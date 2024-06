Juan Grabois habló del episodio con Leila Gianni y defendió a las organizaciones sociales: “Son la última barrera de contención contra el narco estado”

Grabois en la Cámara Federal

Juan Grabois reconoció como un error haber sido partícipe de la escandalosa audiencia en la que intercambió gritos y agravios con la subsecretaria de Legales de Capital Humano, Leila Gianni, en el marco de la causa por la entrega de alimentos.

“Dejá de extorsionar gente, ladrón”, le dijo ella en el pasillo del segundo piso de los Tribunales de Comodoro Py. “Kuka ladrona”, respondió él. “No sos creíble”, “sos berreta”, y “chorro” fueron algunas de las agresiones que se escucharon del tenso cruce.

Este jueves, el dirigente social dio su versión del episodio y explicó por qué reaccionó así. “Adentro de la audiencia escuché toda la intervención de los representantes del Estado que llegaron con militantes de La Libertad Avanza de manera muy provocativa y no dijimos una palabra”, comenzó. Del breve intercambio que mantuvo con los jueces, aclaró que no los insultó y que no se arrepiente porque tiene su “personalidad”: “Estaba siendo perturbado por gente que atrás gritaba”. “Irurzun (Martín) le dice a Leila Gianni que se calle por favor cuando ella me dice ‘vamos a hablar a afuera, no te da la nafta’”, agregó.

“Si pudiera volver el tiempo atrás no me hubiese enganchado en esa discusión con Gianni. No estoy feliz con lo que pasó. Preferiría que no hubiera sucedido pero tengo mis atenuantes: tengo sangre, el formato del debate público es así, entonces es difícil contestar como un caballero inglés cuando te dicen ‘chorro’ y ‘gerente de la pobreza’”, justificó. Aunque remarcó: “No me gusta esa versión de mí”.

No obstante, apuntó a la “provocación” de “una representante del Estado”, cuyo sueldo “se paga con la nuestra”. “No me gusta tener que quedarme modosito”, manifestó en diálogo con el periodista Luis Novaresio por LN+.

Sobre la subsecretaria de Legales, señaló que es ella la que “maneja el Ministerio” de Capital Humano, ya que “Sandra Pettovello no aparece, está escondida”. “Lo maneja esta chica que fue cristinista, massista, albertista, massista, albertista y ahora libertaria”, ironizó sobre la conversa Gianni.

Grabois en Comodoro Py 2

“La política está llena de garcas, yo me mantuve siempre en la misma línea”, enfatizó. “Yo no trabajé para el Estado de gobiernos de los cuales fui fanático. Pero si haces campaña para Massa con la virgen de Lujan en la mano y a la semana siguiente sos la mano derecha de Milei es una habilitad extraordinaria”, continuó el ex precandidato a presidente.

En este marco, consideró que Pettovello es “una persona que objetivamente no tiene ninguna experiencia, pero que evidentemente tiene un vínculo afectivo con el presidente por el cual ella es importante”.

Retomando el conflicto de la entrega de alimentos, Grabois señaló que “hay que recuperar el flujo a miles de comedores comunitarios y escolares”. Recordó que él denunció el hecho en febrero, “antes que el Gobierno haga denuncias de comedores fantasmas” y que intentó “por todos los carriles” resolver el conflicto, incluso comunicándose con el presidente. “Lo llamé a Milei, hablé con él. Mantuve un vínculo de una persona que tiene ideas diametralmente opuestas pero que en una sociedad mínimamente civilizada se tiene que poder dialogar; le dije que él había dicho que la comida no podía faltar”, reveló.

Grabois celebró el fallo judicial contra Capital Humano: “La pelea valió la pena, pero sigue porque tienen que cumplir con la distribución del resto de los alimentos acopiados”.

Consultado por la causa de “comedores fantasmas”, respondió que el Poder Ejecutivo utilizó “una base de datos de la época de la pandemia que tiene 40 mil comedores” y que “la mitad obviamente no existen más porque terminó la pandemia, porque las ollas populares son en general casas de doñas y eso va cambiando permanentemente”. “La base de datos real que deberían haber usado es la de los comedores que recibieron asistencia pública, alimentos secos o recursos financieros. Los 40 mil comedores no recibían guita”, explicó.

Si bien reconoció que “en las organizaciones hay abuso de poder”, reivindicó que “son la última barrera de contención contra el narco estado”. Y apuntó contra “el nivel fuerte de indiferencia y sadismo” que promueve el propio Poder Ejecutivo: “Es el modelo mental del desprecio por el otro y de creerse dueño de la verdad”.

Leila Gianni, funcionaria de Capital Humano

“Es un proyecto de miseria planificada. Es una ideología de ultra individualismo combinada con un neo conservadurismo ultramontano en las líneas de gestión, con un hombre que prefiere ser un profeta internacional que presidente de su país, la gestión le importa un pito”, disparó contra Milei.

Grabois señaló que no ve que haya un sector que quiera voltear al gobierno libertario, e incluso consideró que hay “silencios”, “falta de ejercicio activo por parte de la oposición”. “En una situación de estas características, en otra etapa histórica hubiese habido un nivel de conflictividad mucho mas alto pero no lo hay porque hay un adormecimiento”, analizó.

En ese sentido remarcó: “Quiero que Milei termine el mandato en la medida que no viole la Constitución. Yo no aceptaría una interrupción del sistema institucional”.

Sin embargo, declaró que si fuese diputado y “dentro de 6 meses” se duplica la indigencia y la pobreza, “pediría el juicio político por mal desempeño de los deberes de funcionario”. “Es un mecanismo constitucional”, justificó. No obstante, “hoy no promovería el juicio político porque creo que hay legitimidad de ejercicio, aún cuando estoy totalmente en contra de lo que está sucediendo”.

Grabois concluyó la entrevista dejándole un mensaje a Pettovello: “Que se saque de la cabeza que la queremos voltear. Por lo menos que de mí no lo piense. Hay 3 políticas públicas que son humanas, elementales, que no la van a perjudicar e incluso la pueden beneficiar: seguridad alimentaria, integración urbana de barrios populares y cooperativismo social”.