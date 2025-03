Diego Santilli ratificó que el PRO apoyará la baja de imputabilidad: “El mundo ya saldó esto”

"No se pueden esperar años y años para terminar con la puerta giratoria", sostuvo Diego Santilli, en un móvil con Infobae en Vivo

En la previa al debate en la Cámara de Diputados sobre la baja de la edad de imputabilidad, el diputado nacional del PRO y ex vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, expresó su apoyo a la iniciativa y destacó la necesidad de una nueva ley penal juvenil.

“Hay diferentes proyectos, se puede llegar a (bajar la edad de imputabilidad hasta) 13 años. Más allá de la región, los únicos países somos Cuba y Argentina que no tenemos un régimen penal juvenil, que no tenemos una edad de imputabilidad acorde. El mundo ya saldó esto, nosotros todavía seguimos sin resolverlo”, afirmó Santilli, en declaraciones a Infobae en vivo.

A tono con el pedido que hizo el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias, el legislador hizo hincapié en la falta de un marco normativo adecuado para abordar la criminalidad juvenil en Argentina y advirtió sobre las consecuencias de no contar con una legislación clara y efectiva.

“Te puede pasar que un chico de 15 o 14 años mate a una persona y no pase nada. Primero, no estás saldando esa deuda con la familia que perdió un ser querido; segundo, no le estás haciendo bien a esa persona, que el homicidio o matar no tuvo una consecuencia. ¿Cuál es el legado que le estás dejando? Y tercero, es el tratamiento sobre esa persona y el cumplimiento de la pena que tenga que cumplir”, argumentó el diputado.

En otro tramo de su comentario, Santilli también respaldó las medidas económicas del Gobierno de Javier Milei, particularmente en lo que respecta al decreto de necesidad y urgencia (DNU), que autoriza la firma de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “El trabajo que está haciendo con el DNU está resolviendo el pasivo del BCRA, que le dejaron papelitos de colores y lo dejaron quebrado el Banco Central. Es el camino”, planteó el legislador.

<b>Las negociaciones para bajar la edad de imputabilidad</b>

Antes del comienzo del plenario de comisiones, Diego Santilli ratificó la postura que presentará el PRO este martes en la Cámara de Diputados, donde se discutirá la posibilidad de reducir la edad de imputabilidad a los 14 años, que es el umbral etario que tiene más apoyo entre los legisladores.

La reunión, que comenzó a partir de las 10, tiene prevista la participación de los presidentes de las comisiones de Legislación Penal; Laura Rodríguez Machado (PRO), de Justicia; Roxana Reyes (UCR), de Familia, Niñez y Minoridad, Manuel Quintar (LLA) y de Presupuesto, a cargo de José Luis Espert (LLA).

El objetivo del plenario es avanzar en la elaboración de un dictamen sobre la reforma del Régimen Penal Juvenil, tras las siete reuniones que se realizaron el año pasado para analizar la viabilidad de la iniciativa.

El debate ocurrirá en la antesala de una sesión impulsada por bloques opositores para este miércoles al mediodía, en la que se tratarán otros temas, incluyendo pedidos de informes e interpelaciones a funcionarios involucrados en el escándalo de $Libra.

El oficialismo y el PRO buscan unificar un proyecto que contemple la propuesta del Gobierno junto con otras iniciativas presentadas por legisladores de distintos bloques. Si bien el Poder Ejecutivo expresó su intención de reducir la edad de imputabilidad a 13 años en casos de delitos graves, existe un consenso entre diversos sectores políticos para fijarla en los 14 años, tal como propone el diputado massista Ramiro Gutiérrez.

Entre los legisladores que han impulsado proyectos en la línea de 14 años se encuentran Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO; Juan Manuel López, titular de la Coalición Cívica; Nancy Picon, de Producción y Trabajo, y la radical Carla Carrizo. En contraposición, el diputado libertario Álvaro Martínez plantea reducir la edad de imputabilidad a los 12 años, mientras que la legisladora de Unión por la Patria (UP) Natalia Zaracho impulsa mantener la edad actual, e incluso evaluar si los menores de 16 años comprenden la gravedad de sus actos delictivos.

<b>Los detalles de los proyectos</b>

En concreto, todos los proyectos proponen en la reforma del Régimen Penal Juvenil con diversas sanciones, además de la prisión para los delitos menores y para lograr la resocialización del menor.

La iniciativa del Gobierno propone un abanico de sanciones alternativas como amonestaciones, prohibiciones de contacto o acercamiento a la víctima, prohibición de salir del país o de lugar de residencia, prohibición de conducir vehículos, monitoreo electrónico y prestación de servicios a la comunidad, entre otras medidas.

Los proyectos impulsados por los diputados para tratar la baja de la imputabilidad y un nuevo régimen penal juvenil

Para la resocialización, el régimen penal de minoridad incluye programas educativos, de formación ciudadana, deportivos y tratamientos médicos cuando sea necesario. Además, se incluye la creación de la figura del supervisor, encargado de acompañar y guiar al joven infractor en su proceso de rehabilitación y reintegración a la sociedad.

Diego Santilli enfatizó la urgencia de avanzar en la reforma del Régimen Penal Juvenil “lo antes posible”. “Los argentinos no podemos esperar más. No se pueden esperar años y años para terminar con la puerta giratoria. El que delinque tiene que ir preso, y cometer un delito tiene que tener una consecuencia. Cualquier país del mundo lo resolvió y nosotros tenemos que resolverlo”, insistió el ex vicejefe de Gobierno porteño.