografías distintas. No son instantáneas. Van cambiando. Los tiempos cambian, los errores y los aciertos se siguen cometiendo. Hay que ver qué pasa hasta las elecciones nacionales.

-¿Se imagina buscando la reelección en el 2027 y enfrentando a LLA?

-Yo me enfrenté al mundo. Desde el 2015 me vengo enfrentando al mundo. En el 2015 fui candidato a intendente contra el PRO, el kirchnerismo, con un partido provincial gané las elecciones. Fui candidato a gobernador contra el mundo y gané la elección.

-¿Se ve buscando otro mandato?

-No sé, porque falta mucho para eso. Quiero terminar bien este mandato y cumplir con lo que me comprometí con la gente. Trato de no hacer futurología en política.

-¿En octubre, para la elección nacional, podría tener candidatos propios?

-Yo siempre fui de acordar con los distintos gobiernos, porque entiendo que necesitan legisladores que respondan a algún proyecto. Pero siempre aclaro que hay un límite y el límite son los intereses de Salta. Cuando afecten los intereses de los salteños, no van a contar con ese voto.

-¿Si no es usted, le gustaría que sea el intendente de la Ciudad (Emiliano Durand) el próximo candidato a gobernador?

-Yo no creo en los herederos. Creo que los lugares se ganan trabajando y mostrando lo que ha hecho cada uno, mostrando lo que se hizo en los lugares donde cada uno tuvo responsabilidad pública. Y los que no la han tenido, mostrando capacidad para poder llevar adelante un gobierno. Es de mucha soberbia pretender decir quién puede ser el sucesor o el heredero. No estamos en una monarquía.

El mandatario salteño tiene una buena relación con el Gobierno, pero está molesto con algunas actitudes de la Casa Rosada

-En Salta Milei sacó el 58% de los votos en el balotaje presidencial. Ayer se convirtió en la segunda fuerza local después del triunfo en la capital. ¿Por qué gana en Salta el proyecto de Milei?

-A nivel nacional Milei ganó todas las elecciones y departamentos en el 2023. Ahora no ganó en todos los departamentos. Evidentemente a la gente le resulta un buen candidato. Yo creo que lo votaron a Milei por cansancio, buscando un cambio radical de la forma de hacer política. Los gobernadores tenemos la obligación de mostrarle al Presidente que hay dos Argentina distintas. Hay decisiones que se toman desde el poder central que afectan muchísimo a las provincias, sobre todo a las del norte, porque las realidades son distintas. Lo que hay que buscar es que se empiece a ver las dos Argentina que hay. Qué necesita cada una de ellas. Y tratar de que crezcamos de manera equitativa y que podamos producir. Salta tiene un potencial muy grande, pero necesitamos obras de infraestructura. Que si el gobierno central no interviene y no acompaña, es imposible tener nuevas rutas, acueductos o gasoductos.

-¿Cómo está la discusión del tema impositivo y lo que le deben coparticipar del impuesto a las Ganancias y al combustible?

-Esa es una discusión que se tiene que dar en los próximos días. Seguramente vamos a tener una reunión de gobernadores y después una reunión con el ministro. No tienen que ser decisiones unilaterales que se tomen sin coordinarlas con las provincias. Eso beneficiaría a las provincias del centro del país, pero a nosotros en el norte nos afecta mucho. Tenemos un sistema representativo, republicano y federal. Tenemos una coparticipación por discutir hace más de 30 años después de la Constitución del 94′. En el Pacto de Mayo se puso como punto para discutirse y tampoco se hizo. Creo que es el momento de hacerlo. A ninguno de los gobernadores nos gusta ir a pedir limosna a Buenos Aires.

-¿Coincide con lo que dicen algunos gobernadores, sobre que Milei vende la baja de los impuestos de las provincias pero no los de nación?

-Coincido en que, por lo general, son los impuestos coparticipables los que se negocian y los que se bajan. El impuesto al combustible lo pagamos todos los argentinos y debería estar destinado para arreglar las rutas nacionales y conservarlas, y esto no se ve. También para el subsidio al transporte de todo el país. A nosotros nos cortaron desde el primer día y el AMBA sigue subsidiada. Ese impuesto que pagamos todos los argentinos termina quedando en Nación y no se coparticipa. No es justo. Es una plata importante que dejamos de recibir. Si nos dan el manejo de las rutas nacionales, pero con los recursos para hacerlo, nos encargamos nosotros. Pero no se hace así. Hay que discutir todos los impuestos coparticipables. Nosotros renunciamos al IVA y se hizo el Consenso Fiscal. Y eso no se paga. Nos deben. Y ellos siguen cobrando el impuesto al cheque, pero nosotros no lo cobramos porque lo cedimos a nación. Hay muchas cosas para discutir. Una vez que terminen las elecciones, hay que ponerse a discutir eso.

-¿Cómo le impactaría a Salta la reforma del IVA? ¿Cuál es la estrategia de la provincia? ¿Va a elevar las tasas para compensar?

-Nosotros no podemos seguir elevando tasas. No podemos seguir aumentando impuestos. La gente necesita reducciones de impuestos y de tasas municipales, provinciales y nacionales. Hay una cantidad de impuestos que asusta a cualquiera que quiera invertir o que quiere llevar adelante un negocio.

-¿Cómo se hace entonces? ¿Se achica el gasto público?

-El gasto público hay que achicarlo. De hecho lo estamos haciendo. No nos queda otra. Tenemos que priorizar la salud, la educación y la seguridad.

-En su discurso posterior a las elecciones, se lo vio molesto por la intervención del PJ de Salta. ¿Se va a meter en la discusión para intentar regularizar la situación del peronismo y del partido que fue intervenido por Cristina Kirchner?

-¿Cómo se hace? Si en el Congreso del partido la mayor cantidad de integrantes los tiene Buenos Aires, por la cantidad de habitantes que tiene, por lo que es muy difícil que, con los congresales que tenemos, podamos cambiar la historia y la decisión de alguien que, con autoritarismo y arbitrariedad pretende disciplinar a los que somos parte de un esquema político. Después de la intervención el partido no sacó ni un concejal en la provincia.

Gustavo Sáenz integra el grupo de gobernadores dialoguistas, que son claves para la gobernabilidad de Milei

-¿Habló con Cristina Kirchner o intentó hacerlo para lograr regularizar esa situación?

-No. Nunca. No hablé con ella ni cuando fue presidenta, ni cuando fue vicepresidenta, ni ahora que es presidenta del PJ Nacional. Nunca tuve relación con ella, ni la oportunidad de hablar. Pero si tengo la posibilidad de hablar con ella, le diría que ya es tiempo de renovación.

-¿Se imagina siendo parte de un frente nacional que busque potenciar a algún posible candidato a presidente para el 2027?

-Si, me imagino. Yo quiero que al Presidente le vaya bien. Creo que cuando terminan las elecciones, hay que acompañar al Presidente y a los gobernadores para que les vaya bien. Eso es pensar en la gente. Lamentablemente eso no lo piensan los dirigentes nacionales.

-¿Usted se sienta en la vereda política que está enfrente a la de Milei?

-Yo me siento en una posición donde voy a ver, de todas las propuestas que hay, cuál es la que mejor le puede hacer a Salta, y acompañar esa propuesta. Si nosotros logramos instalar la necesidad que tenemos de que al norte se le den las obras necesarias para su crecimiento y producción, al gobierno que nos dé esas herramientas, lo vamos a acompañar. Independientemente de donde vengamos. Lo importante es hacia dónde vamos y qué es lo que queremos. Me puede encontrar de aquí a dos años acompañando a Milei, si en estos dos años hay políticas de Milei que beneficien a Salta o me puede encontrar trabajando en contra de Milei, si todas las políticas que lleva adelante perjudican a los salteños. No sé que es lo que puede pasar en dos años.

-¿Qué le diría hoy a Mauricio Macri y a Javier Milei?

-A Macri le diría lo mismo que a Cristina. Que se junten los dos y vayan a charlar cómo le fue en su gobierno a cada uno. Que hagan autocrítica. Un poquito, mínima, que se den un bañito de humildad y reconozcan que cometieron errores y que tuvieron su oportunidad. Y a Milei le digo que escuche y que no se enoje cuando opinen distinto. En los dirigentes políticos es muy importante la humildad y la grandeza. Es importante escuchar. Ninguno somos dueños de la verdad.