Ley Ómnibus: el enviado del Gobierno logró pocos avances y la oposición amenaza con vetar los artículos clave

Plenario de comisiones en la Cámara de Diputados (Franco Fafasuli)

El vicejefe de Gabinete de la Nación, José Rolandi, encabezó hoy una nueva ronda de negociaciones con parte de la oposición dialoguista, que por estas horas espera que el Gobierno haga nuevos cambios a la Ley Ómnibus para alcanzar mayores consensos.

Te puede interesar: Ley Ómnibus: aún sin acuerdo, no avanzan las negociaciones y vuelve a demorarse la firma de dictámenes

El enviado del Gobierno, que ocupó las oficinas del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, primero se reunió con representantes del radicalismo. El martes en el plenario de comisiones la UCR votó dividida: la mitad firmó el dictamen de mayoría con disidencias, mientras que los otros decidieron no apoyar ningún despacho.

Por el radicalismo hoy asistieron los diputados Danya Tavela, Roxana Reyes, Soledad Carrizo, Lisandro Nieri y Pamela Verasay, y el secretario parlamentario del bloque Alejandro Cacace.

Diputados de la UCR y HCF

Luego fue el turno de Miguel Ángel Pichetto y otros representantes del variopinto bloque Hacemos Coalición Federal, que aglutina peronistas no K, ex PRO, socialistas de Santa Fe y cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora.

Te puede interesar: La sesión por la Ley Ómnibus se pospuso hasta el martes y el Gobierno sigue negociando los artículos clave

Según pudo saber Infobae, el vicejefe de Gabinete volvió a escuchar los puntos en los que no hay acuerdo, principalmente retenciones, jubilaciones, privatizaciones, FGS, blanqueo y facultades delegadas. “Le fuimos a explicar nuestros argumentos para pedir los cambios, fue para explicar por qué vamos a rechazar algunos artículos si no hay cambios”, explicó una diputada que participó del encuentro.

En la misma línea, otro integrante de la bancada de conduce Rodrigo de Loredo señaló que “ahora la pelota está del lado del Gobierno, nosotros tenemos que escuchar las devoluciones sobre qué están dispuestos a modificar”.

Te puede interesar: La Casa Rosada aceptó nuevos cambios que pedían los gobernadores y hay principio de acuerdo por la Ley Ómnibus

“Los enviados del Gobierno no tienen capacidad de negociación, tomaron todos los puntos, pero no avanzamos. Si quieren avanzar tendrán que venir con redacciones alternativas; si no, se someterán los artículos a votación”, completaron.

Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó y Nicolás Massot del bloque Hacemos Coalición Federal

La reunión con el bloque de Pichetto no fue más alentadora para el oficialismo, ya que los diputados salieron cansados con la indefinición del Gobierno.

Por estas horas, todo el bloque busca unificar criterios, en torno al dictamen de minoría de la Coalición Cívica, para directamente ir al recinto y “hacer valer el número de votos”.

A través de las redes sociales, el diputado Juan Manuel López, de la CC, resumió la posición de su espacio. “El dictamen de la Coalición Cívica es una alternativa a los problemas que presenta el del gobierno: preserva a los jubilados de la inflación, ofrece condiciones de previsibilidad para el campo, permite terminar con el déficit fiscal y respeta la Constitución”, publicó.

En relación a la movilidad jubilatoria, la CC propone “una fórmula que asegura que los haberes no pierdan contra la inflación y se actualicen mensualmente desde la sanción de la ley, con una recomposición inicial”.

“No se puede pretender que el campo haga un mayor esfuerzo del que viene haciendo desde hace años. Queremos poner una fecha límite para los derechos de exportación (retenciones) y que los productores afectados sean recompensados con bonos del Tesoro”, continuó.

También insistieron en contribuir a alcanzar el déficit cero “sin ajustar a los jubilados, el campo y los trabajadores” suprimiendo beneficios fiscales como los del Régimen de Tierra del Fuego para aumentar la recaudación en un 2% del PBI.

“Si no aceptan, se votará todo en contra, por ejemplo en retenciones y movilidad jubilatoria”, señalaron desde el bloque. Ante la consulta de Infobae, no dieron las negociaciones por terminadas ya que aclararon que si son convocados por el oficialismo irán a escuchar. Sin embargo, ya trabajan directamente en los cambios que van a plantear en el recinto.