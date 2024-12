El misterio de las dos empresas del senador Kueider radicadas en la ciudad de Buenos Aires que no funcionan en los domicilios declarados

Edgardo Kueider

Los USD 211.000 y más de $600.000 en efectivo sin declarar que le incautaron al senador nacional Edgdo Kueider cuando intentaba cruzar de Brasil a Paraguay con Iara Guinsel Costa, a la que había nombrado en su despacho en el Senado y sería su novia, podrían ser solo una muestra de otras operaciones en negro. El legislador argentino y la joven de 34 años quedaron el jueves formalmente imputados del delito de intento de contrabando, por el que podría caberles una pena que va de los seis meses a un máximo de dos años y medio de prisión en Paraguay. Actualmente están cumpliendo prisión domiciliaria en un departamento de lujo en Asunción.

De 52 años, Kueider viene ocupando cargos en la función pública desde 1999, cuando comenzó como concejal en Concordia. Luego integró el Gabinete Municipal de esa ciudad, de donde es oriundo, donde se desempeñó entre 2008 y 2015. Con la llegada del peronista Gustavo Bordet a la gobernación de Entre Ríos, fue su secretario general de Gobierno entre ese año y 2019, y hombre de su confianza. A su vez, fue miembro del directorio de la empresa de energía provincial ENERSA en representación del Estado entrerriano. En 2019, saltó a la política nacional, al ingresar al Senado nacional por la boleta del Frente de Todos.

Además de haber sido funcionario público a lo largo de los últimos 24 años, figura en los papeles como dueño de dos empresas: Betail SA y EDEKOM SA. El 50% que posee de la primera, lo informó en su última declaración jurada patrimonial que presentó ante la OA, correspondiente al 2021. Edekom no figura porque la creó en 2022, y no presentó las declaraciones juradas correspondientes al 2022 y 2023 como exige la ley de Ética en la Función Pública.

Ambas empresas están siendo investigadas - al igual que Kueider y Guinsel Costa - por la Justicia de Concordia, en un expediente que impulsa el fiscal José Arias, y la Justicia Federal de San Isidro, en el Juzgado de Sandra Arroyo Salgado, en el marco de sendas causas abiertas por el presunto enriquecimiento ilícito del legislador.

Sin embargo, ninguna de las dos funciona en los domicilios informados en su constitución en la Ciudad de Buenos Aires, donde residía el senador entrerriano hasta ser detenido al intentar cruzar desde Foz de Iguazú hacia la ciudad paraguaya de Ciudad del Este.

Betail SA - que en francés significa “ganado” - fue constituida el 12 diciembre de 2018 en la Ciudad de Buenos Aires con un capital social de $100.000, con otros dos accionistas. Kueder ingresó a la empresa un año después, el 16 diciembre de 2019, cuando ya había sido electo senador nacional, con la compra del 50% de las acciones. Su socio en el otro 50% es su amigo Rodolfo Daniel González, quien fue designado presidente de la firma, mientras que Kueider fue designado como director suplente.

González es el dueño de la camioneta 4x4 Chevrolet Trailblazer 2.8 modelo 2021, como reveló en exclusiva Infobae, en la que viajaba cuando fue interceptado en un control de rutina en la cabecera guaraní del Puente Internacional de la Amistad que une Brasil y Paraguay. Su valor de mercado es de USD 40.000, y González la compró en mayo de 2021, pero la habría usado Kueider en otras seis oportunidades en las que ingresó a Paraguay este año, según buscan corroborar los fiscales de Ciudad de Este. En cinco de esas oportunidades, ingresó a Paraguay con Guinsel Costa. La joven tenía una cédula que la autorizaba a conducirla, emitida el 27 de noviembre de 2024, no así Kueider, pese a que era él quien la manejaba.

La camioneta Chevrolet que manejaba Kueider pero estaba a su nombre de su socio y amigo, Rodolfo Daniel González

De 63 años y profesión comerciante, González es empleado de la Biblioteca del Congreso desde agosto de 2004, planta permanente con categoría A6, que tiene un sueldo básico para diciembre de $1,2 millones (sin contar la antigüedad). Desde que Kueider ingresó al Senado, en diciembre de 2019, pasó a estar “en comisión” en su despacho. Fuentes de la Cámara alta, ante la consulta de Infobae, señalaron que González es “amigo” del senador y que “no tiene funciones en el despacho”.

Betail SA fue creada con el objeto social de comercializar semillas, granos, cereales y ganado bovino y avícola, con domicilio en Ercilla 6288, en el barrio de Liniers. Sin embargo, allí no hay ningún movimiento y la casa tiene un cartel de venta en su frente. Según constató la Policía de la Ciudad, que buscó notificar al presidente de Betail en esa domicilio a pedido del fiscal de Concordia Arias, no respondió nadie. En un acta fechada el 11 de septiembre pasado por la mañana, a la que accedió Infobae, se hace referencia a que el efectivo policial recogió el testimonio de un verdulero vecino, quien le dijo que “se utilizaba como depósito” y “hacía meses que no visualizaba a nadie entrar en lugar como así tampoco salir”.

Infobae fue hasta el lugar y se trata de una casa vieja de una planta en un terreno de 7 metros de largo, que parece deshabitada. Este medio llamó al número que figura de la inmobiliaria ayer sábado, pero no tuvo respuesta. Según el sitio Google Street View, ya tenía el cartel en 2023.

La sede de Betail en Ercilla 6288, en el barrio de Liniers (Maximiliano Luna)

Sin embargo, a los pocos días de la asunción de González y Kuieder al frente de BETAIL SA, como sus dos accionistas, el 20 de febrero de 2020, González le pasó sus 50.000 acciones (el 50%) al primo de Kueider, Javier Rubel, un monotributista categoría C, sin actividad comercial previa conocida, también con domicilio en Concordia. Así figura en la escritura protocolizada ante escribano, Nro 27, a la que accedió Infobae.

Pero el 17 de mayo de 2024, cuando Rubel quedó envuelto en una investigación por abuso sexual, le vuelve a vender su 50% a González, por los mismos $50.000 según consta en la Escritura Nro 4 registrada en una Escribanía de Concordia con esa fecha. Fue un mes antes de que se presentara una denuncia en Concordia contra Kueider a partir de una investigación publicada en el número de marzo de la revista Análisis en la que se revelaba que las expensas de tres departamentos y dos cocheras en el edificio Live sobre la calle Santiago del Estero 511, en Paraná, estaban a nombre de Betail SA.

Pero tras la aparición de la nota en esa publicación entrerriana, llamativamente, los inmuebles pasaron a figurar a nombre de Guinsel Costa, según consta en las expensas de junio último, a las que accedió Infobae. En ese momento, la joven todavía estaba designada en el Senado, a pedido de Kueider, con una categoría A1, las más alta, y un sueldo en ese momento de $1,9 millones. Sin embargo, fuentes del Senado del legislador entrerriano le dijeron a este medio que “no trabaja en el despacho” en la Cámara alta.

En junio pasado, las expensas de los tres departamentos y dos cocheras en el edificio de Santiago del Estero 511 en Paraná, pasaron a estar a nombre de Iara Guinsel Costa (Revista Análisis)

Como publicó Infobae, los inmuebles corresponden al 6 “D”, el 6 “E”, y al semipiso del 13 “A”, con tres dormitorios, donde suele vivir cuando está en la provincia de Entre Ríos. El valor de este último departamento ronda los USD 350.000, con unas expensas que en diciembre ascendieron a $133.629, según el documento al que accedió este medio. En total, las expensas de las tres unidades y las dos cocheras, este mes, suman $255.000.

En la Fiscalía de Concordia están a la espera de la respuesta del oficio enviado al Registro de la Propiedad de Entre Ríos, para confirmar la titularidad de los inmuebles por parte de Betail SA, o de quienes podrían actuar como posibles testaferros del senador: su secretaria y actual novia, Guinsel Costa, o su amigo y socio González. También de la respuesta del Colegio de Escribanos de la provincia para que informe cualquier tipo de escritura que haya firmado la empresa, Kueider, su entorno familiar, o su acompañante en los viajes a Paraguay. En cualquier caso, la lupa está puesta en cómo justificarán el origen de los fondos para la compra de los tres inmuebles y las dos cocheras.

Al comenzar las investigaciones judiciales por el presunto enriquecimiento ilícito de Kueider, tanto en la Justicia de Concordia como en la Justicia Federal de San Isidro, Guinsel Costa fue “afectada” al Bloque Unidad Federal en el Senado de la Nación, que integra Kueider y preside el correntino Carlos “Camau” Espínola. El traslado quedó plasmado a través de la resolución 730/2024, del 14 de junio de 2024. En ese momento, su sueldo era de $1,9 millones.

Iara Guisel Costa sería la pareja del senador Kueider

En su última declaración jurada conocida, correspondiente al 2021, Kueider solo declaró dos propiedades. La mitad de una casa de 400 m2 en Concordia, en copropiedad con su segunda esposa, por un valor de $1.785.168 , adquirida en 1999 con “ingresos propios”, y el 12,5% de otra, de 391 m2 en la misma ciudad, que valuó en $514.576, y compró con un crédito, y de la que solo es dueño del 12,5%. A su vez, informó poseer ese año el 50% de dos vehículos: un Chevrolet Meriva modelo 2009 valuado en $199.000 y una camioneta Chevrolet Spin Activa que compró en 2017, y consignó en $489.000. Al cierre de 2021, también dijo tener $955.200 y USD 8.500 en efectivo, más otros $383.000 en cuentas bancarias. En total, informó un patrimonio, en 2021, que no llegaba a los $5.4 milllones.

En cuanto a Guinsel Costa y su situación económica, el único antecedente laboral en relación de dependencia de Guinsel Costa previo a haber sido designada en el Senado, fue haber trabajo en una empresa de telefonía e internet en Concordia. Madre de dos hijas menores de edad, tras haber sido dada de baja en la Cámara alta el 14 de agosto pasado, figura inscripta ante la ex AFIP como monotributista con una categoría de las más altas, la H, con ingresos de hasta $44 millones anuales, y como autónoma, con categoría I.

Seis días después, el 20 de agosto, Kueider designó en su despacho, con la misma categoría A1, a su madre, Celina Érica Costa, con un sueldo de $2,1 millones, como reveló esta semana Infobae.

En el caso de González, más allá de su cargo en la Biblioteca del Congreso, la actividad que declaró ante la AFIP es “servicios de publicidad” y está inscripto como Autónomo Categoría 1. También es presidente de la empresa Iceler SA, creada en junio del 2023, e inscripta en la Ciudad de Buenos Aires para la explotación de servicios de comunicación audiovisual y radiodifusión, y de tecnologías de la información. El capital invertido fue de $1 millón. González aparece, también, en otras dos sociedades: Neopop SA, una agencia de promotoras publicitarias donde fue designado presidente en 2019, y en la Arrocera Los Colonos, que constituyó en 2010.

La empresa de software fantasma

En cuanto a la otra empresa en la que aparece Kueider, Edekom SA, fue constituida como una firma de software el 5 de diciembre de 2022, con domicilio en Cerrito 1320 Piso 7mo Dto C, también en la Ciudad de Buenos Aires. La creó junto con su hijo mayor de 31 años - tiene 5 de dos matrimonios -, llamado Haidar Iván Kueider.

Kueider creó una empresa de software con su hijo en diciembre de 2022

Pero en el domicilio declarado funciona un estudio contable. Cuando a pedido del fiscal Arias, la Policía de la Ciudad fue a notificar el 20 de septiembre a la firma de la investigación abierta contra Kueider que la incluía, el informe indicaba “negativo empresa de Edekom SA. Según consta en el acta a la que accedió Infobae, el encargado del edificio le dijo al oficial policial que “desde hacía un mes aproximadamente” funcionaba un estudio contable.

El edificio en Cerrito 1320 donde Edekom SA declaró su domicilio en el 7 "C". Allí hay un estudio contable, pero no funciona la empresa de software (Maximiliano Luna)

Según pudo constatar Infobae, Edekom SA no presentó ningún balance ante la Inspección General de Justicia (IGJ) de la Capital Federal.