Emilio Monzó criticó el rumbo del Gobierno: “La única ideología que le puedo poner a Milei es la del odio”

Emilio Monzó, diputado nacional por Encuentro Federal, compartió su perspectiva sobre la gestión del Gobierno de Javier Milei. Además, destacó su visión crítica respecto a la postura del oficialismo en el Congreso y los desafíos que, según él, enfrenta la administración actual en la construcción de consensos legislativos.

“Este es un gobierno que agrede y subestima permanentemente al parlamento y a sus propios aliados”, dijo Monzó. Y planteó sus críticas hacia Milei, a quien considera guiado más por el odio que por una postura liberal: “La única ideología que le puedo poner a Milei es la del odio, ni siquiera la liberal”.

En tanto, sugirió que el Presidente debería adoptar una actitud más calmada para transmitir confianza, ya que, en su opinión, “en el fondo, lo que demuestra, es una inseguridad permanente”.

El dipitado postuló su escepticismo sobre la intención de Milei de buscar una mayoría parlamentaria. “No es un gobierno normal. Porque cualquier gobierno normal, desde el inicio, hubiera tratado de lograr una mayoría en el Congreso y no restringirse a una minoría”, expresó.

Al tiempo que agregó que, a su parecer, la gestión nacional no muestra interés en ampliar su base de apoyo en el Congreso. “Mi pregunta es si le interesa al Gobierno ir a buscar esa mayoría. Si me guío por los hechos, la respuesta es prácticamente que no le interesa”, comentó.

En cuanto a su visión de unidad, Monzó resaltó la importancia de establecer acuerdos entre los sectores del “centro” en el actual contexto político, y enfatizó la necesidad de “poner límites en donde hay que ponerlos y apoyar en lo que hay que apoyar”.

Además, en diálogo con LN+, el dirigente se refirió a”Democracia para Siempre”, el nuevo bloque liderado por Facundo Manes y Martín Lousteau: “Se arma como bloque propio. Sí tenemos una relación fluida porque estamos pensando muy parecido sobre lo que vemos en Argentina; esto nos une”.

Por otra parte, Monzó hizo referencia a su vínculo con Martín Lousteau, con quien, según sus palabras, mantiene una conexión política de larga data. “Me siento más cómodo con Lousteau que con Mauricio Macri porque, quizá, hay un tema generacional: lo conozco hace 30 años y hemos militado políticamente muy parecido”, afirmó.

Como contexto, es importante señalar que “Democracia para Siempre” surgió luego de que el sector de Manes y Lousteau rompiera el bloque de la UCR en Diputados y armara un espacio propio con 12 integrantes. Hasta ahora se estableció a Pablo Juliano como presidente del bloque, con Marcela Coli en la vicepresidencia y Carla Carrizo como secretaria parlamentaria. La meta de esta organización es equilibrar los liderazgos entre las figuras de Manes y Lousteau, y evitar divisiones internas en un momento de profunda polarización política.

La visión de Monzó sobre “la alternativa del centro” para las elecciones

En otro reportaje realizado días atrás en CNN, Monzó reafirmó su compromiso de construir una alternativa de centro para las próximas elecciones. “Estamos tratando de articular, de conversar, de dialogar y acordar para armar una alternativa de centro para la próxima elección”, explicó. En esta entrevista, mencionó a figuras políticas que considera esenciales en este nuevo espacio de centro, como Miguel Ángel Pichetto, Margarita Stolbizer y Florencio Randazzo.

Cabe recordar que, semanas atrás, el presidente Milei calificó a Pichetto como un “ignorante” y un ser “inconsistente e incoherente” que “siempre vivió del Estado”, luego de las fuertes críticas del legislador opositor en el marco de la discusión por el financiamiento universitario. Durante su discurso, Pichetto había comparado al plan económico del Gobierno con el ajuste del ministro de Economía de la última dictadura militar, José Alfredo Martínez de Hoz.

“Pichetto es un ignorante en términos de economía porque, primero, es absolutamente inválida la comparación con el programa de Martínez de Hoz. Básicamente una de las cosas que no hizo el programa de Martínez de Hoz fue el ajuste fiscal. Otra cosa que yo también le podría decir es que eso fue en un régimen dictatorial y esto en democracia. Estas analogías son bastante poco felices”, aseguró Milei en diálogo con LN+.

Volviendo a Monzó, el diputado destacó que el centro político es su referencia, un espacio que apoyó a Mauricio Macri en su momento y que, en sus palabras, también respaldó ciertas herramientas del actual gobierno de Milei.

En este contexto, el diputado realizó una analogía sobre la situación del centro político en Argentina, y lo describió como un “desierto”, en el cual se siente como “un beduino con una cantimplora y un camello”. Según sus palabras, “no hay muchos electores”, pero existe “mucha gente que quedó en el centro”, haciendo alusión a aquellos votantes que no se identifican ni con las posturas extremas ni con el actual oficialismo.

Por último, Monzó recordó: “En el 2015 ganamos con un espacio de centro, JxC no polarizaba con Cristina, sino que lo hacía Sergio Massa; éramos un centro casi naif y mediano y ganamos”. Para él, en 2017 la situación cambió debido a una polarización cada vez mayor, lo que complicó el escenario electoral. Monzó atribuyó la implosión de JxC a la reciente victoria de Milei, que, según él, generó una descomposición interna en la coalición. Analizó que, “hoy tenemos una Patricia Bullrich que directamente es una libertaria, un Mauricio Macri que está en un ‘no lugar’ que no sabe si entra o se queda afuera y el resto nos quedamos en la posición de centro”.