El comunicado de Argentinos Juniors tras conocerse la denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández

Alberto Fernández con la camiseta de Argentinos Juniors

El club Argentinos Juniors, con el que se identifica Alberto Fernández como hincha, emitió este viernes un comunicado tras conocerse la denuncia por violencia de género, radicada por Fabiola Yañez, su ex esposa. “Repudiamos cualquier acto que atente contra la integridad y la vida de las mujeres”, afirmaron.

“Desde la Secretaría de Género y Equidad de la Asociación Atlética Argentinos Juniors, trabajamos de manera articulada con todas las áreas del club para erradicar todo tipo de violencias”, expresaron desde el club y agregaron: “Debido a los hechos de público conocimiento que involucran al ex Presidente de la Nación, quien además es socio honorario de nuestra Institución, reafirmamos nuestro compromiso con los valores que defendemos y repudiamos cualquier acto que atente contra la integridad y la vida de las mujeres. Subrayamos también la importancia de respetar a las personas en situación de violencia y evitar cualquier forma de revictimización”.

“En todos los casos que involucren a socios y/o socias de nuestra Institución, acompañamos lo que determine la justicia, reconociendo nuestra Constitución y los pactos a los que esta adhiere, para así abordar el tema de la manera más efectiva y conforme a derecho, tomando las medidas acordes a lo establecido en el Protocolo de Género de la Asociación Atlética Argentinos Juniors”, finalizaron.

Alberto Fernández es socio honorario de Argentinos Juniors AGUSTIN MARCARIAN | REUTERS

“Soy muy loco de Argentinos Juniors”, suele decir Fernández. Según se supo, el ex mandatario vivió su infancia en Villa del Parque e hizo la primaria en la escuela Avelino Herrera, ubicada a diez cuadras de la cancha de Argentinos. Sus amigos del colegio eran casi todos hinchas del “bicho” y le contagiaron la pasión cuando empezó a ir a la cancha con ellos. Durante su campaña electoral y mandato contó sus mejores anécdotas con el club y sobre su fanatismo.

La denuncia

Infobae tuvo acceso, anoche, a las fotos y chats de la denuncia por violencia de género de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández. Según se desprende de las capturas, parte de los golpes del expresidente contra su ex pareja ocurrieron en agosto de 2021, plena pandemia del coronavirus.

En las imágenes se puede ver a la ex primera dama con moretones en el brazo y la cara. Son fotos que ella le manda al exmandatario reprochándole su actitud violenta: “Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puede dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”.

En las capturas también aparece la respuesta del ex jefe de Estado: “Pero deja de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení”. Ante esto, Yañez insiste: “Me volvés a golpear. Estás loco”. Y Fernández replica: “Me siento mal”.

Las fotos que grafican la violencia de Alberto Fernández hacia Fabiola Yañez

“Venís golpeándome hace 3 días seguidos”, responde, contundente, Yañez, a lo que el expresidente reacciona: “Me cuesta respirar. Por favor pará. Me siento muy mal”. “Me venís golpeando hace tres días seguidos”, le dice Fabiola Yañez a Alberto Fernández

Yañez le enviaba las fotos a Fernández reclamándole por su actitud violenta: “Y cuando me samarreaste de los brazos me dejaste moretones. Esto es cuando me samarreaste”. “Esto es cuando me pegaste sin querer”, le escribe Fabiola. Luego le envía una foto del ojo totalmente morado y le dice, irónicamente: “Esto es cuando me pegaste sin querer”.

Fabiola Yañez concretó la denuncia contra Alberto Fernández este martes 6 de agosto. Lo hizo durante una comunicación por videoconferencia con el juez federal Julián Ercolini, quien imputó al expresidente por lesiones leves.

Ercolini contaba con material audiovisual que alertaba sobre hechos de violencia de género contra la ex primera dama, a partir del peritaje del teléfono celular de María Cantero, histórica secretaria de Alberto Fernández, en el marco de otra causa en la que el ex jefe de Estado es investigado por presunto tráfico de influencia.