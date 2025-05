Guillermo Moreno y Fabio Cuggini protagonizaron un escándalo en un streaming y casi terminan a los golpes: “Pegame con la botella, lastimame”

Guillermo Moreno y Fabio Cuggini se pelean en un streaming y casi terminan a los golpes

Una acalorada discusión entre Guillermo Moreno y Fabio Cuggini se produjo en el programa de streaming Lo del Turco, conducido por el ex futbolista Claudio “Turco” García. Conforme avanzaba la conversación, el ida y vuelta entre ambos comenzó a subir de tono.

Todo comenzó en los primeros minutos del programa y terminó con la salida anticipada del empresario del piso donde transcurría la nota. “Yo te respeto, pero la verdad me dan vergüenza, vos, el chino (por Alejandro Kim, que estaba allí), Santoro”, le recriminó el estilista.

Automáticamente, Moreno le contestó: “Hermano, vos me das vergüenza a mí. Hace 15 minutos que estás rompiendo los huevos hablando sin decir nada. No sé de dónde me conocés, no sabés dónde vivo”. Frente a esto, Cuggini retrucó: “Me dan vergüenza las boludeces que hacés y cómo das vuelta las cosas”.

Sin embargo, cuando parecía que el enfrentamiento iba a terminar ahí mismo, el clima se puso mas pesado. Minutos después, la discusión se tornó ordinaria e incluyó bajezas de todo tipo.

Enfrentados en el living del piso, previo a continuar el intercambio en la mesa de comensales, el peluquero manifestó que lo que estaba haciendo era “cantarle las 40″, lo que desató una eufórica respuesta del economista. “A ver si me entendés, vos no me cantas un carajo a mí”. Y continuó “qué mier... me vas a cantar vos, bolud...”. Fue en ese momento cuando Moreno lanzó una advertencia: “Esto va a terminar mal porque vos sos un gil”.

En el living del programa del Turco García empezó a elevarse la temperatura de la discusión y más tarde -ya cuando estaban en la mesa para cenar- Cuggini terminó yéndose del lugar

Aunque la tensión bajó momentáneamente durante la cena, el ambiente volvió a caldearse cuando Cuggini cuestionó al papa Francisco, generando un nuevo malestar con el funcionario de la gestión de Néstor y Cristina Kirchner, y con la producción del programa. En medio de todo el escándalo también se encontraban como invitados Andrés Nara y Javier Ferrer.

Más adelante, el empresario retomó la crítica contra Moreno, cuando el dirigente del partido Principios y Valores estaba hablando sobre equilibrio fiscal. “Yo pregunto, como tiene la solución, y habla tanto, por qué no tuvieron la solución cuando había que hacerlo”, deslizó el empresario. “Hoy lo escuchamos y le echa la culpa al que vino”, añadió en referencia a la gestión del actual presidente Javier Milei, lo que visiblemente ofuscó al político.

A su paso, y en un nuevo gesto provocativo, Cuggini le aclaró: “Yo no tengo nada con vos como persona, pero sí como político te la voy a poner hasta el caracú”. Entonces la discusión volvió a encenderse y el intercambio se volvió no apto para menores.

“Dejate de hinchar las pelotas vos, y no desprecies, sobre todo porque hay un montón de botellas acá y se dio un espectáculo ridículo. No rompas más los huevos hablando así, porque la verdad que me estás rompiendo los huevos, gordito”, advirtió Moreno mientras señalaba los envases y la comida que había sobre la mesa.

Lejos de terminar allí, la escena siguió tornó más y más violenta cuando el político tomó una botella de vidrio y la colocó, abruptamente, delante de él, con gesto amenazador. “Me estás hinchando las pelotas”, le retrucó mientras hacía gestos con las manos, visiblemente alterado.

En ese momento, Cuggini lo increpó: “¿Me vas a pegar con la botella?”, a lo que el político retrucó: “No sé, vamos a ver lo que hacemos”. El intercambio estuvo a punto de pasar a las agresiones físicas, cuando el estilista se sacó los lentes y lo enfrentó durante los últimos minutos del programa. “Me saqué los lentes y me podés pegar con la botella, todo tuyo, pero lastimame, Moreno”, arengaba. Entre fuertes insultos cruzados y acusaciones mutuas, la producción intervino para poner fin al fuerte enfrentamiento. Por su parte, el Turco trató de apaciguar el momento pidiéndoles que se calmen, a lo que Cuggini respondió levantándose de la mesa y retirándose del set.