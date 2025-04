El Gobierno polariza con el kirchnerismo y trata de evitar que se disperse el voto libertario en CABA

El Presidente junto a su hermana Karina Milei y su vocero Manuel Adorni

Sin una agenda parlamentaria demasiado cargada y en el comienzo de un año electoral que aparece como decisivo para el futuro del oficialismo, el presidente Javier Milei se pone al frente de la campaña de La Libertad Avanza, que busca polarizar con el kirchnerismo mientras negocia una alianza con el PRO que por el momento está trabada.

A lo largo de esta semana, el mandatario nacional se mostrará públicamente y varias ocasiones junto a los candidatos que su partido tiene en dos de los principales distritos del país, la ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Luego de anunciar la salida del cepo, el jefe de Estado le brindó una extensa entrevista al periodista Alejandro Fantino para el canal digital Neura, en la que defendió las medidas de su gestión.

El próximo lunes, Milei será el invitado de honor en otro programa de streaming, el que conduce el militante del oficialismo Daniel Parisini, conocido en las redes sociales como “El Gordo Dan”, quien regresa con su ciclo La Misa.

Javier Milei, Manuel Adorni y el Gordo Dan

En esta oportunidad, el Presidente irá acompañado de su vocero Manuel Adorni, que además fue elegido para encabezar la lista de candidatos a legisladores en territorio porteño, donde enfrentará al PRO.

Como parte de la estrategia electoral, el líder libertario se dejará ver durante todo ese día con el funcionario, ya que más temprano ambos encabezarán la primera recorrida por un barrio que todavía no fue revelado.

Tanto en su cuenta de X como de Instagram, en el último tiempo, el mandatario intentó dejar en claro dos cuestiones: que Adorni era su único representante en la Ciudad y que es la principal oposición al kirchnerismo.

El domingo, por ejemplo, compartió un tuit con una imagen en la que se hace una comparación entre el vocero presidencial y su rival del PJ, Leandro Santoro, nombrando las presuntas propuestas del segundo, como “emisión descontrolada” y “más impuestos”.

Por el otro lado, la decisión de insistir en que el funcionario es el único candidato de La Libertad Avanza tiene que ver con la presencia de otras listas afines al Gobierno, pero que no cuentan con el respaldo de la Casa Rosada, como la de Ramiro Marra -expulsado del partido a fines del año pasado- y Yamil Santoro.

Marra también compite en las elecciones porteñas

El martes, en tanto, Milei bajará a la provincia de Buenos Aires para apoyar al diputado José Luis Espert, que en septiembre buscará renovar su banca, pero también para comenzar a diputarle poder al gobernador Axel Kicillof.

El jefe de Estado será el encargado de cerrar el primer congreso partidario de LLA, el cual se realizará en la ciudad de La Plata y contará además con la presencia de varios ministros y referentes del oficialismo.

Al mismo tiempo en el que este evento se esté llevando adelante, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, estará siendo interpelado en la Cámara de Diputados por la supuesta estafa con $Libra, la criptomoneda que difundió el Presidente y cuyo precio escaló rápidamente para luego desplomarse.

De hecho, esta sesión complicó los planes de algunos miembros del bloque que tenían previsto ir al encuentro en la capital bonaerense y que no podrían llegar.

Junto a Francos estaría el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, pero se ausentará su par de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien ese mismo día tiene que viajar a los Estados Unidos para participar de las sesiones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

El titular del Palacio de Hacienda, que ya logró acuerdos con ambos organismos de crédito, tiene previsto mantener reuniones con sus respectivas autoridades, Kristalina Georgieva y Ajay Bang, además de con el director del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldjan.

Caputo viajará el martes a Washington (AP)

Respecto del titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva, que también fue citado al Congreso para dar detalles de lo sucedido con $Libra, existe un debate todavía sin resolver en el Gobierno.

“Lo que sucede en su caso es que no está claro si está obligado o no a ir, porque no es un ministro. Los diputados no pueden citar a cualquiera, tiene que ser un funcionario de alto rango. Lo más probable es que vaya, pero solamente para asesorar a Francos y a Cúneo Libarona”, explicó una fuente de Balcarce 50.

Por su parte, Milei continuará el miércoles metido en las cuestiones electorales y realizará otra recorrida por la ciudad con Adorni. Con él ya grabó el spot oficial y todo indica que seguirá poniéndose al frente de la campaña.

El Presidente busca que La Libertad Avanza consiga un primer triunfo en la votación porteña del próximo 18 de mayo y supere por amplio margen al PRO, espacio con el que se está negociando una alianza en territorio bonaerense.