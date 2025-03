Adorni habló sobre una posible candidatura para las elecciones en CABA: “Acompañaré las ideas”

Adorni se mostró dispuesto a asumir cualquier rol que Javier Milei le asigne

Manuel Adorni, vocero presidencial y actual Secretario de Comunicación del Gobierno, ha dejado abierta la posibilidad de sumarse a las listas de La Libertad Avanza (LLA) en las próximas elecciones porteñas. Si bien el funcionario no ofreció detalles precisos sobre cuál será su posición en la futura plataforma electoral, confirmó que está dispuesto a ocupar el cargo que le sea asignado por el presidente Javier Milei.

A tres días de que venza el plazo para la presentación de listas de candidatos en la Ciudad de Buenos Aires, Adorni se mostró dispuesto a asumir una candidatura dentro del espacio que representa a Milei. “Voy a estar en la función que me ponga”, afirmó el vocero presidencial, dejando claro que su participación dependerá de las decisiones que tome el líder de La Libertad Avanza.

El vocero presidencial destacó que, aunque no ha sido parte de la mesa política ni tiene interés en integrarse a la misma, seguirá los lineamientos establecidos por el presidente Milei. “Acompañaré las ideas. Si me pide algo, lo tengo que cumplir o me tengo que ir a mi casa”, dijo en una entrevista con Jony Viale en TN. De esta manera, se muestra dispuesto a asumir cualquier rol, ya sea como candidato a legislador, senador o lo que sea necesario. Sin embargo, se mostró cauteloso y precisó que, a pocas horas del cierre de listas, aún no hay definiciones claras sobre su destino político.

El próximo sábado 29 de marzo las alianzas políticas inscriptas en la Ciudad de Buenos Aires deberán presentar las listas de candidatos

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para unas elecciones que, de acuerdo con los últimos rumores, mantendrán la incertidumbre hasta el último minuto. Las principales fuerzas políticas que competirán en las elecciones del próximo 18 de mayo aún no han resuelto las candidaturas que encabezarán sus boletas. En La Libertad Avanza, por ejemplo, Adorni ha sido mencionado en varias ocasiones como posible candidato para encabezar la lista, pero la decisión final recae en Karina Milei, la secretaria general de la presidencia y hermana del presidente, quien también tiene la última palabra sobre la estrategia política tanto a nivel local como nacional.

En declaraciones a Infobae, fuentes dentro de la coalición libertaria confirmaron que la estrategia de presentación de candidatos se definirá de manera cerrada y se mantendrá en total hermetismo hasta que se realice el anuncio oficial. “La principal candidatura es la marca, La Libertad Avanza”, indicaron, aludiendo a la importancia del nombre del espacio más que a los nombres individuales que compondrán las listas.

La Libertad Avanza mantiene en secreto su estrategia electoral hasta el anuncio oficial

La situación en el PRO no es muy diferente. En este caso, las discusiones internas sobre las candidaturas también se están dilatando hasta el último minuto. Se sabe que el partido que fue dirigido por Mauricio Macri impulsa a María Eugenia Vidal, exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, pero también existen voces dentro del mismo sector que prefieren mantenerla al frente de la campaña en lugar de como candidata. En la misma línea, la disputa por el liderazgo del PRO continúa, con figuras como Vidal y otros dirigentes con experiencia en la gestión pública jugando un papel clave en las decisiones estratégicas.

A la par de las especulaciones sobre los nombres, el caso de Ramiro Marra, quien fue expulsado de La Libertad Avanza por orden de Karina Milei, genera también gran expectación. El diputado porteño decidirá si finalmente se presenta o no en las elecciones, pero su participación está condicionada a una nueva agrupación que no estará alineada con el PRO.

Al ser consultado por el plan económico, Adorni minimizó el impacto del alza del dólar blue

Más allá de su posible candidatura, Adorni también se refirió al contexto económico que atraviesa el país, especialmente al alza del dólar blue en los últimos días. En medio de la preocupación por la volatilidad cambiaria, Adorni minimizó la situación y afirmó que el aumento de $50 en el valor del dólar paralelo no constituye una corrida cambiaria, como algunos sectores políticos habían insinuado. “Hace un año y tres meses que el dólar no se mueve, siempre que sube el dólar dicen que hay una corrida. ¿Me hablas de una corrida cuando son 50 pesos?”, cuestionó el vocero presidencial.

En relación con la política económica, Adorni también subrayó que el gobierno de Javier Milei tiene como principal objetivo la reducción de la inflación. A pesar de los desafíos económicos heredados por la administración anterior, el vocero se mostró optimista, asegurando que “el certificado de defunción de la inflación lo tenemos firmado, pero no tenemos la fecha”.