Andrés Larroque: “Alberto Fernández siempre fue un excelente tuiteador, en ese rubro es creativo”

Andres Larroque sobre los tuits de Alberto Fernandez

Después de los profundos desacuerdos y críticas durante el Gobierno anterior, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, celebró la cualidad de Alberto Fernández para hacer comentarios en la red social X (ex Twitter), luego de que hoy el expresidente publicó un nuevo comentario irónico en respuesta a los dichos de Javier Milei en su discurso la cena de la Fundación Libertad.

“Alberto Fernández siempre fue un excelente tuiteador, en ese rubro es creativo”, se limitó a afirmar el ex dirigente de La Cámpora, al ser consultado por la activa participación del ex mandatario en redes sociales. Larroque fue uno de los máximos críticos del entonces jefe de Estado por el rumbo económico que había adoptado y su estilo de conducción.

Fernández le respondió esta mañana a Javier Milei, que lo calificó ayer como “títere” luego de haber relativizado los logros económicos del gobierno libertario. A través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, el ex jefe de Estado apuntó: “Si el presidente se refirió a mí llamándome ‘títere’ quiero decirle que no lo soy, no lo fui, ni lo seré. También debe saber que mi perro no me aconseja (y está vivo), que las ‘fuerzas del cielo’ no me mandan señales y que mis acciones y reacciones son el resultado de la reflexión y no de alteraciones psicológicas”.

Anoche, en su disertación en la Fundación Libertad, Milei señaló: “¿Lo escucharon lo del títere? Fue increíble, diciendo: ‘Ay, que ajuste insignificante’. Dejó un déficit de más de 5 puntos del PBI. Nosotros lo llevamos a 0,2 positivos, y si lo llevan en términos anualizados, hicimos un ajuste de 7 puntos del PBI. Y el caradura dice ‘resultado insignificante’”.

Sobre esa referencia, el expresidente replicó: “Entendiendo que se ha referido a un video que subí a las redes en el que se señalaba quienes ‘se beneficiaron del modelo empobrecedor del pasado’, debo decir que temo que el presidente se siga informando por Jumbo bot”. Y dijo en otro pasaje: “No dije que su ajuste es insignificante. Su ajuste es inhumano, brutal y fundamentalmente innecesario. Lo insignificante es el falso resultado fiscal que dice haber logrado con semejante ajuste y que dio a conocer en una cadena nacional penosa”.

El último posteo de Alberto Fernández contra Javier Milei

La renovación del peronismo y el acto de CFK

En declaraciones a radio Splendid, “Cuervo” Larroque destacó que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, haya desistido de subir al palco de la marcha federal universitaria de este martes, luego que lo invitaran a subirse a sumarse a la comitiva de dirigentes y autoridades que estaban presentes en el acto central de la multitudinaria movilización “en defensa de la educación pública”.

“Axel es muy receptivo y prudente, y de ninguna manera va a pretender capitalizar un movimiento que ha sido tan amplio. Por encima de los réditos políticos está la causa colectiva y general”, dijo sobre la decisión del ex mandatario, y que se vio reflejada en un video que circuló en redes sociales.

Acerca de la participación de Kicillof y de otras figuras políticas, el ministro bonaerense señaló que “tenemos que ser muy cuidadosos cuando se producen estas movilizaciones” “Las miserias de carácter personal tienden a restarle potencia a las movilizaciones y esta energía es muy fuerte”, resaltó.

Sobre la reaparición pública de Cristina Kirchner en Quilmes, que será este sábado junto a la intendenta camporista, Mayra Mendoza, Larroque recordó que habrá como cinco actos porque no solo coincide con el aniversario de la elección de Néstor Kirchner de 2003, sino también con el recordatorio de la primera huelga contra la última dictadura militar.

“Recibí la invitación protocolar del municipio de Quilmes y una citación del PJ. Por supuesto que la intención es participar”, dijo el funcionario de Kicillof, que se alejó de La Cámpora en los últimos años por diferencias con Máximo Kirchner y la cúpula dirigente de ese sector.

Axel Kicillof participó de la marcha federal universitaria esta semana

“Entiendo que lo del sábado tiene que ver con recordar una fecha muy simbólica y significativa para todos nosotros. La discusión ya no es con Cristina; hay que eximirla a Cristina y los que tenemos responsabilidades debemos tener la madurez de sentarnos y tener esos debates”, graficó Larroque.

Esta vez, el dirigente de la agrupación “La Patria es el Otro” evitó confrontar con adversarios en la interna del peronismo, pero insistió en que debe existir una renovación. “En el seno del peronismo es un tiempo de reencuentro. Yo creía que en 2019 con el Frente de Todos lo resolveríamos, evidentemente no pudimos, pero el error o la falta, me parece, fue la falta de más claridad programática y un mayor funcionamiento de la coalición. Hacer una coalición para luego pelearse no fue un buen mensaje y hemos pagado el costo”, sostuvo la renovación a la que debe apostar el peronismo en esta nueva “etapa política” con Javier Milei como centro dominante de la escena.

“Me parece que llegó el momento de reconocer que Axel es el jefe político de la provincia de Buenos Aires, porque lo han revalidado en una segunda elección y debemos colaborar constructivamente en ese proceso. Es una figura con proyección nacional y todos podemos ser parte de eso”, concluyó.