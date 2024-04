Macri prepara el operativo relanzamiento del PRO con eje en 2025: el armado libertario y las diferencias con Bullrich

Fotografía de archivo en la que se observa al expresidente argentino Mauricio Macri. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Mauricio Macri prepara el operativo relanzamiento del PRO para garantizar la supervivencia política de su espacio. El ascenso de Javier Milei a la Presidencia de la Nación inició un eclipse que empañó al partido amarillo porque absorbió parte de su electorado y arrebató su agenda programática. El ex presidente busca ahora que su espacio conserve autonomía como aliado de La Libertad Avanza, pero sin ser un partido de gobierno ni perder potencia electoral. Dos desafíos que resultan complejos de cumplir al mismo tiempo. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, se erige internamente como el principal escollo para resistir el plan del macrismo. El ex Jefe de Estado regresará a la arena pública en mayo con esa agenda.

El miércoles pasado, Macri fue una de las figuras de la cena anual de la Fundación Libertad. Aunque su presencia fue opacada por la de Milei, que sobresalió como la personalidad estelar de la noche. Ese rol había tenido el líder del PRO en 2023, en el mismo evento.

Macri aplicó gestos de cortesía y evitó exteriorizar en público su disgusto ante algunos aspectos de la implementación de políticas por parte de la administración libertaria. Tiene disensos y los hace llegar en privado. Reniega, incluso, de que lo escuchan pero no le conceden sus designios. Sin embargo, obró durante la comida entre liberales como un hombre de modales diplomáticos. No lanzó ninguna crítica explícita a Milei, dio un discurso breve y elogioso con el Jefe de Estado.

El abrazo entre Javier Milei y Mauricio Macri en la cena de la Fundación Libertad

No se privó, empero, de manifestar con sutileza dos temas con los que no está de acuerdo. Aludió en su alocución sobre la importancia de respetar la libertad de expresión y la independencia de la Justicia. Cita tácita a los cruces de Milei con la prensa y la decisión de postular a dos nombres para las vacantes en la Corte Suprema de Justicia que no cuentan con su anuencia. Pero fueron menciones al pasar, a las que no les asignó énfasis en su exposición.

Esa noche, en el salón principal del Golden Center, donde se hizo la comida de la Fundación Libertad, deambularon tantas figuras libertarias como del PRO. Hasta el año pasado, el amarillo era el color preponderante ese cónclave. Ahora, el violeta ganó espacio y se entre mezcló con el tono del partido fundado por Macri. Casi como una metáfora del sistema político actual.

Ese proceso es el que le inquieta a Macri. Un irrefrenable avance en el liderazgo de Milei y su espacio sobre el espectro liberal, desde el centro hacia la derecha, que ensombrecen el potencial del PRO. O, bien, ligan su suerte a la de La Libertad Avanza.

Javier Milei y Karina Milei, secretaria General de la Presidencia

Milei conoce que el PRO puede desafiar su suerte política. Para evitar presiones y tensiones en el cierre de listas del año que viene, el Presidente delegó en Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, el armado político de su propio sello. Es un modo implícito de marcarle la cancha al partido de Macri. Incluso, el despegue de ese movimiento fue en la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz del PRO.

El ex presidente salió de la cena en costanera norte el miércoles y emprendió un “viaje familiar” que se extenderá hasta el 6 de mayo. Apela al silencio estratégico durante esos días, aunque mueve fichas políticas en privado. Para su represo a Buenos Aires, prepara un “operativo supervivencia” del PRO. Sin dejar de apoyar públicamente a Milei, iniciará una especie de resistencia destinada a ordenar internamente su partido, evitar que Bullrich le arrebate espacios de poder y diseñar una estrategia electoral para 2025.

Ese proceso tiene como horizontes principales la provincia de Buenos Aires y la Ciudad. Macri conoce que el PRO no puede ceder poder en su lugar de origen. Y entiende que cualquier proyecto de poder político en Argentina debe hacer pie en el distrito más populoso.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación

Como contó Infobae, el ex presidente no tiene en mente hoy una candidatura propia. Aunque en su entorno comienzan a hablar de esa posibilidad como táctica disuasiva -que corra de la cancha posibles adversarios que amenacen la centralidad del PRO en la Ciudad-, y como forma de conservar centralidad política. El lugar más codiciado en 2025 será la candidatura a senador nacional en CABA.

Bullrich tampoco tiene hoy intenciones de dejar su rol en el Ministerio de Seguridad para una banca en el Congreso Nacional. Aunque es leal a Milei, rivaliza en control del PRO con Macri, y será funcional a la estrategia más beneficiosa para la Casa Rosada. De suceder, el territorio de la ministra es la Ciudad de Buenos Aires. “Si Mauricio sale a la cancha en 2025, es para opacar cualquier candidato del Gobierno en la Ciudad y evitar que Patricia dispute poder interno”, deslizó ante este medio un armador cercano al ex mandatario.

La ministra de Seguridad, mientras tanto, ya se mueve para armar políticamente a la par de los libertarios. Construye una línea propia dentro del PRO. Los dirigentes bullrichistas Pablo Walter, subdirector Ejecutivo de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), Damián Arabia, diputado nacional, y Juan Pablo Arenaza, legislador porteño, son los ejecutores del armado de Bullrich.

Javier Milei y José Luis Espert, diputado nacional

El foco central es en la provincia de Buenos Aires. Allí, los bullrichistas se mueven en coordinación con el armado que conduce Sebastián Pareja para La Libertad Avanza. El subsecretario de Integración Socio Urbana es un hombre de confianza de Javier y Karina Milei y es uno de sus principales arquitectos políticos. Lo propio hace Eduardo “Lule” Menem a nivel nacional. “Patricia trabaja para los libertarios, no defiende los intereses del PRO”, renegó ante Infobae una de las personas de mayor confianza de Macri.

A la par del armado bullrichista y del que conduce Pareja, quien también se mueve en Buenos Aires con miras a 2025 es José Luis Espert. Y lo hace con la venia del propio Milei. El economista tiene mandato en la Cámara Baja hasta el 10 de diciembre del año que viene. Hasta el año pasado, antes de pactar con Horacio Rodríguez Larreta, Espert había trabajado en un armado bonaerense con la intención de ser candidato a gobernador. Ese plan se truncó y devino en precandidato a senador nacional dentro del larretismo. En las PASO cayó ente Maximiliano Abad, postulante de Bullrich para ese cargo, y se sumó luego a la campaña presidencial de la hoy ministra de Seguridad.

Espert volvió a acercarse a Milei tras años de distancia política. Son viejos amigos, que siguieron rumbos diferentes en 2021, y se reencontraron cuanto el libertario se convirtió en Presidente. El dirigente oriundo de Pergamino asumió por pedido del Jefe de Estado como titular de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, la más importante del Poder Legislativo. Y se convirtió en una espada parlamentaria clave para La Libertad Avanza.

Mauricio Macri durante su discurso en la cena de la Fundación Libertad

Bajo la confianza de Milei, Espert se mueve en Buenos Aires para sostener el armado que había tejido hasta 2023. Tiene buena imagen y su sintonía ideológica con el Presidente lo convierten en un nombre posible para diputar la candidatura a diputado nacional en 2025. Nada que aún esté confirmado. Y, sobre todo, una hipótesis y un escenario que en este momento no contempla Pareja, avalado por la hermana del Jefe de Estado.

Macri sigue con atención esos movimientos. En terreno bonaerense, articula con los intendentes Guillermo Montenegro (Mar del Plata) y con Soledad Martínez (Vicente López). También tiene sintonía con Ramón Lanús (San Isidro), aunque el abogado sanisidrense tiene fluidez política con Bullrich y Milei, situación similar a la de Diego Valenzuela (Tres de Febrero).

Mientras que los diputados Diego Santilli y Cristian Ritondo son dos dirigentes del entorno macrista que articulan políticamente en las ocho secciones electorales de la provincia. Ritondo fue electo diputado en 2023. Santilli, en cambio, tiene mandato en la Cámara Baja hasta el año que viene. “El Colo es el candidato mejor posicionado del PRO en Buenos Aires”, analizó un ladero de Macri.

Macri otea este horizonte político y cavila sus próximos pasos. Mientras que reniega del desdén que reciben los consejos y pedidos que le hace al propio Milei o a sus adláteres, como Santiago Caputo, Karina Milei y Nicolás Posse, jefe de Gabinete. El ex presidente ha sugerido nombres para el Poder Ejecutivo que, finalmente, no han sido tenidos en cuenta. “Milei tiene todo el derecho del mundo a armar su gabinete con gente de su confianza”, matizó ante Infobae un dirigente libertario que frecuenta la Casa Rosada.

Al principio, Macri guardó silencio. A partir de mayo subirá su perfil público con el objetivo político de proteger los intereses y los espacios de poder del PRO.