Nicolás Massot: “Es preocupante que el Gobierno no vea el valor de desescalar el conflicto”

Nicolas Massot: "Es preocupante que el Gobierno no vea el valor de desescalar el conflicto"

En un contexto político y social tenso, Nicolás Massot, diputado nacional por Encuentro Federal, se mostró crítico con la gestión del Gobierno frente a los conflictos sociales y económicos que atraviesa el país. En una entrevista con Infobae en vivo, Massot expresó su preocupación por la falta de capacidad del oficialismo para “desescalar” los conflictos y buscar una resolución más pacífica y dialogada con los distintos sectores afectados.

El diputado realizó una crítica directa sobre el uso de la represión como medio para frenar las protestas sociales. A pesar de reconocer que los disturbios no deben ser avalados, el diputado expresó que “la represión debería ser un último recurso” y remarcó que los conflictos sociales deben ser abordados con más diálogo y comprensión. Según Massot, los problemas sociales actuales, como los reclamos de los jubilados y las tensiones por el ajuste fiscal, tienen un origen genuino y real, que no debería ser ignorado o tratado con violencia.

El diputado también mencionó que los conflictos no deben ser expuestos de manera exagerada, como ocurrió durante los recientes incidentes en el Congreso, que incluyeron enfrentamientos tanto dentro como fuera del recinto. En este sentido, Massot resaltó que “son cosas que no deberían pasar” y que no deberían ser utilizadas como espectáculo en medio de una crisis económica y social que afecta a millones de argentinos. La violencia, tanto física como simbólica, solo agudiza las diferencias y dificulta la construcción de consensos en un momento donde el país más necesita acuerdos.

Los disturbios del último miércoles en el Congreso (AFP)

Massot también dedicó una parte importante de la entrevista a analizar la relación del Gobierno con el FMI y la situación económica del país. En sus declaraciones, advirtió que el acuerdo con el fondo “nació mal” y que el Gobierno cometió “errores de cálculo” en su estrategia para negociar con el organismo internacional. En su opinión, el problema principal no es tanto el acuerdo en sí, sino la falta de un presupuesto vigente y la ausencia de una política fiscal clara para hacer frente a los compromisos de deuda externa. “En Argentina tenemos un problema para definir políticas de Estado”, afirmó, destacando que la falta de un acuerdo presupuestario adecuado coloca al país en una situación de ilegalidad.

En ese sentido, también abordó la grave inflación que enfrenta Argentina y sin un techo presupuestario claro, el Gobierno está tomando decisiones económicas que ponen en riesgo la estabilidad del país. Además, criticó que el Gobierno haya “desconocido” los errores y haya optado por no reconocer públicamente las dificultades económicas, como el hecho de que “los jubilados son los que más esfuerzos hicieron” durante el ajuste fiscal. En su opinión, la estrategia del oficialismo no ha sido efectiva y, en lugar de buscar soluciones, ha creado una especie de círculo vicioso de desconfianza y confrontación.

El diputado también se refirió de manera tajante a la figura presidencial actual, expresando que “hay un Presidente que te pone un chumbo en la cabeza y te dice, no me digan nada, las cosas se hacen así, si no vuelve Cristina”. En sus palabras, existe una parte de la sociedad argentina que se encuentra paralizada debido a esta amenaza, que tiene “parte de realidad”. El diputado advirtió que esta actitud no solo afecta la legitimación del Gobierno, sino que también pone en peligro los principios democráticos del país. Según Massot, “se acabó la legitimación de cualquier cosa, hecha de cualquier manera”, y agregó que la estabilización económica no justifica la implementación de políticas que violen la Constitución o la ley.

La relación del Gobierno con el FMI está marcada por errores estratégicos, señaló Massot

Massot afirmó que algunos sectores dentro del PRO podrían estar justificando este enfoque, algo que considera una grave amenaza para la democracia en Argentina. La postura del Presidente, según el diputado, refleja un abuso de poder que no debe ser tolerado.

Uno de los temas que no podía faltar en una entrevista con Massot fue el análisis de la situación interna del principal frente opositor, Juntos por el Cambio. En ese sentido, Massot comentó sobre la relación con Mauricio Macri, su expresidente y líder del PRO, con quien no conversa desde mayo de 2024. El diputado explicó que, a pesar del respeto que tiene por Macri y la importancia que ha tenido en la política argentina, las diferencias de fondo sobre el rumbo del partido y las políticas a seguir son insalvables. Según Massot, aunque Macri ha sido una figura clave, especialmente en la segunda mitad de su mandato, las disidencias que surgieron entre ellos hacen que su vínculo haya quedado limitado a cuestiones más personales y estratégicas dentro del PRO.

En cuanto a la relación con otros dirigentes como Patricia Bullrich, Massot aseguró que no le sorprendió la postura de la ministra de Seguridad, quien ha mostrado un comportamiento “patriótico” y con las “mejores intenciones” dentro del espacio. Sin embargo, también expresó que, a pesar de este sentido patriótico, las decisiones de Bullrich han llevado al PRO a una situación que Massot ve como difusa y poco republicana. En ese sentido, reconoció que, al igual que otros miembros del PRO, ha tomado la decisión de alejarse del partido ante la falta de claridad y coherencia en sus propuestas.

Infobae en Vivo te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 18 a 21: Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol.

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.