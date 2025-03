Jorge Macri le exigió a Bullrich un “plan con un calendario” para el traslado de presos a cárceles federales

Jorge Macri le pidió "un plan con calendario" a la ministra Patricia Bullrich para trasladar a los presos en cárceles porteñas a prisiones federales. (REUTERS)

En un nuevo capítulo entre el gobierno nacional y la ciudad de Buenos Aires por la fuga de presos de las comisarías y alcaidías de CABA, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, le exigió hoy a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, un “plan con un calendario” para concretar el traslado de los detenidos a las cárceles federales.

“Tengamos ya un plan con un calendario concreto para que los presos estén donde tienen que estar, en prisión federal”, dijo el Jefe de Gobierno ante los cadetes en el Instituto Superior de Seguridad Pública, en el marco del primer día de clases de los futuros policías y bomberos de la Ciudad

En ese sentido, el dirigente del PRO insistió en “terminar con las discusiones y las chicanas que no conducen a nada”, para dar paso a la búsqueda de “soluciones políticas concretas” para resolver una problemática que viene de varios años.

Jorge Macri brindó un discurso en el marco del primer día de clases de los futuros policías y bomberos de la Ciudad.

“Insisto: no podemos seguir teniendo presos donde no deben estar y son un peligro para todos. El problema de los presos no se soluciona con un cambio de Ministro. Es responsabilidad del Servicio Penitenciario Federal, algo que la ministra Bullrich no desconoce. Lo decimos con respeto y firmeza: ministra Bullrich, estamos para ayudar, sí; pero las comisarías no son cárceles y los policías no son guardiacárceles”, subrayó Macri en otro tramo de su discurso.

Y en esa línea, agregó: “Estamos para hacer un último esfuerzo con usted desde la voluntad y la verdad, superando nuestras diferencias, pero con el interés general por sobre el interés partidario. Que quede claro, debemos proteger y darle seguridad a los porteños. Es cierto lo que usted dice; que todas las provincias tienen un sistema penitenciario. Pero todas las provincias también tienen un sistema judicial y nosotros no. Usted lo sabe muy bien. No nos pueden pedir sobre lo que no tenemos responsabilidad”.

En cuanto al desplazamiento de Waldo Wolff al frente del ministerio de Seguridad porteño, Macri justificó la decisión al advertir que ahora “es tiempo de policías”, y en ese sentido destacó que “la persona indicada para este momento es Horacio Giménez”.

“Condujo la Policía Metropolitana en los inicios de nuestra Policía de la Ciudad, y su trayectoria trae un nuevo impulso a nuestra decisión política de enfrentar el delito y darle más seguridad a los porteños”, remarcó el alcalde porteño sobre su flamante ministro de Seguridad.

Hoy miércoles, en su primer día al mando de la Seguridad de CABA, el ministro Giménez marcó el terreno y tomó una primera decisión en el marco de la fuga de presos que enfrenta a Nación y Ciudad. Como consecuencia del masivo apagón que sufrió el centro y el sur de la Capital Federal, el funcionario dispuso un refuerzo de la presencia policial en dos comisarías y una alcaidía, con el objetivo de evitar que los detenidos aprovechen el corte de luz para escapar de las cárceles.

El operativo dispuesto por el ministro Giménez tuvo lugar sobre avenida San Juan al 1700, entre avenida Entre Ríos y Solís, donde funcionan la Comisaría Vecinal 1C y la Alcaidía Comunal 1 Bis de la Policía de la Ciudad, en las que actualmente permanecen detenidas 50 personas.

Operativo cerrojo en la Comisaria Vecinal 1 C de la Policía de la Ciudad, ubicada en la avenida San Juan y Entre Ríos.

Por este motivo, desde bien temprano se observó una mayor cantidad de patrulleros apostados en las adyacencias de ambas dependencias policiales, como así también una presencia reforzada de agentes tanto dentro como afuera de las seccionales.

El corte de luz afectó también el barrio de San Telmo, donde se encuentra la Comisaría Vecinal 1 B, que hasta este momento aloja a 40 reclusos. Allí, en Tacuarí al 700, el ministro Giménez también dispuso una mayor presencia policial.

El tema de los presos alojados en comisarías y alcaidías porteñas y las fugas recurrentes que se dieron en las últimas semanas fueron mencionados por el Jefe de Gobierno en la apertura de sesiones del sábado pasado, lo que demuestra la importancia que tiene para la gestión. “Yo sé que, como dice Patricia Bullrich, todas las provincias tienen sus cárceles. Pero esas provincias también tienen su propia Justicia. Y la ministro conoce que desde que esta Ciudad se creó nunca tuvimos ni la Justicia plena, ni el Servicio Penitenciario”, señaló.

“Entonces no puede haber magia en la solución. Esto no se resuelve de golpe. Y mientras los delitos sean nacionales, los presos son del Servicio Penitenciario Federal”, manifestó el mandatario porteño, y puso de relieve que la Ciudad se está haciendo cargo de “la solución profunda construyendo la cárcel” de Marcos Paz, pero alertó: “No podemos seguir teniendo presos donde no pueden ni deben estar y donde son un peligro para todos”.