Apretado por el escenario económico, Kicillof buscará aprobar la ley fiscal impositiva y el endeudamiento en un solo día

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, buscará que la Legislatura apruebe este miércoles la Ley Fiscal Impositiva 2024, un endeudamiento por una suma similar a 1.800 millones dólares y las prórrogas por dos años las emergencias en seguridad pública, política y salud penitenciaria; infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos; administrativa y tecnológica; y social, económica, productiva y energética. El viernes, entrada la noche el Ejecutivo giró las iniciativas a la Legislatura y ahora resta encarar los acuerdos con la oposición.

Se trata de charlas que ya vienen dándose con una comitiva que integran diputados, senadores e intendentes tanto del PRO y la UCR. El Gobierno tiene expectativa que este mismo miércoles sesione tanto el Senado como la Cámara de Diputados.

En lo que respecta a las necesidades financieras aparece el pedido de un endeudamiento por una suma nominada en dólares de US$1.800 millones que, explicaron fuentes del Ejecutivo, serán para pagar los compromisos de deuda que tiene que afrontar la Provincia este 2024. Se trata de una herramienta que el oficialismo intentó conseguir a finales de noviembre pero por una suma de 150 millones de dólares. Sin embargo, en ese momento no consiguió el acompañamiento de la oposición.

Desde el Ejecutivo argumentaron que había “problemas de liderazgos”, puntualmente en el PRO, que hicieron caer los acuerdos. Hoy el escenario es distinto. La oposición en la Legislatura está fragmentada en distintos bloques: hay dos bloques de la UCR, un bloque PRO y una bancada de la Coalición Cívica. Si bien, articulan en una figura retórica de interbloque -que en rigor es un concepto declamativo en la Legislatura bonaerense- el oficialismo no descarta cerrar con alguna bancada en particular, aunque prevén que todos terminarán acompañando en general las iniciativas.

Este viernes, tras la reunión que Kicillof mantuvo con intendentes de UP y de la que también participaron Máximo Kirchner y Sergio Massa, la vicegobernadora Verónica Magario -que además es la presidenta del Senado bonaerense- remarcó que “hasta ahora han dicho que van a acompañar las dos leyes. Por lo menos hasta hoy, hasta este momento, tenemos PRO, UCR y libertarios”.

La vicegobernadora Verónica Magario junto a Axel Kicillof

“Vamos a votar una impositiva fiscal, que por supuesto es con progresión, que no ajusta a los que menos tienen. Al contrario, va sobre los que más tienen y concentran, como lo hemos hecho todos estos años”, agregó la dirigente matancera. Uno de esos puntos, por ejemplo, aparecen en el artículo 128 de la Ley Fiscal que explicita que se establece “para el ejercicio 2024 y con carácter extraordinario, un incremento en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos”, a diferentes actividades portuarias como amarre que se desarrollen en puertos bonaerenses, servicios de gestión aduanera o los servicios de almacenamiento y depósito en silos, entre otras.

Lo que no habrá será Presupuesto 2024. “Resulta imposible proyectar en este momento un Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Provincial para el ejercicio 2024″, sostiene el mensaje del texto del pedido de endeudamiento y prórrogas de emergencias que fue girado al Senado bonaerense Allí se explicita además que “el Gobierno Nacional que asumió el 10 de diciembre no presentará en él corto plazo un nuevo proyecto de Ley de Presupuesto contemplando las medidas económicas recientemente anunciadas, y dado que las proyecciones nacionales impactan directamente en las cuentas y previsiones provinciales, se desprende que la Provincia no tiene aún elementos suficientes para elaborar el Presupuesto provincial para el Ejercicio 2024″.

La oposición busca que antes del tratamiento de las iniciativas, que la Provincia cubra las deudas con los municipios que corresponden mayoritariamente a pagos de prestaciones por IOMA o el IPS, que afrontan los distritos; algo que se plasmó en el frustrado tratamiento de un endeudamiento a finales del mes de noviembre. En ese sentido, desde el Gobierno adelantaron que están analizando de qué manera concretar un fondo de asistencia. Además, plantearon que si bien existen deudas tienen que ver con la velocidad de pagos y que no es similar en todos los distritos. “Hay que sentarse y estudiar caso por caso”, advirtió una fuente al tanto de las negociaciones oficialismo-oposición.

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López

Como contra negociación, el Ejecutivo incluyó un artículo dentro del pedido de endeudamiento, que remarca que “se faculta a modificar los cronogramas de devolución de ciertas deudas municipales”. Esto puntualmente es por las deudas que los municipios mantienen con la Provincia que tienen que ver con fondos que en su momento habilitó el Ejecutivo para la asistencia en el pago de salarios municipales durante la pandemia y la aplicación de la suma fija de 60 mil pesos a empleados estatales -con réplica en los trabajadores municipales- que había otorgado el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, como paliativo a la devaluación post elecciones Primarias.

Una novedad es la posibilidad de que haya una actualización impositiva que vaya de la mano del índice inflacionario, como sucede en otras jurisdicciones como Córdoba, Mendoza o la Ciudad de Buenos Aires. Será para el impuesto inmobiliario urbano -tanto edificados como baldíos- y el inmobiliario rural; además de patentes. En principio está definido que el incremento sea de una escala de 140% al 300%. Sin embargo, aclararon fuentes del ministerio de Economía que para el 90% de los contribuyentes será un promedio del 200%. Si la inflación supera esos porcentuales habrá réplicas impositivas.

En los próximos días, la oposición estudiará la iniciativa y al inicio de la semana funcionarios del Ejecutivo irían a explicar detalles de la norma a la Legislatura para que finalmente el miércoles en una maratónica sesión en ambas cámaras se busque darle aprobación a las iniciativas. La fecha es clave, pues el 31 de diciembre se terminan las emergencias en curso y el Ejecutivo además precisa contar con la aprobación de la fiscal impositiva para que las nuevas escalas de recaudación corran a partir del mes de enero.