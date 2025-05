Elecciones en CABA 2025, en vivo: Lospennato apuntó contra Larreta y aseguró que “solo le interesa volver a ser Jefe de Gobierno”

Paula Oliveto: “Milei y Macri están en una pelea de gallitos, pero si ganan los K no cambia nada, el 70% vota en contra” La candidata de la Coalición Cívica pidió el voto de los porteños. “Cumplimos con lo que Carrió nos enseñó: en política no se roba, no se miente y no se usa a los pobres”, dijo. Los cuatro ejes de propuestas