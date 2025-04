Lula Levy alertó sobre candidaturas testimoniales: “Tengo el compromiso de estar cuatro años en la Legislatura”

Lula Levy, candidata a legisladora porteña de Evolución (Fotos: Adrián Escandar)

“Somos una nueva generación que vive los problemas de la ciudad porque vivimos en la ciudad”, describió Lula Levy a la lista que encabeza para los próximos comicios porteños del 18 de mayo. La candidata de Evolución, espacio liderado por Martín Lousteau, para la Legislatura porteña advirtió sobre la posibilidad de que existan candidaturas testimoniales en otros espacios y criticó la gestión de Jorge Macri.

Durante una entrevista con Infobae, la ex presidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) defendió las propuestas que presentó este jueves en el Teatro Vórterix y reclamó que no se nacionalice la elección: “Que no se maree a la gente con quién gana, quién pierde, porque no es una elección a jefe de gobierno”.

— Martín Lousteau resaltó que esta lista de Evolución está integrada por jóvenes “no se mete en el barro de la política”. ¿Qué desafío implica hablarle a los jóvenes de ahora? Sobre todo en un escenario donde se cree que los jóvenes están corridos a la derecha.

— No sé si puntualmente es así. Creo que lo que hace falta es una mirada real y eso es lo que nosotros vinimos a plantear hoy: propuestas en serio. Nosotros no nos tomamos este resultado como una lucha de poder, como un negocio, como algo que no tenga que ver con la vida de los porteños. Lo nuestro es totalmente diferente, tiene que ver con los porteños. Justamente es una nueva generación que tiene cercanía con la gente, que vive los problemas porque vivimos la ciudad. No es que nos cuentan, la vivimos todos los días en materia de educación, de seguridad, de vivienda, alquileres. Yo alquilo, de hecho, y nuestra lista está conformada por esos perfiles educativos y territoriales que tenemos ganas de verdaderamente hacer un cambio profundo. Un ejemplo también con esta pregunta es la educación. Nosotros queremos impulsar una ley de educación que ordene y que le devuelva el sentido a la escuela, que es educar, y sabemos que no es algo marketinero, algo que capaz no se ve o no es una gran maqueta, un gran anuncio, pero sabemos que es algo importante y nosotros en esa agenda nos vamos a enfocar.

— Vos diste un salto a la política, más allá de que tenías muchos años de militancia universitaria, ¿tuviste eso en cuenta o te dio algún resquemor el hecho de meterte en ese barro de la política?

Lula Levy presentó sus propuesta en el Teatro Vórterix. La acompañó Martín Lousteau y Maximiliano Pullaro

— Es difícil. Obviamente, entrar en este clima de campaña, donde claramente vemos que hay una lucha de poder, hay un duelo de motosierras, hay de todo en este escenario electoral. Es difícil. No te voy a mentir, es difícil, pero convencidos de justamente venir a plantarnos también en este sentido.

— ¿Qué es para vos un buen resultado en esta elección?

— Somos tan nuevos, realmente. Tan primera vez que no tenemos ni idea de por dónde puede disparar. Sabemos que contamos con una desventaja que es el nivel de conocimiento. Hoy competimos con alguien que fue ocho años jefe de gobierno, ocho años jefe de gabinete, ex candidatos a presidentes y diputados nacionales actuales. La diferencia es muy grande, para lo bueno y para lo malo también, ¿no? Digo, a la hora de competir en el cuarto oscuro. Está claro que nuestro nivel de conocimiento no es tan alto como el de los otros candidatos, pero sí estamos muy convencidos con las ideas que venimos a traer y con el compromiso de estar cuatro años en la Legislatura, porque es un laburo de cuatro años en donde hay que estar. Y me gustaría saber si todos los candidatos están asumiendo el mismo compromiso.

— ¿Crees que va a haber candidaturas testimoniales este año?

— No lo sé con certeza, pero digo, por esto que justamente se estuvo hablando de las candidaturas testimoniales. Esperamos que vengan con un compromiso real de entrar a la Legislatura y que no se maree a la gente con quién gana, quién pierde, porque no es una elección a jefe de gobierno.

— ¿Vos te comprometes hasta los cuatro años?

— Sí, obvio.

— Una de tus propuestas es sobre los impuestos del ABL, como una manera distinta a la que se habla por lo general de los impuestos o las propuestas que se suelen hacer.

— Nosotros vemos que muchos problemas están enganchados con otros. Por ejemplo, los alquileres y el ABL. Es un impuesto que creemos que se puede sacar y que lo que deja de recibir la ciudad, bueno, que gasten menos en publicidad, porque hoy el ABL es un impuesto caro que también dificulta a la hora de alquilar, porque es un gasto más que tenés que pagar y encima no tenemos ni alumbrado, ni barrido ni limpieza, porque no lo vemos plasmado en un resultado. Y nosotros, como ciudadanos, queremos que todos los impuestos que pagamos o que nos prometen se hagan realidad.

Lula Levy, fue presidenta Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA)

— Si tuvieras que dar una definición de Jorge Macri y de Javier Milei, ¿Qué dirías?

— En Jorge Macri vemos mucha indiferencia. Los problemas le pasan por el costado y en Milei mucha crueldad. Lo vimos con la universidad pública. Bueno, también algunos de esta lista nos tocó estar en el proceso de las marchas universitarias del año pasado. Crueldad con la universidad pública, con los jubilados. No comparto muchas de las políticas. Aún así, por supuesto que entiendo que representa el descontento de toda una sociedad, está claro.

— Tu referente hoy es Martín Lousteau. ¿O tenés algún otro referente a quien sigas o quien te inspire en esta nueva carrera que estás iniciando?

— Lousteau es un referente muy importante, pero también está Maxi Pullaro que vino a acompañar, a colaborar y a darnos un poco su visión y a poder copiar lo bueno, que eso es lo importante. El ejemplo de que cuando se hacen políticas en serio, con el foco en la gente, los resultados se ven.

— ¿Qué esperás para lo que queda de la campaña?

— Espero que la agenda se ponga en el centro de la ciudad y que no siga nacionalizada. Verdaderamente tenemos ganas de debatir sobre educación, seguridad y que la gente nos pueda acompañar y que pueda apostar por una nueva generación que viene a hacer algo diferente, algo diferente a lo que venimos viendo hace 20 años: las mismas caras, las mismas políticas y los mismos problemas.