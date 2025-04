Minuto a minuto: el Senado vota los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema

Pablo Blanco, senador por la UCR: “Hoy va a haber sesión, quórum y el rechazo de los pliegos”

En comunicación con Radio Rivadavia, Blanco señaló que la responsabilidad en la no aprobación de las propuestas “la tiene el Poder Ejecutivo”. Y señaló que, en reiteradas oportunidades, se manifestó que no había dicha voluntad en el ámbito del Senado.

También agregó: “No me consta que el gobierno se haya sentado a conversar sobre este tema, buscando la aprobación de ambos pliegos” . Y remarcó que, la designación en comisión y a dos días de iniciarse las sesiones ordinarias , “es lo que terminó de inclinar a muchos que estaban por ahí a favor a votar en contra”.

Respecto a Ariel Lijo, Blanco subrayó: “Tengo una tranquilidad de conciencia de que, ni bien fue anunciado, me manifesté en contrario. Desde mi punto de vista, esa vacante debe ser cubierta por una mujer y tengo la tranquilidad de habérselo dicho al juez Lijo con una reunión que no compartía y no iba a acompañar su designación”.