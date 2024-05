Estalló la pelea en el sindicalismo del transporte: pese al anuncio del titular de la CATT, 10 gremios dijeron que pararán el lunes

La conducción de la CATT, envuelta en una dura interna por las medidas del próximo lunes

Una dura interna en la cúpula de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) que avanzaba de manera solapada estalló en las últimas horas ante la realización el lunes próximo de una protesta contra el Gobierno que consiste en asambleas simultáneas: 10 sindicalistas del sector desautorizaron esta tarde al titular de la entidad, Sergio Sasia, quien había aclarado que la medida “de ningún modo representan medidas de acción directa o un paro de actividades” y aseguraron que lo resuelto fue precisamente “realizar asambleas en los puestos de trabajo con interrupción de servicio de todas y cada una de las actividades, de 8 a 11″.

El comunicado, con membrete de la CATT, lleva la firma del secretario adjunto de la CATT, Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento); Omar Pérez (Camioneros), Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), Jorge García (taxistas), Raúl Durdos (SOMU), Néstor Segovia (metrodelegados), Graciela Aleña (viales), Marcelo Pariente (motoqueros), Roberto Coria (guincheros) y Javier López (apuntadores marítimos).

Horas antes, Sasia (Unión Ferroviaria) había difundido un comunicado para aclarar dichos de Schmid sobre los alcances de la paralización del transporte y resaltó que las asambleas “de ningún modo representan medidas de acción directa o un paro de actividades”, aunque admitió que se había resuelto que “cada sindicato u organización nucleada en la CATT dispondrá la metodología a llevar a cabo e informará al respecto”. Ese texto, dicen sus críticos, “nunca fue consensuado” con ellos.

Sergio Sasia y Juan Carlos Schmid, cada vez más enfrentados

La aclaración de Sasia se originó por un equívoco que revela diferencias entre los dirigentes. Es que algunos medios titularon en las últimas horas que el transporte se paralizará el lunes a partir de declaraciones de Schmid: “El lunes 6 de mayo, en horas de mañana y cerca del medio día, se interrumpirán las actividades en el transporte aéreo, terrestre, portuario y marítimo en rechazo al acuerdo fiscal que nuevamente sanciona el Impuesto a las Ganancias”.

Schmid no mencionó concretamente el servicio ferroviario, si bien es cierto que puede entenderse que entra en la categoría de “terrestre”. Lo cierto es que los 3 sindicatos ferroviarios que integran la CATT (además del de Sasia, los señaleros y los del personal jerárquico) promoverán el lunes asambleas de trabajadores que no afectarán el servicio de trenes y, en cambio, harán una volanteada entre los pasajeros, como una forma de hacer conocer sus demandas sin causar trastornos a los usuarios.

A fines de marzo, cuando el plenario nacional de la CATT resolvió un plan de lucha contra el Gobierno no explicitó un paro de actividades, pero sí “asambleas programadas simultáneas en los sectores de trabajo” que, como es tradicional, en la práctica terminarían complicando o paralizando el servicio normal en los trenes, aviones, subtes, barcos y camiones de carga. Una suerte de paro encubierto que fue la fórmula para satisfacer a los dialoguistas, encabezados por Sasia, partidarios de mantener una actitud prudente ante el oficialismo, y los más combativos, como Schmid, apoyado por el Sindicato de Camioneros (a través de Omar Pérez), los gremios aeronáuticos, los marítimos y el de los subtes.

Los 3 sindicatos ferroviarios de la CATT no harán paro este lunes

Schmid llegó al plenario, realizado en la Federación de Peones de Taxis, con la idea de proponer a los presentes la realización de un paro del transporte y la propuesta ganó consenso, pero en las reuniones previas se alcanzó un acuerdo interno por las diferencias que existían y se eligió la alternativa intermedia de impulsar las asambleas. Según los críticos de Sasia, tanto en el plenario como en una reunión de mesa chica quedó claro que incluirían “la interrupción de servicios”.

Obviamente, no se trata de una cuestión semántica ni de interpretaciones confusas, sino de profundas diferencias entre la dirigencia sindical del transporte sobre la estrategia contra el Gobierno. En una entrevista con Infobae, el 22 de marzo, en medio de la indefinición de la CGT sobre un nuevo paro y antes del plenario de la CATT, Sasia dejó en claro su postura moderada: “Hay que ser sabios y prudentes, dijo el general (Juan Domingo Perón). Nunca descartamos una medida, pero no la estamos analizando en este momento”, dijo sobre lo que decidiría la entidad del transporte. Y sobre la protesta cegetista, afirmó: “No sé quiénes apuntan a un paro general. Hay medidas de acción directa de algunos sindicatos, que en la mayoría de los casos es por las paritarias o reducción de personal, pero son muy contados. Hay un escenario diferente, una lógica distinta. Tenemos que ser cautos”.

Ahora, en diálogo con este medio, el secretario general de la CATT desmintió de manera enérgica “distintos trascendidos a través de medios de comunicación que titularon que el transporte haría un paro de actividades el lunes 6″ y aseguró: “El plenario de la CATT y el Consejo Directivo nunca dispusieron llevar adelante una medida de acción directa o de paro de actividades”.

"Vamos a hacer una actividad para acercarnos al usuario sin entorpecer el normal funcionamiento de los trenes", dijo Sergio Sasia

— Sin embargo, ustedes decidieron asambleas simultáneas de los sindicatos del transporte y se sabía que, en la práctica, se iban a transformar en paros de actividades.

— Cada cada organización, en el ámbito de de sus competencias y en el contexto en el que está, va a instrumentar su metodología. En el caso de lo de los trenes, nosotros haremos asambleas que no afectarán el normal funcionamiento del servicio de trenes, como otras actividades que me han dicho que harán lo mismo. Uno no puede hablar en nombre de 42 sindicatos, pero en el plenario de la CATT se dispuso llevar adelante asambleas y nunca una medida de fuerza.

— Entonces, en algunos sectores del transporte se paralizará el servicio y en otros no.

— No puedo hablar por otra organización. Sí puedo hablar por el servicio de trenes y por los otros dos sindicatos que integran la CATT que son ferroviarios. Además de las asambleas, nosotros vamos a hacer el lunes una actividad de volanteada para la concientización sobre nuestra posición y para acercarnos al usuario justamente sin entorpecer el normal funcionamiento de los trenes.

— ¿El comunicado de la CATT para aclarar que no habrá paralización de tareas responde a las diferencias internas que hay entre ustedes sobre la forma de protestar contra el Gobierno?

— Dentro del Consejo Directivo y en un plenario decidimos una agenda que se dio a conocer y en la cual en uno de los puntos eran las asambleas. Después, se me escapa cómo se distorsionó esta información. Lo que queremos aclarar es que en ningún momento se dispuso un paro del transporte.

Juan Carlos Schmid habla en el plenario de la CATT, acompañado por Pablo Moyano y Sergio Sasia

— No es usual que un sindicato del transporte no haga paros pensando en el pasajero.

— Sí, sabemos que entorpecería mucho el normal funcionamiento de los trenes y que los millones de usuarios que utilizan el ferrocarril tienen que llegar a sus lugares de trabajo. Por eso no vamos a hacer una acción que afecte el normal funcionamiento de los trenes, cuidando al usuario y defendiendo lo que es el ferrocarril como una importante herramienta de transporte tanto de pasajeros como de cargas. Próximamente vamos a presentar un proyecto de desarrollo del sistema ferroviario para el siglo XXI. Es importante llevar adelante desde los sindicatos una discusión sobre este tema.

— ¿La decisión de hacer asambleas sin paralizar los trenes el lunes próximo es también una señal de buena voluntad hacia el Gobierno?

— No, es una decisión que importante tomar, pero no afectándole la vida a los usuarios de los trenes. Nosotros siempre priorizamos el diálogo por sobre todas las cosas. Si tenemos una propuesta para esta herramienta tan importante que es el ferrocarril, debemos priorizar el diálogo. Hoy se habla mucho de privatizaciones, de concesiones de distintas empresas, y tenemos nuestra opinión al respecto. Por eso apostamos al diálogo y a la búsqueda de consensos. En este contexto, interpretamos que estas asambleas no tienen que afectarle la la vida al usuario y sí debemos hacer conocer cuál es nuestra visión, cuáles son nuestros reclamos y cuáles son nuestros aportes. La representación de los trabajadores no sólo pasa por los reclamos sino también por las propuestas.