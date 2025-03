En el Gobierno hay malestar por los dichos de Macri, pero aún ven posible un acuerdo electoral en PBA

El ex presidente se mostró crítico del Gobierno (Adrian Escandar)

“Hay un diálogo con el PRO que está institucionalizado, que Mauricio Macri sabe que existe y que no se va a terminar", resumió un funcionario del Gobierno, para tratar de explicar las relaciones que existe hoy entre el oficialismo y ese partido.

En las últimas horas, el ex mandatario nacional volvió a tensionar el vínculo al cuestionar -nuevamente- al círculo íntimo de Javier Milei, principalmente a su hermana Karina y a su asesor Santiago Caputo.

“Lo que veo claramente es que yo he tenido conversaciones varias veces con esas famosas milanesas y soñamos juntos con un proyecto de país que él llamó 1870, que es el comienzo de la época de oro liberal. Unir fuerza con la experiencia de gobierno del PRO, que es mucho más que “Toto” Caputo y el equipo económico, con el que han marcado una diferencia en el Gobierno de Javier. Había mucha más gente que podía reforzar cada institución para que funcione, para que de vuelta genere confianza y claramente su círculo, su triángulo de hierro, es el que ha dicho que no, porque yo no creo que el Presidente sea un mentiroso”, sostuvo Macri durante una reciente entrevista.

Macri cuestionó al entorno del Presidente (X: @SPareja_)

Algo similar había planteado el viernes pasado durante una charla en la Bolsa de Comercio de Córdoba, lo que generó un malestar en la Casa Rosada.

“Cuando dice algo como eso, ¿contra quién está yendo, en realidad? ¿Contra Caputo o contra Milei? Porque lo que entiendo con esas declaraciones es que piensa que el Presidente no tiene autoridad”, respondió un dirigente muy cercano al estratega libertario.

En el entorno del jefe de Estado creen que hay un cierto “enojo” por parte de Macri para con el oficialismo y consideran que el mismo se debe a que “está perdiendo influencia”.

Sin embargo, advierten que las negociaciones con el PRO no se van a ver perjudicadas por esos dichos y, de hecho, insisten en que en la provincia de Buenos Aires “seguramente termine habiendo un acuerdo”.

Efectivamente, según pudo saber Infobae, el titular del partido “dialoguista” en territorio bonaerense, Cristian Ritondo, está impulsando el acuerdo en este distrito.

“Él sigue convencido de que sí o sí tiene que haber un diálogo porque, si no, nos come el kirchnerismo. Viendo las primeras encuestas en la Ciudad, de hecho, hay riesgo de que pase eso”, advirtieron en el entorno del diputado.

Ritondo impulsa el acuerdo entre el PRO y LLA (Adrián Escándar)

No obstante, hay un sector de La Libertad Avanza que se muestra más intransigente: “¿Por qué tenemos que llegar a una alianza con ellos? Yo no tengo tan claro que sea necesario. A nivel nacional, es importante tener un bloque grande, porque necesitamos sacar leyes, pero lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tampoco me parece un caos”, comentó el dirigente que responde a Caputo.

A pesar de este malestar, en el área comunicacional del Poder Ejecutivo optaron por no responderle a Macri y eligieron lo que denominan como “silenzio stampa“.

Hasta el momento, la única integrante del Gabinete que opinó públicamente sobre este tema es la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, quien cuestionó a Macri por haber apoyado el adelantamiento de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires.

“Si yo, en el medio de querer hacer un acuerdo político, le pongo la fecha a una votación, no lo discuto con nadie y embarro un año que tenía que ser de trabajo, de gestión, eso ¿a quién le conviene? ¿Al ciudadano o al político?“, remarcó la funcionaria.

Este lunes, Karina Milei y Manuel Adorni fueron a la sede del gobierno porteño, junto a una motosierra y al resto de los candidatos libertarios en el distrito, para marcar la diferencia con la gestión de Jorge Macri.