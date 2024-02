Los diputados de Córdoba presionan para incluir el Impuesto País en la discusión parlamentaria pero el Gobierno se resiste

El diputado de Córdoba, Carlos Gutiérrez, principal asesor de Juan Schiaretti

Arrancó el tercer día de sesión para tratar la Ley Ómnibus y las negociaciones entre los bloques dialoguistas y el Gobierno para afinar la votación en particular se tensionaba esta tarde a partir de la insistencia de los diputados cordobeses referenciados en el experimentado diputado Carlos Gutiérrez, mano derecha del ex gobernador Juan Schiaretti durante su último mandato y vínculo directo con el actual mandatario, Martín Llaryora. Los cordobeses acompañarán, como todo el interbloque Hacemos Coalición Federal, la votación general, pero ponen limitaciones en la votación particular.

El reclamo por la inclusión de la coparticipación del Impuesto País que había excluido el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al capítulo fiscal completo sigue sobre la mesa para los cordobeses de cara a la la votación en particular, prevista para los próximos días (hoy se vota en general). Insisten en que hubo un preacuerdo con el ministro del Interior, Guillermo Francos, en la controvertida reunión del lunes en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde le pidieron que el 30% de coparticipación del impuesto que hoy es derivado a las provincias y administrado por las organizaciones sociales, pase a ser gestionado por los gobernadores.

Sin embargo, en Gobierno niegan desde esa misma noche que hayan accedido al reclamo y se mantienen firmes en que no están dispuestos a reintroducir ningún eje del capítulo fiscal que retiraron hace una semana para presionar a las provincias. La visita al Congreso de Francos y de su vice, Lisandro Almirón, ayer a última hora sólo fue para “escuchar”, repiten. Y en el caso de Karina Milei, la hermana del Presidente, que también se presentó en el Parlamento inesperadamente, aseguran que fue para “monitorear la situación” con Martín Menem, aunque la secretaria general también se encontró con el titular de PRO, Cristian Ritondo, uno de los dialoguistas más proclives a aceptar el dictamen tal como quedó planteado hasta anoche.

Se lleva adelante el segundo día de sesión para tratar la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados

Desde la administración cordobesa mostraron fastidio ante la postura. “Es muy difícil negociar con el oficialismo después del bochorno del CFI. Fue el único tema que se trató y en el Gobierno salieron a decir que no se había hablado. Deslegitimaron la figura de Francos”, indicaron desde el gobierno cordobés, decepcionados por la imposibilidad de generar una mesa de negociación.

La propuesta que ofrecen los cordobeses es que el 30% de coparticipación que pertenece a las provincias se dividan en un 21% para cada provincia y el 9% para el RENABAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana. Pero la negociación no evoluciona. “No hay nada para las provincias. Nos van a sacar el superávit de las provincias para menguar el déficit de la Nación”, se quejaron.

Los diputados cordobeses sondearon la posición del bloque de Unión por la Patria (UP) para apoyar la inclusión del Impuesto País en la discusión parlamentaria, pero no tuvieron éxito. “No tienen consenso en el bloque. Además, nosotros no cambiamos votos por plata”, deslizó, picante, un importante legislador peronista. La bancada que conduce Germán Martínez votará en contra del proyecto al que viene oponiéndose desde el comienzo, por lo que en el oficialismo no los cuentan como parte de la negociación.

En el Gobierno aseguran que no incluirán el Impuesto País en la discusión particular (ECONOMIA VICTORIA GESUALDI/TÉLAM)

Mientras los cordobeses aumentan la tensión con el oficialismo, Javier Milei permanece en Olivos, donde monitorea el debate en soledad. No tiene planeado ir a la Casa Rosada, ni suspender, por las intrigas políticas, el viaje que tiene previsto para mañana a Mar del Plata para visitar a su novia, la actriz Fátima Flores, por su cumpleaños.

Esta tarde se vota en general, y en el Ejecutivo se muestran optimistas. Pero, cuando se discuta la ley Ómnibus en los capítulos en particular -el tramo más preocupante para el Gobierno- probablemente el jefe de Estado se encuentre en La Feliz (si es el sábado), o fuera del país (si se posterga para la próxima semana). Es que el lunes viaja a Israel, el primer destino de la gira que lo llevará también a Roma y al Vaticano, donde se reunirá con el Papa.