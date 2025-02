Adorni explicó por qué se interrumpió el reportaje de Jonatan Viale al Presidente

El tramo de la entrevista a Milei que fue editado y no salió al aire en la señal de televisión TN

El presidente Javier Milei concedió una entrevista al periodista Jonatan Viale para abordar el impacto político del caso de la criptomoneda $LIBRA. El reportaje fue grabado ayer por la tarde en Casa Rosada y emitido por la noche en la señal de noticias TN.

Durante la entrevista, el jefe de Estado se defendió de las acusaciones: dijo que no promocionó la inversión, sino que solamente la “difundió” e hizo énfasis en que las personas que compraron la criptomoneda conocían el riesgo que asumían.

En el final del diálogo, Viale indagó al mandatario sobre la estrategia judicial que asumirá el Poder Ejecutivo en la causa que instruye la jueza federal María Servini. En el reportaje que se pudo ver anoche en televisión, Milei contestó que la controversia es un tema “entre privados” y él no se involucrará en los temas jurídicos.

Sin embargo, hubo otra respuesta previa al mismo interrogante que fue editada y omitida de la grabación que difundió Todo Noticias al aire y que se filtró en redes sociales, aparentemente por un error de edición en el sitio web de la señal que publicó en una primera instancia una versión cruda del registro.

En ese video, que fue difundido por el periodista Ari Lijalad y acompaña esta nota, Milei dice que delegará la cuestión jurídica en su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

“Es el ministro de Justicia, es el que entiende”, asegura el jefe de Estado. “Pero es un tema en el que participaste vos como ciudadano”, interpela Viale en varias oportunidades hasta que el reportaje es interrumpido.

Video: Manuel Adorni explicó por qué interrumpieron la entrevista con Milei

Esta mañana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó qué fue lo que sucedió. “Yo estuve ayer en la nota y en un momento empiezan a hablar de la estrategia judicial, quién iba a acompañar en la estrategia judicial, y el Presidente empieza a hablar de Mariano Cúneo Libarona”, introdujo el funcionario en diálogo con el periodista Antonio Laje en A24.

Y desarrolló: “El Presidente por supuesto no está en lo fino jurídico y equivocado en mi parecer y en el del Presidente, Santiago Caputo corta la entrevista porque tiene el defecto de la excelencia y notó que se podía prestar a la confusión a alguna parte de la audiencia y decidió cortar la nota”.

“Santiago no sabe que la dinámica es no cortar las notas por ningún aspecto, por nada, y bueno, cuando ves los tres minutos de contexto fue para eso, para no confundir”, describió Adorni.

Independientemente del revuelo que se generó en redes sociales, el vocero aseguró que “todo el mundo sabe que el Presidente no sugiere” temas ni preguntas a los periodistas que lo interrogan. Laje, quien entrevistó varias veces a Milei, asintió.

La filtración le agregó polémica a una controversia que comenzó el viernes cuando el Presidente promocionó la criptomoneda $LIBRA como parte de un proyecto privado para “fondear pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”. Cinco horas más tarde, cuando hervían las redes sociales con críticas a su comportamiento, dijo que en realidad no estaba interiorizado sobre cómo era realmente la operatoria y borró el mensaje original.

El primer posteo provocó una suba en la cotización de la cripto -de la que no había antecedentes- de más de 1000 por ciento. El segundo, un desplome. Así, hubo una minoría que logró comprar el token cuando valía prácticamente cero y venderlo en precios récord, lo que les aseguró ganancias millonarias en dólares. Otros, ingresaron al mercado cuando estaba en pleno auge por la publicación original de Milei y no pudieron vender antes de que se derrumbara su valor, lo que provocó que perdieran todo el capital invertido.

La blockchain es transparente y permite ver con claridad qué operaciones realizó cada wallet y cuánta ganancia o pérdida obtuvo. Lo que no se conoce es de quiénes son esas billeteras. Se resguarda el anonimato.

Al ser una moneda nueva que aún no está listada en los grandes exchanges centralizados (a excepción de uno argentino), para comprar y vender $LIBRA había que contar con aplicaciones y conocimientos previos en redes cripto y plataformas descentralizadas. La operatoria no era sencilla para los novatos.

La trama, que provocó pérdidas millonarias a inversores de todo el mundo, abrió una serie de interrogantes. “Yo obré de buena fe. Pero tengo que aprender. La lección más importante es que yo asumí la presidencia y seguí siendo el de siempre. Cualquiera que me conoce sabe que podía acceder a mí de la misma manera de siempre, esto me enseñó que tengo que poner filtros. Tendré que levantar murallas y que sea más difícil acceder a mí. Hay que buscar la forma para que cuando las cosas lleguen a mí, ya estén resueltas”, se defendió anoche Milei.

Y sentenció: “Si vos vas al casino y perdés plata, ¿cuál es el reclamo? Si vos sabías las condiciones. Todos lo hicieron voluntariamente. Yo no lo promocioné, lo difundí. Soy fanático de la tecnología. Yo quiero que argentina se convierta en un HUB tecnológico. Pensé que era algo que podría mejorar las condiciones de los emprendedores tecnológicos".

Hayden Davis, el cerebro tech detrás de $LIBRA, también habló: dijo que el proyecto era un experimento porque Milei pretendía crear un sistema para que todas las finanzas del país se montaran sobre la blockchain y aseguró que está esperando instrucciones de la Casa Rosada para devolver USD 100 millones.