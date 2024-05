Margarita Barrientos apuntó contra los piqueteros investigados: “Usan a la gente”

Margarita Barrientos apuntó contra los piqueteros investigados

La dirigente social Margarita Barrientos se refirió hoy a los allanamientos realizados en el marco de la investigación a piqueteros por posible extorsión a beneficiarios de planes sociales y manifestó su preocupación porque también se inspeccionaron comedores sociales, que debieron parar su actividad.

“Me da bronca que estén allanando los comedores porque esos alimentos que les sacan, ¿a dónde van a ir a parar? Se van a pudrir en un galpón y nunca le van a dar a nadie”, manifestó la dirigente en diálogo con el programa de Eduardo Feinmann, por Radio Mitre.

De hecho, sobre este tema explicó: “A mí me da mucha bronca porque yo tuve que cerrar un comedor donde la necesidad es inmensa. Tuve que cerrar el comedor de Añatuya porque no me querían mandar alimentos. Y las veces que me mandaron alimentos, estaban en mal estado. Ahora lo abrí hace una semana, no doy abasto con los alimentos”.

Asimismo, apuntó contra los dirigentes investigados en la causa de extorsión a beneficiarios de plantes sociales. “Yo podía seguir trabajando tranquilamente aquí y no se veían chicos con bajo peso. Ahora que abrí el comedor, hay chicos desnutridos, mujeres embarazadas en mal estado, y las criaturas nacen enfermas. Y después usan a la gente, porque la mercadería que tenía que llegar para ellos nunca llegaba, pero sí usaban a la familia para molestar a los demás, para ir al piquete. ‘Vos vas, sino te saco lo que te estoy dando’, les decían, pero tampoco se lo daban”, manifestó.

Barrientos reveló que recibió un subsidio para reabrir un comedor en Santiago del Estero (Gustavo Gavotti)

Respecto a su relación con el gobierno libertario, la fundadora de Los Piletones reveló que no llegó a reunirse con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, pero que ya recibió una asistencia del Estado para continuar con la actividad de los comedores.

“No tuve la oportunidad de hablar con la ministra, pero sí hablé con gente de ella. Me dieron un pequeño subsidio para abrir el comedor de acá (por el de Añatuya), y seguir con el comedor de Cañuelas. Al comedor de Los Piletones llegamos a más de 3900 de personas. En Santiago del Estero están viniendo más de 4 mil personas, 380 viandas, todos los días. Como nunca y la preocupación mía es hasta cuándo voy a seguir. Quiero continuar mientras haya necesidad, pero no sé”, aseguró Barrientos.

Y concluyó: “Estoy muy preocupada, cansada no, me gusta luchar, pero a veces la lucha es muy difícil cuando no tenés respuesta”.

Según la dirigente social, en Añatuya reciben a más de 4 mil personas en el comedor (Gustavo Gavotti)

La causa contra piqueteros

La Justicia Federal investiga a dirigentes y militantes piqueteros, acusados de extorsionar a beneficiarios de planes sociales para que participen de manifestaciones callejeras y vendan al público alimentos y productos distribuidos por programas que ejecutaba el ex Ministerio de Desarrollo Social.

Es por esto, que en las últimas horas se ejecutaron órdenes de 27 allanamientos, como resultado de las investigaciones judiciales que se iniciaron a raíz de una presentación ante el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich. Entre los acusados figuran, entre otros, Jeremías Canteros, Elizabeth Palma y otros tres dirigentes de apellidos Puppo, Delgado y Vásquez, que integran el Polo Obrero y otros grupos piqueteros que administraban comedores populares. También está bajo la lupa la actuación del Movimiento Barrios de Pie y del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).

En el listado de investigados también figuran Giana Lucía Puppo, Cinthia Delgado, Gustavo Vásquez, Dina Iramain, Brisa Paucara, Ronald Vargas, Iván Candotti, Lorenzo Martelli, Mercedes Fossat, Manuel Alonzo, María Cecilia Cowper, Carlos Ignacio Fernández Kostiuk, Nilsa Elena Torres, Leslie Castillo, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Santa Jaramillo Morales, María Isolda Dotti, Gloria Estrada, Emmanuel Barriento, Tania Cassamello, según se indicó.