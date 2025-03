Romain Nadal, embajador de Francia, ratificó el respaldo del país europeo a la Argentina en el directorio del FMI

Fernán Quirós: “Es obvio que no hay olor a pis en la Ciudad, salvo que tenga Covid y yo no pueda oler bien” El Ministro de Salud porteño rechazó las críticas del exjefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Además, no descartó presentarse como candidato a legislador y se refirió a la situación sanitaria en la ciudad vinculada al sarampión y el dengue