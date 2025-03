Karina Milei se reunió en Canadá con más de 125 ejecutivos de la industria minera

La funcionaria nacional expuso sobre el potencial del país en el sector minero

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este martes en la ciudad de Toronto una jornada de trabajo en el Consejo Canadiense para las Américas (CCA), que contó con la participación de más de 125 ejecutivos de la industria minera canadiense, para abordar temas clave del sector y las oportunidades de inversión en Argentina.

La funcionaria afirmó que el Gobierno argentino “trabaja todos los días para tener una economía cada vez más estable, cada vez más abierta al mundo y más atractiva para las inversiones” y que en esta gira - que había empezado con la exposición PDAC 2025 que arrancó el domingo 2 de marzo y culminará mañana - “cumplí el objetivo de mostrar el fuerte apoyo que tiene la Secretaría de Minería y todo el equipo económico por parte del Gobierno del presidente Javier Milei”.

La hermana del Presidente estuvo acompañada por los secretarios Pablo Quirno (Finanzas), Luis Lucero (Minería), el presidente ejecutivo de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio internacional, Diego Sucalesca, y la embajadora argentina en Canadá, Josefina Martínez Gramuglia

“Sepan que en Argentina, ahora, se cumple lo que se promete, así que son bienvenidos a nuestro país como lo fui yo aquí en Canadá”, concluyó Karina Milei.

Karina Milei junto a Diego Suculesca, presidente ejecutivo de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio internacional, y el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo.

Milei había encabezado el lunes la delegación argentina que participó de la exposición PDAC 2025, la más importante reunión de minería a nivel mundial, que se desarrolla en Canadá, en el Metro Toronto Convention Center (MTCC). Viajó hasta allí junto a un grupo de funcionarios y los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza), Claudio Vidal (Santa Cruz), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), y Ricardo Quintela (La Rioja). Se trata de referentes de distintas extracciones políticas que fueron a esa cumbre a promover inversiones para uno de los sectores más dinámicos y de mayor crecimiento que tiene la economía argentina.

La delegación nacional intervino en el “Argentina Day” en la Prospectors & Developers Association of Canadá 2025 (PDAC), la convención que convoca a exploradores y productores de esta industria, y donde se decide anualmente el destino de la inversión de este rubro a nivel internacional.

A su turno, durante el encuentro Quirno destacó el trabajo que está realizando el Gobierno “en construir reglas claras para los inversores que quieran desarrollar proyectos en Argentina”, y resaltó los atractivos del RIGI, porque “ofrecen un marco legal estable de aquí a 30 años”, en un país que tiene “una macroeconomía ordenada con un equilibrio fiscal sólido”.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, acompañado por Karina Milei junto a uno de los empresarios canadienses que participaron de la jornada minera.

Lucero, por su parte, puntualizó que el objetivo del Gobierno “es impulsar las inversiones y optimizar el uso de nuestros recursos coordinando e intensificando los esfuerzos para garantizar la infraestructura necesaria”, aseguró que “por primera vez en varios años, tanto el Gobierno nacional como los provinciales, incluso aquellos de distintos partidos políticos, están de acuerdo en que la minería debe ser la base del crecimiento” y que a partir de esto “Argentina está recuperando la confianza de los principales actores del sector minero a nivel internacional”.

El Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) fue “la gran novedad que presentó Argentina en esta edición de PDAC, que ofrece beneficios fiscales y facilita acceso a divisas de gran envergadura, y se presentaron proyectos en diversas etapas de desarrollo, que aguardan por asociaciones estratégicas y financiamiento para pasar a etapas productivas”. Como parte de la agenda, Karina Milei tiene previsto mantener una reunión con el presidente y CEO del Business Council of Canada, Goldy Hyder, quien manifestó su interés de organizar una misión comercial de empresas canadienses a la Argentina, y con miembros del Canadian Council for the Americas (CCA), con proyectos de inversión en el sector extra minería.

Cornejo, por su parte, informó a través de su cuenta en X (ex Twitter) sobre las reuniones que mantuvo con los directivos de Teck Resources Limited, empresa canadiense líder en metales esenciales, “quienes ratificaron su interés en explorar dentro del MDMO y avanzar en asociaciones estratégicas con propietarios que ya tengan la Declaración de Impacto Ambiental aprobada”, con Bradley Pielsticker, CEO de UMPC, empresa minera de Emiratos Árabes con presencia en Sudamérica y Medio Oriente y con representantes de Demir Export, el mayor grupo industrial y comercial de Turquía. “Mostraron interés en producir concentrados de zinc, plomo y principalmente de cobre. Les presentamos la política minera de Mendoza, centrada en la producción de cobre, y se mostraron muy interesados en los proyectos en desarrollo junto a empresarios locales a través de Impulsa Mendoza”, comentó.