Recta final en las elecciones porteñas: los cambios de táctica de cada espacio y el temor opositor a un anuncio libertario

Silvia Lospennato, Manuel Adorni, Leandro Santoro, Horacio Rodríguez Larreta y Ramiro Marra

Restan menos de dos semanas para se celebren las elecciones porteñas. Falta menos aún para los cierres de campaña, que se darán entre el miércoles y el jueves de la semana próxima. Aun así, los estrategas de cada uno de los espacios tienen en cuenta que serán fundamentales las 72 horas previas al inicio de la votación. Y es que una buena parte de la academia politológica y comunicacional coincide en que en ese período de tiempo es donde los indecisos (una parte para nada despreciable del electorado) termina por decidir el sentido de su voto.

Mientras tanto, cada alianza electoral está ajustando la narrativa de su campaña según al espacio con el que buscan rivalizar, que en algunos casos fue cambiando con el paso del tiempo.

Uno de los casos paradigmáticos de los últimos días fue el del PRO, que pasó de rivalizar directamente con el mileismo a centralizar parte de sus críticas a Horacio Rodríguez Larreta. Y es que en Uspallata cayó extremadamente mal el tenor del discurso que comenzó a utilizar el ex jefe de Gobierno porteño, quien empezó a instalar que “fue un error” haber traído a Jorge Macri como ministro de Gobierno en 2021, acusándolo de llevar a cabo “las prácticas del Conurbano en la Ciudad de Buenos Aires”.

Sin dejar de asestar críticas contra los libertarios, cerca de Lospennato tomaron nota de las declaraciones recientes de Larreta y comenzaron a acusarlo de “estafar a la gente” por pretender acceder a la Legislatura solo a los fines de volver al Ejecutivo porteño.

Los canidatos a legisladores porteños durante el debate de la semana pasada en el Canal de la Ciudad. (Créditos: Gustavo Gavotti)

También existe la necesidad de resguardar a su votante núcleo y evitar la dispersión para no perder competitividad con La Libertad Avanza. “Larreta está aprovechando la confusión que hay respecto a su supuesta pertenencia al PRO. Por eso estamos enfocándonos en aclarar que la única lista del PRO es la de Lospennato”, dicen desde el búnker amarillo. Y es que consideran que la masa que ya tienen los libertarios es prácticamente imposible de apelar, lectura que también tienen desde LLA.

“A esta altura nosotros no podemos sacar mucho más del votante prototípicamente del PRO”, admite, por su cuenta, un dirigente violeta. En el espacio de Santoro creen lo mismo: que el voto de Adorni ya está bastante definido, pero reconocieron que, según sus previsiones, “está acercándose”. En el último spot que sacó el diputado nacional se lo ve desarmando literalmente la motosierra en un centro de jubilados, en el Hospital Garrahan y en la Facultad de Derecho de la UBA: un mensaje con doble sentido, tanto por las ideas que busca imponer en la Ciudad los libertarios, así como una crítica a lo nacional.

La campaña de La Libertad Avanza no ahondó mucho en las propuestas de campaña, algo que es admitido por sus propios estrategas. Afirman, en cambio, que su intención no es discutir la modalidad de cómo se recoge la basura o cómo solucionar el clivaje de las personas en situación de calle. “Esas son cosas del Ejecutivo y que creemos menores para lo que se pone en juego ahora. Nosotros planteamos un cambio radical de modelo. La Ciudad es un eslabón más de este proyecto contra el kirchnerismo y de lo que queremos hacer”, dice una fuente inobjetable de la campaña de Adorni.

El rol de “H” es central para entender cuáles son las posibilidades del PRO de imponerse sobre los libertarios. Sea con datos que lo sustenten o solo por la mera intención de instalar esa lectura, un importante estratega libertario afirmó ante Infobae que “Horacio está acercándose a un segundo pelotón cerca de Lospennato”. Así, se creen que están cada vez más cerca del radical-peronista Leandro Santoro. El PRO considera que están competitivos en la disputa con Adorni, aunque reconocen que el vocero anda con un mejor momentum electoral.

Mauricio Macri y Silvia Lospennato en una recorrida electoral por Palermo. (Créditos: @proargentina)

En el sector de Marra creen que el PRO sigue estando fuerte como marca y que no debería poder “robarles” votantes. “Se equivocan quienes quieren sacar votos de los más cercanos. El escenario está muy disperso”, indican.

En Uspallata creen que el legislador porteño está mejor de lo que marcan los sondeos. En rigor, sin perder la irreverencia de los libertarios y sin criticar a Adorni, el candidato de la UCeDé decidió ir por una campaña hiperlocal (al igual que Santoro), instalar en el debate porteño la cuestión de las personas en situación de calle (a los que llama “fisuras”) y hablar sobre la inseguridad en la Ciudad, algo poco abarcado por la campaña violeta. “Esto no es para nada así”, replican jefes de campaña de LLA, que dicen que están llevando la agenda de seguridad con las apariciones proselitistas de Patricia Bullrich.

Esta semana habrá otra recorrida que involucrará a la ministra de Seguridad Nacional, a la vez que participarán en otros eventos tanto el ministro de Economía, Luis Caputo, como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El acto de cierre ya está fechado para el 14 de mayo y será en un espacio público del corredor norte de la Ciudad. Aún no está determinado si Milei volverá a aparecer en una recorrida, tal y como hizo el miércoles pasado en Villa Lugano. En Casa Militar volvieron a manifestar en privado su preocupación por los potenciales peligros para la seguridad del Presidente que acarrea un acto de esas características.

Mientras tanto, está confirmado que Milei y Adorni se mostrarán juntos esta semana en el programa La Misa, conducido por Daniel Parisini, más conocido como el “Gordo Dan”. La aparición se dará en medio del conflicto que Las Fuerzas del Cielo -agrupación que se referencia en el asesor presidencial Santiago Caputo y que Parisini integra- mantiene con los armadores “karinistas” de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem en el plano nacional, y Sebastián Pareja en la provincia de Buenos Aires.

Javier Milei junto a Manuel Adorni en Villa Lugano (Foto: RS Fotos)

Lógicamente, en el entorno libertario admiten la existencia de estas peleas. Pero consideran que esto no se traslada al plano electoral porteño. “Acá los roles están bien definidos y sabemos que es la batalla más importante que tenemos hasta las elecciones nacionales”, describen. Aunque el jefe de campaña de Adorni es el mismo vocero presidencial, la presidenta de LLA CABA es la karinista Pilar Ramírez, mientras que Santiago Caputo es quien diseña la discursiva comunicacional.

Para el último tramo de la campaña habrá un claro llamamiento al electorado para que se acerque a las urnas. Consideran que una alta participación del electorado los beneficia en detrimento del PRO. En el caso de haber bajo porcentaje de votantes, el más favorecido serían los amarillos. “Esto lo digo por lo bajo. Pero aun cuando nosotros pensamos que estamos más cerca de Santoro, lo único que queremos es destruir a Macri”, dicen en la Casa Rosada.

En las 72 horas previas a las elecciones habrá una veda electoral formal en la que los candidatos porteños no podrán emitir declaraciones de corte proselitista ni que inciten al voto. Pero esto no exime a que, si quieren, los funcionarios nacionales no puedan emitir anuncios. En algunos búnkeres está el temor de que el Gobierno se esté guardando un as bajo la manga para los días previos a las elecciones, tal y como fue la salida del cepo. “Soy humano, claro que tengo miedo de que suceda. Lo del cepo nos pegó fuerte a todos”, dijo un importante candidato, que eligió mantenerse en reserva.

¿Qué replican en la cúpula libertaria? Que en el transcurso del 18 de mayo se anunciarán algunas medidas. “Pero seguramente nada que implique algo distinto a lo que hacemos desde que asumimos. No nos vamos a aprovechar de eso... solo un poco”, remataron.