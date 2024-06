Reelección, economía y la influencia libertaria en Latinoamérica: así fue la reunión de Milei con Bukele en El Salvador

“¿Cómo es esto de ser reelecto?”, fue la primera pregunta que le hizo Javier Milei a Nayib Bukele, el presidente reelecto por más del 80% de los votos en El Salvador. Entre risas, el mandatario argentino dejó entrever sus deseos de continuar frente a la Casa Rosada en el 2027. Desde la Oficina del Presidente publicaron un video de 8 minutos de lo que fue la primera parte de la reunión privada que tuvieron los dirigentes latinoamericanos. Entre otros puntos, repasaron el fenómeno libertario, los números económicos y bromearon con la “casta política”.

A continuación, el diálogo completo entre Milei y Bukele:

JM: Estimado, Presidente. ¿Cómo andas? Qué placer conocerte en persona la verdad.

NB: Gracias, igualmente.

JM: ¿Cómo es esto de ser reelecto?

NB: Es necesario. Cuando uno emprende reformas no alcanza el tiempo y menos reformas profundas como las que estás haciendo. Requieren que arranque en su momento y luego cuando se empiezan a ver los frutos termina el mandato. Entonces necesita poder administrar los frutos.

JM: Nosotros también la estamos remando con eso pero afortunadamente está funcionando. Logramos bajar rápido la inflación. La inflación mayorista de viajar a un...

NB: Si, y también hacia dónde se dirigía que probablemente muchos no lo saben porque no lo vieron.

JM: Exactamente. A veces esos contrafácticos la gente no lo internaliza, pero nosotros tenemos la sensación de que la gente empezó a percibirlo y de hecho, el 85% de la población creía que íbamos a ir a hiper y hoy ese número se está bajo el 20. Así que la están viendo. Así hacemos la referencia, la ven o no la ven.

NB: Lo he visto.

JM: Te hubiera traído un gorro de esos entonces.

NB: También lo he visto afuera también, en el mundo, en Europa, en Estados Unidos y aquí en Latinoamérica.

JM: Si nosotros notamos que desde afuera lo percibe mejor y que...

NB: Hay mucha ola de apoyo. Es muy grande, no de los gobiernos sino de los pueblos, pero los pueblos de casi todo el país. Todos los países que hablan español.

JM: El mensaje de la libertad está llegando. Está llegando fuerte, fuerte, fuerte. Así que vamos bien. Vamos. Si. Vamos por el buen camino.

Javier Milei se reunió con el reelecto presidente de El Salvador

NB: Voy a contar una infidencia. Ayer detectamos un intento de acto de terrorismo que por suerte se detuvo. Me enviaron el audio del interrogatorio y el policía le dice ‘decime la verdad ¿Por qué lo hiciste? Y no me digas que es por ideología porque ya Milei les ha dicho lo que es ideología’. Lo dice un policía, o sea un policía interrogador a un terrorista... ese nivel que llega al trabajador, al pueblo, de los profesionales. La policía, bombero, soldado.

JM: Es que lo que le da sostenibilidad en el tiempo es que la gente abrace las ideas de la libertad. Entonces ya cuando viene desde abajo no hay forma de pararlo. Y porque uno sabe que la lógica del político convencional, que no es nuestro caso, es un captador de votos y el tema es que cuando la gente pide las ideas de la libertad a los políticos profesionales, que se dedican a decirle a la gente lo que quiere oír, aún en ese caso van a tener que hacer el giro hacia las ideas de la libertad. Me parece que ese el logro más importante. Porque vos lo tratas de hacer desde arriba hacia abajo. Digo, a veces es mucho más difícil.

NB: Es que es un nuevo tiempo. Es diferente. La gente ya está más informada. Cuando los políticos dicen ‘les vamos a regalar’... ‘¿De dónde lo vas a pagar?’, se preguntan. La gente ya no se come esos cuentos y a parte, por personas como tú que han logrado colocar más información. Ahora están los estudiosos (por un lado) y el pueblo (por el otro). Muchas veces los estudiosos hacen elucubraciones que no sirven de nada. Y el pueblo está más ávido, con un poco de conocimiento y con la experiencia y la experiencia de la familia, de la vida real, de su negocio dice ‘Bueno, sí, sí, en mi negocio nadie me regala nada y tengo que trabajar. Si trabajo más, gano más’. Entonces ya la gente no es dominada por por la élite político, la casta, como le dices. Ya no es así. Ya la gente tiene otra mentalidad y esa es la razón por la que una persona como tu llega a ser presidente de un país como Argentina.

JM: Hay un par de anécdotas que me gustaría contarte. El máximo logro al que aspiraba un ministro de Economía en Argentina era no ser insultado. Y nosotros estamos haciendo, en menos de seis meses, hemos ajustado ya 14 puntos del PBI. Lindo ajuste: 14. Y eso cualquiera hubiera dicho que era la hecatombe política. Sin embargo el otro día nosotros hicimos el acto del 25 de mayo y ya había pasado el día que presenté el libro en el Luna Park. La gente recibe al ministro de Economía como un héroe, es decir, como un rockstar. Y es más, todos los ministros pasaban el 25 de mayo y saludaban a la gente y la gente fascinada. Y lo otro es que la imagen, digamos, está ya en este momento ya está más alta.