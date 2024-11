Un gremialista aeronáutico criticó a sus pares y aseguró: “Están obligando al Gobierno a cerrar Aerolíneas Argentinas”

Jaime Olivos

Ricardo Cirielli, secretario general de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), se distanció de otros sindicatos del sector que realizan paros salvajes y piquetes y aseguró que hay gremialistas que están obligando al Gobierno a tomar la decisión de cerrar Aerolíneas Argentinas. A modo de ejemplo, desarrolló: “Si los pilotos no se capacitan más, no va a haber pilotos y Aerolíneas va a seguir cancelando vuelos y va a tener que cerrar”. “Esto es un lockout sindical”, aseguró.

La frase alude a una de las medidas realizadas por el gremio de pilotos, cuyos afiliados dejaron de asistir a las prácticas obligatorias que deben realizar en simuladores y por lo tanto no obtienen las certificaciones necesarias para volar. Esta maniobra obligó a Aerolíneas a cancelar varios vuelos en los últimos días.

En una entrevista concedida a radio Mitre, Cirielli apuntó sin pelos en la lengua contra Pablo Biró, secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Edgardo Llano, titular de la Asociación de Personal Aeronáutico (APA) y Juan Pablo Brey, jefe de Aeronavegantes.

“Son muy cercanos a los K (en alusión al kirchnerismo)”, describió Cirielli. Y lanzó: “Perón decía que entre un malo y un bruto se quedaba con el malo porque un bruto nunca iba a pasar a ser inteligente y este es uno de los problemas que tenemos nosotros, es complicado explicarle a un bruto lo que tiene que ser”.

Llano fue la cara visible de la protesta realizada ayer por los trabajadores de Intercargo por el despido de un empleado de la compañía que terminó afectando a miles de pasajeros en Aeroparque y Ezeiza. “Ayer se excedieron, una cosa es protestar y otra es perjudicar”, dijo hoy Cirielli en otra entrevista concedida a radio La Red. Además, puntualizó que hay muchas formas de protestar sin molestar al usuario.

“Lo primero que saben hacer es paro, que es la última instancia y no la primera. Primero hay que explicar lo que está pasando, analizar por qué lo despidieron, si algo tuvo que ver el trabajador o no y después negociar con la empresa para ver si lo puede reincorporar. Pero no salir a molestar al usuario, que es quien nos paga el sueldo”, planteó. En este sentido, admitió que les había advertido a las organizaciones involucradas de los resultados de la medida “para que aflojen”, ya que peligraban las fuentes de trabajo, que “es lo primero que debe defender un sindicalista”.

A raíz del paro salvaje de ayer y de las medidas de fuerza realizadas en las últimas semanas, el gobierno nacional convocó a los gremialistas y lanzó un ultimátum: si no hay acuerdo, va a iniciar el proceso preventivo de crisis, que permite rediscutir convenios y despedir empleados pagando indemnizaciones acotadas. A su vez, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anticipó que se anunciarán medidas importantes y pidió el cierre de Intercargo, la compañía a cargo de las rampas que se utilizan para el acceso y descenso de pasajeros de los aviones.

Ricardo Cirelli, Secretario General de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico

Cirielli no descartó que exista una intencionalidad política en las medidas de fuerza realizadas: “No tengo las pruebas, pero conociéndolos pueden ser que estén impulsando algo para perjudicar y para que el kirchnerismo vuelva al poder. Creen que (Javier) Milei se cae y creo que al presidente hay que esperarlo. El problema no es Milei, sino la oposición que perdió; y hay que ver qué quiere la sociedad”.

En este sentido, aseguró que Biró “siempre simpatizó con el gobierno de Cristina (Kirchner)”, pero no es una persona “que se mueva políticamente bien”. Y argumentó: “Yo hablo con todo el espectro político, no me quedo con uno solo. Mi interés principal es defender los puestos de trabajo y los intereses de mis compañeros, después hago política si tengo tiempo”.

Sus diferencias con Pablo Biró

“En agosto tuvimos una reunión todos los sindicatos, donde decidieron comenzar con las medidas de fuerza. Dijimos que no íbamos a acompañarlas porque consideramos que el gobierno no iba a ceder, que era un gobierno muy duro y le gustaba la confrontación”, subrayó Cirielli, en relación con la inflexibilidad del gobierno nacional; por lo cual indicó que la mejor opción era seguir negociando “que entrar en una situación que no tiene salida”. Y marcó: “Los sindicatos no saben cómo salir, tuvieron muchas oportunidades de negociar y firmar”.

Pablo Biró, secretario general de APLA

Y aclaró: “Llegamos a un acuerdo de arreglo por tres meses con 16%, ahora ya estamos negociando el próximo trimestre y así hay que ir en este país. Ya estamos llegando al segundo acuerdo y ellos lamentablemente todavía no firmaron el primero. Los otros sindicatos se equivocaron al no analizar el contexto político y en buscar y creer que los métodos antiguos dan resultados, está a la vista que no dan resultado”.

El caso Aerolíneas Argentinas

A su vez, el Secretario General de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico avisó: “Si nos quedemos sin Aerolíneas, perdemos todos. Aerolíneas es muy importa porque si dejara de volar, es similar a lo que ocurrió en los 90 con los ferrocarriles, cerraron los ferrocarriles y desaparecieron pueblos y ciudades. Y acá puede pasar lo mismo”. Y pidió por encauzar la discusión por la aerolínea.

Respecto a la situación de la empresa, Cirielli señaló que hubo una reducción importante en todos los sectores del personal y que, desde hace once meses, están bajando los gastos. “No podemos pedirles ahora que Aerolíneas Argentinas de superávit, hay que dejarlos trabajar”, añadió. Y destacó que no es posible que la aerolínea de pérdidas y que hay que manejarla mejor que a una empresa privada, ya que es pública y el dinero “es de todos los argentinos”.