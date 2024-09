Montenegro denunció que Kicillof se negó a recibir el pago por Punta Mogotes y firmó un decreto para recuperarlo

Axel Kicillof y Guillermo Montenegro

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, intensificó su conflicto con la provincia de Buenos Aires tras enviar una carta documento el pasado 28 de agosto al gobernador Axel Kicillof en la que exigía que reciban el pago de una deuda millonaria relacionada con la administración del Complejo Punta Mogotes. El monto, que asciende a 14.069.819,46 pesos, corresponde al saldo pendiente que mantiene la Administración Punta Mogotes con el Estado provincial, según los estados contables cerrados al 31 de diciembre de 2023. “Me dijeron que si pago me denuncian”, alertó el dirigente del PRO.

En la carta, Montenegro intimó a la provincia a que reciba el dinero en un plazo de 15 días o indique una cuenta para transferir el monto. De no hacerlo, advirtió que procederá a consignar judicialmente la suma por decreto. Según el intendente, la deuda se originó como parte de la gestión compartida entre el municipio y la provincia sobre el complejo costero, que desde hace más de 40 años es administrado bajo un esquema establecido por la Ley N° 10.233.

Montenegro explicó que, tras cuatro décadas, el municipio decidió recuperar la administración completa del complejo Punta Mogotes para integrarlo plenamente a la ciudad de Mar del Plata, promoviendo su desarrollo turístico durante todo el año. “Este es uno de los sectores costeros más importantes de nuestra ciudad, que necesita una planificación estratégica que asegure actividad constante y una mejora en la infraestructura y los servicios”, señaló el intendente en la carta.

El tuit de Guillermo Montenegro

A pesar de la solicitud, la respuesta del gobierno provincial fue negativa. Montenegro utilizó su cuenta de Twitter para expresar su malestar, asegurando que incluso lo amenazaron con denunciarlo en caso de realizar la transferencia. El intendente expresó: “Novedades de Punta Mogotes: La Provincia se negó a recibir el dinero y me dijeron que si pago me denuncian. Me importan nada sus chicanas legales. Es un disparate jurídico que el deudor quiera pagar y el acreedor no quiera cobrar. Por eso hoy firmé un decreto para proceder a la modificación presupuestaria correspondiente y, de esa manera, realizar la consignación judicial de la deuda”.

Montenegro calificó la situación como un “disparate jurídico” y criticó las trabas legales que enfrenta el municipio al intentar saldar la deuda. Ante esta situación, firmó un decreto que le permitirá realizar los ajustes presupuestarios necesarios para proceder con la consignación judicial de los fondos.

La disputa entre el municipio de General Pueyrredón y la provincia de Buenos Aires se enmarca en la gestión del Complejo Punta Mogotes, un emblemático sector costero de Mar del Plata que fue administrado desde 1984 por la Administración Punta Mogotes (APM). Este ente fue creado tras constatarse irregularidades en el funcionamiento de la sociedad estatal Proyectos Especiales de Mar del Plata, que integraban tanto la provincia como el municipio.

La carta documento que le envió Guillermo Montenegro a Axel Kicillof

Montenegro busca retomar el control total de este espacio para llevar adelante un plan de integración del complejo con la ciudad y su costa, garantizando el desarrollo sostenible del turismo durante los 12 meses del año. Según el intendente, este proceso permitirá no solo mejorar la infraestructura del lugar, sino también fortalecer los servicios y la oferta turística, en línea con el objetivo de impulsar el crecimiento económico de Mar del Plata.

El conflicto se ha agravado a medida que la provincia se resiste a recibir el pago de la deuda, lo que llevó al municipio a optar por la vía judicial. Montenegro insistió en que no permitirá que las “chicanas legales” interfieran en el progreso de un proyecto tan importante para la ciudad y aseguró que continuará con las gestiones necesarias para resolver el conflicto y avanzar en la reestructuración del Complejo Punta Mogotes.

La decisión de Montenegro de avanzar con la consignación judicial marca un nuevo capítulo en la disputa con la provincia. Si bien aún se desconoce la respuesta oficial del gobierno bonaerense tras la firma del decreto municipal, el intendente dejó claro que no retrocederá en su plan de pagar la deuda y continuar con la administración del complejo.

Mientras tanto, los vecinos de Mar del Plata y los turistas que disfrutan de las playas y espacios recreativos de Punta Mogotes esperan que la situación se resuelva favorablemente, garantizando la continuidad de uno de los principales polos turísticos de la ciudad.