De “dinamitar el sistema educativo” a los guiños a Milei: los discursos de los gobernadores que abrieron sesiones

En pleno año electoral, la mayoría de los gobernadores que inauguraron hoy sesiones evitaron discursos críticos hacia la Casa Rosada

Mientras los reflectores apuntaba a Javier Milei y su discurso de apertura del 143° período de sesiones en el Congreso, en el resto del país, casi una docena de gobernadores protagonizó su propio ritual político. Con discursos atravesados por las necesidades provinciales y la compleja relación con el Gobierno, la mayoría de los mandatarios evitó confrontar con el Presidente -algunos, de hecho, lo elogiaron-, o bien optaron por priorizar temas locales en el primer año de gestión de la era libertaria.

El intenso raid institucional comenzó a primera mañana. A las 8, el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, ratificó su alineamiento con la Casa Rosada, al eludir cualquier tipo de comentario al “criptogate”, o el ajuste de las partidas nacionales para obras. Por el contrario, agradeció al Gobierno por ser “facilitador y amigo de los que quieren traer prosperidad”.

Zdero celebró que Chaco fue la primera provincia en adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). También subrayó que “años de caos no se corrigen en 15 meses” y resaltó que su administración logró que, por primera vez, la provincia cumpla un año sin piquetes y “sin gerentes de la pobreza”. Y fue, particularmente, muy duro contra Jorge Capitanich, su antecesor en la gobernación. Calificó a su gestión como un “acto genocida y canalla” el estado en que recibió el sistema de salud pública provincial. “Nos dejaron un desastre para que estalle en nuestras manos una bomba”, aseguró.

El gobernador chaqueño Leandro Zdero, en la apertura de sesiones ordinarias

A las 9.30 le tocó el turno al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. El alcalde del PRO insistió en su reclamo a la Casa Rosada por la falta de cárceles en el distrito y exigió que los detenidos en alcaidías y comisarías sean trasladados al Servicio Penitenciario Federal. Entre los anuncios y medidas de su primer año de gestión, destacó el comienzo de la nueva línea de subte F y la importancia de lograr el superávit fiscal.

El discurso del alcalde sumó una cuota de tensión a la persistente conflictiva relación entre el macrismo y los libertarios, que están en un abierto enfrentamiento ante las próximas elecciones. Jorge Macri volvió a apuntar contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien le recordó que “nunca tuvimos ni la Justicia plena, ni el Servicio Penitenciario” en la CABA. “Entonces, no puede haber magia en la solución. Esto no se resuelve de golpe”, agregó.

En las redes sociales, funcionarios de La Libertad Avanza (LLA) cruzaron a Jorge Macri por celebrar que se terminaron los piquetes y los acampes en el distrito capitalino. El vocero presidencial, Manuel Adorni, entre otros funcionarios, atribuyeron ese éxito al “enorme trabajo de la Ministra de Capital Humano y de la ministra de Seguridad Nacional”. Y chicaneó al PRO porque con “más de dos décadas de política no le habían logrado encontrar la solución” a la ciudad autónoma.

Discurso de Jorge Macri

“Nobleza obliga”: los guiños de los peronistas

En el norte del país, dos gobernadores del peronismo ratificaron su cercanía con la Casa Rosada y su vocación de negociación, con algunos reparos.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, abrió el 127° período de sesiones ordinarias con un discurso en el que agradeció al Gobierno por el Plan Güemes, le reconoció “que haya tomado la posta en el cuidado de nuestra frontera”. Ahora bien, recordó una queja por las obras “que prometieron, que firmaron y por las que dieron su palabra”.

“Hay que respetar lo que hemos firmado en su momento. Porque acá, cuando hay que decir algo, hay que decir las cosas como son. Cuando están bien, la nobleza nos obliga a agradecerlo. Y cuando las cosas están mal, mi obligación es defender los intereses de los salteños”, dijo Sáenz, buscando equilibrio en su mensaje.

Sáenz pidió avanzar en la discusión con Nación sobre la Ley de Derribo y la actualización de la Ley de Migraciones para expulsar a extranjeros con condenas. “Que los delincuentes vuelvan a su país y no le hagan daño al nuestro”, afirmó.

Desde Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo dio un discurso de apertura de sesiones en el que ratificó que “desde un principio acompañamos institucionalmente al Gobierno elegido por la mayoría del pueblo argentino”. Aunque el mandatario era de Unión por la Patria, “transfugó” con una postura favorable al Poder Ejecutivo, donde aportó votos estratégicos hacia los proyectos del Gobierno en el Congreso.

En ese marco, Jaldo recordó la firma del Pacto de Mayo, firmado el 9 de julio de 2024 el año pasado en la provincia. “La posición dialoguista con el gobierno nacional no hay duda que dio sus frutos”, dijo, y deslizó que se logró refinanciar una deuda provincial. Ahora bien, atinó a rechazar una posible intervención federal en la provincia de Buenos Aires. “Rechazamos todas las posiciones que lleven a interrumpir los procesos democráticos”, sostuvo, en una conferencia de prensa posterior a su discurso.

El único norteño que se apartó del libreto afín a la Nación fue el formoseño Gildo Insfrán, uno de los más duros con Milei. En su discurso, calificó las políticas económicas del presidente como una “estafa” y atacó a la oposición local: “Así como defendieron a Fernando de la Rúa y Mauricio Macri, hoy se disfrazan de libertarios, pero la libertad que ofrecen tiene la misma legitimidad que la criptomoneda del Presidente”.

La Patagonia, entre el conflicto docente y el desastre ambiental

En el sur del país, los mandatarios deslizaron discursos moderado hacia el Gobierno en cada apertura legislativa. La mayoría de las intervenciones se focalizaron en conflictos de índole local.

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella (FORJA-UP), centró su mensaje en la educación y la obra pública. En el contexto de un paro docente de 48 horas, afirmó que “ninguna discusión salarial debería estar por encima de la educación de nuestros pibes”. Y dio una llamativa definición: propuso “dinamitar el sistema educativo”, en relación con modernizar la enseñanza, y anunció un proyecto de ley que establece un “piso mínimo de salario para Educación y Salud”.

Aunque es afín a Unión por la Patria y deslizó críticas sobre el ajuste a la obra pública, Melella evitó confrontar con Nación y se limitó a reconocer que “en un contexto muy difícil, priorizamos el bienestar de los fueguinos”. “Ante una realidad durísima, nos hicimos cargo”, expuso.

En Río Negro, el gobernador Alberto Weretilneck combinó elogios y críticas al Gobierno. Agradeció la respuesta del Ejecutivo nacional ante los incendios forestales en El Bolsón, pero reclamó la restitución de los fondos de coparticipación recortados en los últimos meses. Según el mandatario, Nación se queda con el 69% de los recursos impositivos, mientras que las provincias reciben solo el 30,5 por ciento.

“Un presidente, respaldado por más del 50% del país, inicia una nueva era en el país. Su rasgo distintivo es la derrota de los dos proyectos que gobernaron el país en más de 100 años. Esto significa que estamos en un nuevo esquema federal, con rasgos que cuestionamos, rechazamos y criticamos“, expresó Weretilneck, en la apertura del 54° período de sesiones.

En Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa tomó distancia del rumbo de Milei al reivindicar el rol del Estado y la obra pública, al reivindicar su visión “desarrollista”, pero su discurso careció de duros cuestionamientos al Gobierno central. “Yo pienso diferente, pero él está haciendo lo que dijo que iba a hacer”, expresó el mandatario ante los legisladores, y remarcó: “Todo lo que beneficie a los neuquinos lo vamos a apoyar y aquello que consideramos que no es bueno, no lo vamos a acompañar”.

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, en la inauguración del 42° periodo de sesiones ordinarias 2025 (Prensa Legislatura)

En Santa Cruz, Claudio Vidal (SER) dio un mensaje centrado en las medidas de su gestión, como la eliminación de la Ley de Lemas, que como sistema electoral estuvo vigente por más de 30 años en la provincia. Además, anunció mejoras en infraestructura educativa y conectividad, entre otros puntos.

En lo político, el gobernador de origen petrolero aprovechó la oportunidad para repudiar a las gestiones peronistas anteriores y repudió la ausencia de los legisladores de Unión por la Patria. “Son ustedes los que dejaron una provincia destruida”, fustigó. “La primera vez que me paré frente a ustedes les dije que no íbamos a regresar al régimen de corrupción y de privilegios y lo digo hoy más fuerte que nunca: no vamos a regresar al modelo de la decadencia, Santa Cruz está cambiando. Eso lo saben, incluso, los que quedaron anclados en el pasado”, concluyó el santacruceño.

Desde La Pampa, el gobernador Sergio Ziliotto emergió como otro de los pocos que más se diferenció de la Casa Rosada. Ante el inicio del período de sesiones, denunció un “vaciamiento de los procedimientos democráticos” y criticó la deuda de más de 115.000 millones de pesos que, según afirmó, la Nación mantiene con la provincia. En términos económicos, cuestionó el impacto del ajuste y sostuvo que el modelo libertario “derrumbó la actividad económica y el consumo, generando recesión y concentrando la riqueza”.

A las 19, apenas dos horas antes del discurso en el Congreso, el gobernador correntino Gustavo Valdés (UCR) fue el último que inauguró sesiones durante el sábado. Y sorprendió con su intervención; después de un año de una postura dialoguista con el Poder Ejecutivo, se animó a criticar, sin mencionarlo explícitamente, a la actitud del Presidente con la oposición.

“Denigrar la política no sólo es un error, sino que también es peligroso, porque erosiona la democracia que tanto nos costó construir”, lanzó Valdés, en una clara referencia sobre las descalificaciones que suele esgrimir Milei a la dirigencia política. Habló, además, del caso Loan Peña, y que no saber del niño de 5 años aún “duele”.

En otro pasaje, lamentó que “el actual gobierno eliminó distintos aportes y contribuciones como el Fondo de Incentivo Docente, el Programa Ciudades y Municipios Saludables", entre otros. Y recordó que su gestión se hizo cargo de obras publicas nacionales por 50.000 millones de pesos, en medio del ajuste. “Nosotros estamos cumpliendo con nuestro compromiso, esperamos que el Gobierno Nacional cumpla su parte”, se quejó.

En el interior del país, el cronograma de sesiones legislativas comenzó el 1° de febrero en Córdoba, donde Martín Llaryora cuestionó la falta de fondos nacionales para jubilaciones, salud, transporte y obras. Semanas después, en Entre Ríos, Rogelio Frigerio destacó su lucha contra la corrupción y defendió el “cambio de rumbo” en la gestión provincial.

Las próxima aperturas legislativas sucederán después del carnaval. El gobernador bonaerense Axel Kicillof y el chubutense Ignacio Torres postergaron el inicio al miércoles 5 de marzo. Carlos Sadir, de Jujuy, lo hará el viernes 8. Pocos días después, el 10 de marzo, dará su discurso el riojano Ricardo Quintela.