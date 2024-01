El gobernador de Chubut cuestionó a su par riojano tras proponer la creación de una cuasimoneda: “Es una cuestión tribunera”

Ignacio Torres opinó que la propuesta del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, para crear una cuasimoneda en su provincia "es una cuestión más tribunera que real". (NachoTorresCH)

En medio de la polémica que generó este sábado Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, al anunciar el envío de un proyecto de ley para emitir una cuasimoneda en su provincia, el mandatario de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres”, consideró este lunes que la propuesta “es una cuestión más tribunera que real”. Asimismo, cuestionó al presidente Javier Milei por sus acusaciones a los legisladores por las demoras en el tratamiento de la ley ómnibus.

Como respuesta al “abandono” por parte del Gobierno Nacional que él mismo denunció, el gobernador Quintela comunicó este sábado que presentó un proyecto de ley ante la Legislatura provincial para emitir una moneda propia, ya sea virtual o física. Según el mandatario riojano -en declaraciones a Radio 10- esa divisa funcionaría como lo hacía en el pasado, con una parte en efectivo y otra en bono. “Esos bonos los recibe la provincia para el pago de servicios, impuestos y casas. También los reciben los intendentes. El banco los cambia en 48 horas”, sostuvo Quintela.

Por ello el jefe provincial convocó a sesiones extraordinarias con el fin de obtener “un instrumento financiero virtual o físico, autorización de la Cámara, para poder echar mano a ese instrumento ante el abandono de la Nación para La Rioja”, completó tras señalar que el oficialismo le debe 9.300 millones de pesos a la provincia correspondientes al mes pasado.

Ricardo Quintela anunció que buscará emitir una moneda propia en La Rioja

Frente ese escenario, este lunes el gobernador chubutense rechazó la iniciativa de su par riojano. “Es una cuestión más tribunera que real. Acá ni siquiera se nos cruzó por la cabeza el hecho de emitir una cuasimoneda, incluso en una situación complicada porque Chubut es una de las provincias que más se endeudó en los últimos años”, explicó Torres en diálogo con radio La Red.

En este sentido, Torres valoró que desde el pasado 10 de diciembre, día en el que asumió al frente de la Gobernación, tanto él como su equipo trabajaron en “una ingeniería financiera para poder cubrir el corriente y hacer obras que son estratégicas, sin necesidad de emitir una cuasimoneda”.

“Yo creo en la austeridad, en el equilibrio fiscal y me parece que una locura que una provincia se corte sola diciendo que va a emitir una cuasimoneda”, subrayó durante el reportaje radial.

Las declaraciones de Torres van de la mano con la postura expuesta por el presidente Milei, quien este domingo advirtió que, en el caso de que prospere el plan de Quintela, la provincia de La Rioja “va a tener inflación en las cuasimonedas, no en pesos”.

Javier Milei rechazó la propuesta del gobernador Ricardo Quintela para crear una cuasimoneda en La Rioja.

“La verdad es que el gobernador recibe lo que tiene que recibir. Nosotros no nos quedamos con el dinero de nadie. Por lo tanto, si tiene un problema en cómo asigna los recursos, es decir, si gasta plata contratando a Lali Espósito y después no le paga a los policías, no es un problema nuestro”, aseguró el Jefe de Estado en comunicación con radio Mitre.

Y respecto a la propuesta del gobernador riojano, agregó: “Está bien que lo hagan si quieren. El propio mercado va a determinar qué valor le asigna a sus respectivos gobernadores cuando quieran aceptar o no los billetes que ellos emiten. Va a tener inflación en las cuasimonedas, pero no en pesos”.

“Si la gente usa la cuasimoneda para ir al súper, por ejemplo, aquellos que reciban los pagos en las cuasimonedas de gobernadores irresponsables, claramente van a ver una pérdida de sus ingresos”, aclaró el economista libertario.