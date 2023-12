El Gobierno le respondió a la provincia de Buenos Aires por no aplicar el protocolo antipiquetes: “Deberán darle las explicaciones a los bonaerenses”

Manuel Adorni, durante la conferencia de prensa de este martes.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, le respondió hoy al ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quién más temprano había adelantado que la provincia de Buenos Aires no aplicará mañana el protocolo antipiquete, en el marco de la primera marcha desde la asunción de Javier Milei.

Durante la habitual conferencia de prensa, Adorni reiteró que la prioridad del Gobierno nacional es permitir la libre circulación y “hacer cumplir la ley”, a la vez que aclaró que no se trata de un protocolo antipiquete sino “de orden público”.

Esta mañana, en declaraciones a radio La Red, Bianco había adelantado el rechazo a la iniciativa presentada la semana pasada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich al afirmar que “criminaliza la protesta”.

“Sé que hay contactos entre nuestro ministro de Seguridad y el de la Nación, como corresponde, son contactos institucionales y operativos. No nos han solicitado que apliquemos el protocolo y no vamos a aplicar ese protocolo porque no estamos de acuerdo con las disposiciones, que entre otras cosas, creo que criminaliza en cierto sentido la protesta”, afirmó el ministro de Kicillof.

Sobre esas declaraciones fue consultado el vocero presidencial, quien respondió: “Lo dije el día que lo anuncié: cada gobernador o el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires será responsable por el acatamiento o no del protocolo. Nuestra prioridad es que el que quiera circular, circular. Si esa no es la prioridad del Gobierno provincial, y por eso no acata el protocolo, dará las explicaciones a cada uno de los bonaerenses. Nosotros entendemos que primero está el cumplimiento de la ley y primero está el derecho de la gente a circular”.

El Gobierno nacional anunció que busca terminar con los permanentes cortes de calles que se dan principalmente en la Ciudad de Buenos Aires en cada protesta piquetera. Por eso, además del protocolo de Seguridad, ayer la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunció que aquellos que participen en cortes de calles no cobrarán planes sociales. En ese sentido, el Gobierno aclaró que quienes realicen manifestaciones que no interrumpan el tránsito no tendrán inconvenientes y mantendrán la ayuda social.

En un mensaje grabado, difundido por el canal de Youtube de Casa Rosada, la funcionaria ratificó que el gobierno será riguroso con quiénes corten calles. “Como dijo el presidente”, el que corta no cobra, afirmó.

La movilización convocada por las organizaciones sociales, agrupadas en Unidad Piquetera, tiene un doble objetivo: conmemorar un nuevo aniversario del estallido que se produjo en el año 2001 y que derivó en la salida del presidente Fernando de La Rúa, y, además, expresarle al presidente Javier Milei la disconformidad del sector con las primeras decisiones del equipo económico liderado por Luis Caputo, el ministro de Economía.

“Manifestarse es un derecho, pero también lo es circular libremente por el territorio argentino para dirigirse al lugar de trabajo. Los que promuevan, instiguen, organicen o participen de los cortes, perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano”, sintetizó ayer Petovello.

Hoy, Adorni también adelantó que pondrán en servicio la línea gratuita 134 para que quienes sean obligados a participar de las manifestaciones puedan denunciar anónimamente.

“La decisión está tomada y será hacer cumplir la ley. Los detalles del plan no se dan por cuestiones de seguridad, pero la decisión es clara: permitir la libre circulación, y está claro que cada una de las medidas que se están tomando están en lúnea con la disuasión previa. Intentar que se comprenda que la gente va a seguir cobrando su plan social, que no es necesario ir a la protesta marcándose en una lista para subirlos a determinados medios de transporte e ir a cortar la calle amenazándolos de que si no se les va a cortar el plan”, dijo Adorni hoy.