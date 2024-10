Oscar Parrilli cruzó a Osvaldo Jaldo en medio de la interna por las elecciones del PJ: “No pido coherencia, pero sí memoria”

El senador nacional enfrentó al gobernador tucumano por apoyar la candidatura de Quintela

Luego de que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, profundizaran la interna por la conducción del Partido Justicialista (PJ) nacional y presentaran sus listas de candidatos, otro enfrentamiento surgió entre dirigentes que ya tomaron una postura clara.

Esta vez se trató del senador Oscar Parrilli, quien puso en el foco al mandatario de Tucumán, Osvaldo Jaldo. ¿El motivo? Le reclamó haber apoyado públicamente a Quintela. El exsecretario general durante las presidencias de CFK publicó un contundente descargo por medio de su perfil personal en la red social X (ex Twitter). “Hola, Osvaldo Jaldo. Tanto tiempo. ¿Te acordás cuando venías a mi despacho pidiendo apoyo de Cristina Fernández de Kirchner para tu candidatura a gobernador?”, dijo.

“Me pedías desesperado que te apoye en la pelea con Juan Manzur y, ahora, no solo apoyás las políticas de ajuste de Milei y votás las leyes contra los argentinos, sino que festejas con asado en Olivos el veto al presupuesto universitario”, sumó.

“No pido coherencia, pero sí memoria”, sentenció Parrilli. Este enojo surgió después de que Jaldo se despegara del sector que representa la exmandataria nacional. “Quiero decir que no soy de La Cámpora y no soy kirchnerista”, apuntó el gobernador de Tucumán, al ratificar que “una forma de ayudar al Movimiento Nacional Justicialista es trabajando con un colega gobernador como es Quintela”.

La publicación de Parrilli contra Jaldo (X: @OscarParrilli)

Previo al enfrentamiento vía redes sociales, dentro del peronismo ya se sospechaba de un acompañamiento implícito del tucumano hacia el riojano. Sobre todo, desde que en el cierre de listas se confirmó que el legislador y aliado de Jaldo, Roque Tobías Álvarez, era el seleccionado para ocupar el cargo de vicepresidente 4° en la lista de Quintela.

La respuesta de Jaldo no se hizo esperar, ya que eligió la misma red social para negar haber recibido ayuda por parte del kirchnerismo. “Con mucho respeto, senador Oscar Parrilli, lo ayudo a hacer memoria: ustedes nunca estuvieron, ni me apoyaron en nada, ni a mí, ni a nadie, pero sí se sirvieron de todos”, postuló.

Incluso, el mandatario provincial redobló la apuesta al acusarlos de haberle pedido que bajara su candidatura y, así, evitar una interna contra Manzur. Y agregó: “Cuando Manzur asumió la Jefatura de Gabinete, usted y su séquito me pedían que no me haga cargo de la Gobernación”, en referencia al puesto que el ahora senador nacional tucumano había dejado vacante.

Jaldo durante la rueda de prensa, en la que confirmó su apoyo a su par riojano

“Nunca le acepté ni a usted ni a nadie, porque soy peronista y amo a mi provincia y soy un hombre democrático por excelencia”, ratificó Jaldo. “No sé si todos pueden decir lo mismo”, dijo. Al mismo tiempo, volvió a despegarse del movimiento camporista y kirchnerista, al sentenciar: “Vamos a dirimir las diferencias en la interna, como corresponde”.

De esta manera, Jaldo expuso Manzur al compartir un fragmento de una entrevista que brindó a TN cuando todavía era gobernador de Tucumán, en donde apuntaba que la expresidenta de la Nación “tiene un partido propio, Unidad Ciudadana, y yo de lo que estoy hablando es del peronismo” y remarcaba que ya había “cumplido un ciclo político”. Asimismo, el actual senador había reconocido los diálogos entre el resto de los gobernadores peronistas que tenían la intención de cambiar el rumbo dentro del partido político nacional.

Cabe recordar que, recientemente, en medio del clima tenso que se vive puertas adentro del peronismo, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, ratificó su candidatura a presidente del Partido Justicialista (PJ) a nivel nacional. El anuncio fue realizado apenas unos minutos más tarde de que la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, protagonizaran un frío reencuentro en el acto por el 47° aniversario de Abuelas de Plaza de Mayo organizado en La Plata.