Axel Kicillof habló del crimen de Kim Gómez: “Algunos usan esto para sacar un voto y lucrar con el dolor”

En medio de la tensión entre el PRO y el Gobierno, Macri no asistirá al discurso de Milei ante el Congreso En el círculo del ex presidente aseguran que no recibieron invitación de la Casa Rosada para estar presentes en la Asamblea Legislativa. El macrismo se dividió ayer en la discusión sobre el decreto del Poder Ejecutivo para nombrar los dos jueces de la Corte Suprema