Las reacciones del arco político al discurso de Javier Milei sobre el Presupuesto 2025

El presidente Javier Milei presentó el Presupuesto 2025 ante el Congreso nacional durante la noche del domingo. El mandatario ratificó sus intenciones de defender el equilibrio fiscal a como dé lugar y las repercusiones del arco político no se hicieron esperar, con posturas a favor y en contra.

Milei presentó una nueva metodología en materia presupuestaria, un “blindaje al equilibrio fiscal, sin importar cuál sea el escenario económico”. De esta manera, “el nivel de gasto a erogar estará condicionado por el nivel de superávit primario a conseguir”.

Frente a esto, la respuesta de todos los sectores políticos no se hizo esperar. Mientras el kirchnerismo lanzó duras críticas contra el plan del Gobierno nacional, el PRO ya garantizó que acompañará el proyecto presupuestario.

Los primeros en acompañar al Presidente fueron los miembros del Gabinete. En ese sentido, el jefe de los ministros, Guillermo Francos, se refirió al Presupuesto Nacional como “una herramienta esencial para administrar los gastos y los recursos fiscales del Estado y lleva consigo el mayor compromiso de esta gestión: el déficit cero y el equilibro fiscal son innegociables”.

“Esta es una nueva página en nuestra historia. Esperamos el acompañamiento del Poder Legislativo para seguir poniendo las cuentas en orden y seguir llevando a la Argentina por la senda del desarrollo y del crecimiento”, agregó.

La titular de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich, se sumó a Francos al decir: “La regla del Presupuesto Nacional de acá en adelante y es una regla muy simple. Si alguien quiere aumentar un gasto, tiene que decir qué gasto va a disminuir; de esa manera, siempre vamos a tener déficit cero y además vamos a tener superávit. Teniendo superávit baja la inflación, aumenta la productividad, aumenta la inversión y el país progresa”.

“Momento histórico, se presenta un presupuesto sin déficit en el Congreso argentino. No es menor hacerlo hablándole directamente a la política para que se entienda que esto no es negociable. Será difícil el camino que sigue, apoyo absoluto y muchísima fuerza al presidente Milei”, se sumó la canciller Diana Mondino.

Mariano Cúneo Libarona, a cargo del Ministerio de Justicia, manifestó su acompañamiento al mandatario en el compromiso con reducir el gasto público. “En esta primera etapa, echamos más de 1000 empleados militantes, cerramos el Ministerio de la Mujer e INADI y cortamos el curro del Registro Automotor”, mencionó.

Apenas una hora después del discurso de Milei, se manifestó la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien felicitó al mandatario por su discurso en la presentación del Presupuesto, mientras cenaba con su equipo del Senado.

En representación del PRO, la diputada María Eugenia Vidal reafirmó el compromiso de su partido con el déficit cero, a lo que consideró “la única vía para que Argentina crezca”.

Las principales críticas llegaron por parte del kirchnerismo. La diputada Cecilia Moreau apuntó contra el Gabinete nacional y analizó el discurso de Milei. “Por si no pudiste ver el show del presidente en el Congreso de la Nación: fue acompañado de Bullrich, Sturzenegger y todos los que hicieron pelota el país en el 2001; el presupuesto que ‘presentó’ (y cuyo detalle brilló por su ausencia) lo diseñó Caputo, el máximo responsable de la deuda que dejó el macrismo después de pedir 45.000 millones al FMI; no nombró a los jubilados, a los trabajadores, a las universidades públicas; anunció que va a cerrar el Congreso si salen leyes que no le gustan”, escribió en su cuenta de Instagram.

La senadora Juliana Di Tullio se expresó en esa misma línea al decir: “Lo que quiere decir el presidente es que va a cerrar el Congreso nacional si no se votan las leyes que le gustan. Lo curioso es que está ‘presentando’ un proyecto de ley en ese Congreso que quiere cerrar”.

En un momento del discurso, Milei se cruzó con el presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez. Frente a esto, Di Tullio sumó: “Además de ir a pelearse con Germán Martínez y de decir que va a cerrar el Congreso nacional si no se votan las leyes que él quiere; el presidente dijo que se viene más ajuste para el pueblo y más beneficios para el 5% más rico del país”.

Por su parte, Martínez le respondió al jefe de Estado en un diálogo con la prensa una vez finalizada la presentación. “Le dije que hable sin leer. Realmente no puede decir nada sin leer y aparte de lo que dijo, habría que buscarlo en algún buscador porque vi párrafos enteros que se habían dicho en alguna oportunidad”, contó.

Sobre el discurso, el diputado de Unión por la Patria cuestionó: “Me llamó mucho la atención que en la presentación del Presupuesto no se hable del crecimiento del PBI, que no se hable de Inflación, que no se hable de la situación comercial de la Argentina. Que no se hable de tipo de cambio promedio. La única referencia a las provincias la hizo con dos señales, señores gobernadores, muy atentos a esto, 60 millones de dólares adicionales de ajuste”.

“Cuanta sobreestima de sí mismo tiene Javier Milei para, después de 9 meses de un pésimo gobierno, intentar dar una clase sobre qué es gobernar... ¡MA-MI-TA!”, lanzó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

A su vez, la ex ministra de Desarrollo Social y diputada nacional Victoria Tolosa Paz expresó: “Es preocupante y va a chocar contra una pared. Lamentablemente, en el choque vamos a sufrir los argentinos y las argentinas. Ya que es tan adepto a ese Imperio, deseo de verdad que, con tal de tener razón, no se le ocurra incendiar Roma”.

Pese a que Milei les habló directamente a los gobernadores al exigirles implementar un ajuste fiscal mucho más grande, aún los mandatarios provinciales no se han expresado al respecto.