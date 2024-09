Jorge Macri destacó el acuerdo con Nación para traspasar los colectivos a CABA y dijo que Kicillof discrimina a los bonaerenes

Javier Milei y Jorge Macri acordaron el traspaso de 31 líneas de colectivos

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó hoy el acuerdo suscripto con el presidente Javier Milei para traspasar 31 líneas de colectivos a CABA, y apuntó contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. “La decisión es asumir el costo del subsidio desde Ciudad y mantener la tarifa integrada, eso permite que la gente tenga descuento en los sucesivos viajes, y eso es una diferencia con la provincia de Buenos Aires”, remarcó.

“Es un día muy importante para la Ciudad de Buenos Aires, hemos avanzado un paso más en la autonomía”, señaló Macri al salir del encuentro con el Presidente, en Casa Rosada, y reiteró: “Lamentamos que la provincia de Buenos Aires no sostenga la tarifa integrada, es una discriminación”.

“Nosotros vamos a trabajar en una mesa conjunta con Nación, porque la mayoría de las líneas son interjurisdiccionales. También hay líneas provinciales y hay líneas de la Ciudad. Hay que tratar de encontrar un equilibrio en todo ese sistema”, enfatizó.

Si bien hace unos pocos días Macri había coincidido con Kiciloff en reclamar que se mantenga la tarifa integrada que permite un descuento en el segundo viaje del 50% si se realiza dentro de un período de dos horas, el funcionario de CABA también se había diferenciado del gobernador bonaerense cuando le reclamó que se involucre más en la lucha contra el delito y criticó a la justicia provincial por aplicar “la puerta giratoria” para algunos delincuentes. “Salvo por el esfuerzo de algunos municipios, parece un lugar donde no hay ningún compromiso”, había expresado el 19 de agosto cuando anunció que iban a reforzar el patrullaje en las calles bajo su jurisdicción con 1.000 efectivos más.

(Adrián Escándar)

El ex intendente de Vicente López también explicó que “si la Provincia decide no mantenerla, tal vez cuando vuelven a su hogar, el último colectivo, si es provincial, no va a tener tarifa integrada. Esa es una diferencia importante entre lo que nosotros estamos haciendo y lo que está haciendo Provincia. Nosotros estamos subsidiando la tarifa, pero además sosteniendo la tarifa integrada. Con lo cual no hay ninguna discriminación o efectos si vienen hacia la Ciudad de Buenos Aires”.

“Creo que todas las partes entendemos que la gente está haciendo mucho esfuerzo y que tanto Nación como Ciudad quieren avanzar en las autonomías. Y acá hubo un trabajo específico en un tema muy complejo porque involucra muchas líneas de colectivos, la vida cotidiana de la gente, el día a día del laburante, del que viene a buscar laburo y no lo tiene, del que viene a estudiar a la Ciudad, del que vuelve a casa tarde, y hemos logrado una buena solución”, amplió el jefe comunal.

Kiciloff, por su parte, piensa acudir a la Corte Suprema de Justicia para retrotraer la medida de la baja de subsidios. “Ya iniciamos reclamos ante la Corte Suprema que corresponden a la compensación frente al no traspaso del sistema previsional, al recorte del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), al Fondo de Compensación por el Transporte del Interior y al Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI). Ahora haremos lo propio para reclamar este nuevo avasallamiento”, manifestó en una clara muestra de su firme oposición a las decisiones adoptadas por el gobierno libertario.

Noticia en desarrollo