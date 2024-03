Alberto Fernández y otros dirigentes repudiaron el ataque denunciado por la militante de HIJOS

Alberto Fernández, Martín Llaryora, Victoria Donda y Guillermo Moreno, repudiaron el hecho que denuncia HIJOS contra una de sus militantes

La denuncia de una militante de la agrupación H.I.J.O.S continúa sumando gestos de repudio y solidaridad en los principales dirigentes del peronismo y la izquierda. La entidad que lucha por los derechos humanos denunció que una de sus militantes fue ultrajada a principios del mes de marzo en su casa, en la Ciudad de Buenos Aires, por un grupo de agresores que le cuestionaron sus ideas políticas y se retiraron luego de abusarla, sin robarle nada.

Tras el comunicado que hizo público H.I.J.O.S, el ex presidente Alberto Fernández, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, el ex candidato a presidente Guillermo Moreno y la ex titular del INADI, Victoria Donda - hija de desaparecidos - manifestaron públicamente por lo que consideran es un atentado con connotaciones políticas, derivado del contexto de violencia verbal que se percibe en el debate público en la actualidad.

El ex presidente dijo haberle advertido a su sucesor, Javier Milei, que el tono utilizado por su militancia y por él mismo constituía un gen que podía incubar violencia. Alberto Fernández, en efecto, asoció el hecho - que está siendo investigado por la Justicia - directamente con las formas agresivas que, señala, salen desde el seno mismo del oficialismo actual.

“El Presidente Milei ha seguido con su prédica violenta contra sus opositores tratándolos de “zurdos” o “ratas”. No escuchó mi consejo y la consecuencia es lo que hoy da cuenta el comunicado de H.I.J.O.S”, dijo Fernández en su cuenta de X.

“La impune amenaza perpetrada contra una de sus dirigentes, es absolutamente indignante. Expreso mi total repudio hacia sus agresores y manifiesto mi solidaridad hacia ella y su familia. Exijo que la justicia esclarezca rápidamente este acto de violencia política”, prosiguió el ex jefe de Estado en las redes sociales. Finalmente reiteró su pedido hacia la máxima autoridad del Poder Ejecutivo Nacional, con el objetivo de que modere sus expresiones.”Insto al Presidente Milei (ahora públicamente) y a la dirigencia de LLA a poner fin a los discursos de odio que promueven la violencia”, agregó.

Según la denuncia, dos hombres atacaron, abusaron y amenazaron en su casa a una militante de la agrupación, cuya identidad es preservada

El gobernador de Córdoba, Martíh Llaryora, quien mantiene una tensa relación con la Casa Rosada, también se refirió a la denuncia. “Expreso mi solidaridad con la integrante de @HIJOSRosario y repudio el violento ataque que sufrió. Esto no puede suceder cuando llevamos 40 años de democracia diciendo #NuncaMás. La Justicia debe esclarecer estos hechos que tanto daño hacen a nuestra convivencia!, sostuvo el mandatario de esa provincia.

En la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el diputado del Partido Obrero - Frente de Izquierda, Gabriel Solano, cuestionó que los bloques oficialistas no hayan hecho mención al tema. “Ni a los diputados de La Libertad Avanza ni a diputados afines a Patricia Bullrich les sale repudiar el ataque sufrido por la compañera de H.I.J.O.S. porque defienden el terrorismo de estado. Es evidente que puede ocurrir algo así porque una parte del aparato represivo que actuó durante la dictadura no ha sido desmantelado en 41 años de democracia y sigue operando”, afirmó.

Más adelante, Solano advirtió que el episodio hace juego con la expresión que el gobierno prepara, según denunció, para el próximo 24 de marzo. “Mientras tanto, Petri se reúne con Pando lo que nos quiere anticipa que, junto a Bullrich, van a anunciar el beneficio de la domiciliaria para los genocidas. Además reivindican el terrorismo de estado y anunciaron que las Fuerzas Armadas van a continuar en Rosario el trabajo de los ‘70″, espetó Solano.

Solano se sumó a los dirigentes políticos que repudiaron la denuncia expuesta por la militante de HIJOS

“Nunca más es nunca más. Desde el bloque de UxP del PARLASUR repudiamos el terrible ataque a la integrante de HIJOS en Rosario”, agregó, por su parte, Victoria Donda.

Guillermo Moreno, ex candidato a presidente y ex Secretario de Comercio del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, advirtió que “cuando empezás a legitimar la violencia es un camino muy difícil”, ante la consulta por la denuncia, en declaraciones realizadas en Radio 10.

La denuncia

En las últimas horas, la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S) que la militante de ese espacio fue “fue atada, golpeada, abusada sexualmente, nuestra hermana sufrió amenazas de muerte de parte de sus captores”, por hombres que la esperaron en su domicilio.

Según la declaración de la víctima, cuya identidad es preservada para protegerla en medio de la traumática situación que denuncia, los atacantes la amenazaron con armas de fuego y le dijeron a la víctima: “No vinimos a robarte, vinimos a matarte. A nosotros nos pagan para esto”.

El expediente fue asignado por sorteo al juez Julián Ercolini y al fiscal Carlos Rívolo, que subroga la Fiscalía Federal N°6.

Por el hecho, la agrupación responsabilizó a seguidores del gobierno, ya que, aseguran, los autores materiales pintaron en una pared de una de las habitaciones de la víctima la sigla VLLC (Viva La Libertad Carajo), que suele repetir el presidente de la Nación, Javier Milei, y la militancia de su partido político La Libertad Avanza.