La Libertad Avanza mostró debilidad en el Senado y se complican la Ley Bases y el paquete fiscal

El plenario de comisiones del Senado (Comunicación Senado)

La Libertad Avanza empieza a recalcular. El envión que traía de la Cámara de Diputados, en donde pasó sin sobresaltos y con más de los votos necesarios el tratamiento de la Ley Bases y el paquete fiscal, encontró un freno en la Cámara de Senadores.

La semana pasada comenzó con el oficialismo envalentonado con la idea de obtener dictamen luego de tres días de debate en comisión y terminó con una pobre performance de los funcionarios nacionales que fueron a explicarla, fuertes críticas de los supuestos aliados y una escasa o nula defensa de los legisladores propios.

“Es un recinto menos friendly que el de Diputados”, se quejó un senador libertario. “No se entiende por qué hicieron las cosas así”, agregó otro legislador de uno de los bloques que se suponen dialoguistas, marcando el desconcierto que hay entre el oficialismo y, como le dice el kirchnerismo, el oficialismo blue.

La referencia del senador tiene que ver con que, a diferencia de lo que sucedió en Diputados, el Ejecutivo “no mando negociadores acá”. “Entendemos que hablan con los gobernadores, el problema es que muchos senadores no responden a los gobernadores de sus provincias y eso es un problema. Tienen que venir acá”, señaló.

Los representantes del oficialismo (Jaime Olivos)

A esto se le suma el enojo de varios legisladores del PRO y la UCR respecto del accionar de sus pares en diputados que no paran de peregrinar a la Casa Rosada. En especial en lo que se refiere a dos puntos clave: el blanqueo de capitales y el Régimen Impositivo para las Grandes Inversiones (RIGI). “Es increíble que esto haya pasado por Diputados como agua va. No sé qué pasó, pero esto así no puede salir”, explicaron.

Algo de esto quedó claro en las comisiones informativas, en donde estuvieron los funcionarios nacionales. En algunas, senadores como Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri comandaron las críticas, pero en la última fue el senador Juan Carlos Romero, un furibundo antikirchnerista, quien atacó fuerte el articulado del blanqueo de capitales.

“Lo que hicieron mostró debilidad. No pudieron defender absolutamente nada, los senadores se quedaron en silencio mientras se iban turnando los radicales, los del PRO y los K para ir desguazando los aspectos centrales de ambas normas” explicó un operador parlamentario cercano a LLA. “A esto se le suma es que los kirchneristas tienen problemas con algunos de los senadores que juegan con los gobernadores, pero en el PRO y la UCR no están todos alineados y no todos quieren lo mismos. Los patagónicas te acompañan en buena parte con el RIGI -no con todo- pero quieren que Aerolíneas Argentinas no sea privatizada y modificaciones en Ganancias, por ejemplo. Los del norte te apuntan a que son electrodependientes y entonces te señalan las tarifas y no les importa Ganancias. Si no mandas a alguien que negocie, esto va a ser una sangría”, reflexionó.

Por el lado del kirchnerismo se sienten tranquilos. En principio tienen asegurado que Javier Milei no llegará al acto del 25 de Mayo con ninguno de los dos proyectos aprobados ya que en el escenario de mínima habrá cambios y deberán volver a Diputados. En el de máxima buscan sumar los 4 votos que le faltan e ir por el rechazo en ambos proyectos, algo que hoy parece lejano.

El argumento de “la caja de herramientas que necesita el Gobierno” y “le vamos a dar esto para que no nos culpen más de que no pueden hacer lo que dicen que hay que hacer”, que tanto se escuchó entre los diputados que apoyaron la norma, no está haciendo pie entre los senadores.

Esta semana el oficialismo quiere volver a sesionar en comisión el lunes. Lo más probable es que lo pase para el martes por la complejidad de los vuelos que tienen que traer a los senadores. Si no logran durante el fin de semana “destrabar” y conseguir la ayuda de los bloques de la oposición no K, nadie va a mostrar un apuro por ir al recinto frente al riesgo de perder.