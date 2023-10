El productor agropecuario y dirigente de fútbol Bernardo Grobocopatel reveló que votará por Massa: “Milei es un salto al vacío”

El productor agropecuario Bernardo Grobocopatel admitió que votará por Sergio Massa: “Tiene experiencia y apuesta a la unidad”

Tras el triunfo del candidato oficialista, Sergio Massa, que lo posicionó en el balotaje con el candidato liberal Javier Milei, el productor agropecuario Bernardo Grobocopatel anunció que votará al actual Ministro de Economía para que se convierta en el próximo presidente de los argentinos.

“Estamos ante dos candidatos. Uno es un salto peligroso al vacío, a lo desconocido, que no tiene experiencia para gobernar, y eso puede ser muy malo para Argentina”, señaló Grobocopatel durante una entrevista al sitio Ascenso del Interior al referirse al líder de La Libertad Avanza.

Mientras que al candidato de Unión por la Patria lo describió como “una persona con mucha capacidad de gestión y que conoce los problemas de los argentinos y que se hizo cargo del país en un momento muy difícil”.

Con miras a la segunda vuelta, Grobocopatel fue contundente con respecto a quién votará el 19 de noviembre: “Massa, sin lugar a dudas, es un líder político con experiencia y que apuesta a un gobierno de unidad nacional y a terminar con la grieta y por ello tiene mi voto”.

De esta manera, el productor agropecuario se sumó a la lista de empresarios que manifestaron públicamente su apoyo a Massa, tal como lo hizo días atrás el dirigente industrial José Urtubey. “Milei atenta contra la cultura nacional. Argentina se ha caracterizado desde su inicio por la justicia social. Milei es antifederal y unitario, no es viable para la Argentina”, señaló este lunes en Radio 10.

Por su parte, Grobocopatel manifestó su alineamiento político con la visión de “respaldar la experiencia y la capacidad de gestión en tiempos desafiantes”, optando por una propuesta que “apunte al fin de la polarización política en Argentina”.

Sus declaraciones se dieron en medio de la expectación por el partido de fútbol que disputarán este sábado Agropecuario de Carlos Casares, el club del cual es presidente, y Ferro Carril Oeste, por el Ascenso del Interior.

“La verdad que muy bien, con muchas expectativas”, dijo sobre el enfrentamiento deportivo. “Agro ha hecho un gran campeonato, peleó hasta la última fecha para poder ganar la Zona y llegar a la final. Lamentablemente el empate ante Patronato nos privó de eso, pero ahora comienza una nueva etapa”, agregó con optimismo.

Sobre las posibilidades ante Ferro, el presidente del “Agro”, el único club de fútbol ligado al campo, enfatizó la solidez del torneo realizado por su equipo pero advirtió sobre la calidad de su rival. “Ferro tiene un muy buen equipo y son partidos de 90 minutos, donde una distracción te puede dejar fuera del campeonato. Por eso es que a los partidos hay que jugarlos”, indicó con prudencia.

En cuanto al ascenso a Primera División, Grobocopatel expresó confianza: “Año tras año, Agropecuario viene siendo protagonista en todas las canchas con buenas campañas y sin hacer locuras en lo económico. En algún momento se va a dar, vamos por el buen camino”.

Grobocopatel, además, es presidente del club de fútbol Agropecuario de Carlos Casares

Sobre la situación económica del país, el presidente del club manifestó su enfoque pragmático: “Son momentos difíciles donde hay que mantener la cabeza fría y no cometer locuras endeudándose más de lo que se puede generar. Agropecuario es un club sólido que no gasta más de lo que tiene, y esa es la clave. Igualmente, creo que pronto la situación comenzará a mejorar”.

Sin embargo, el diálogo dio un giro significativo al abordar sus preferencias políticas que, sin dudas, se convirtieron en el titular de los medios locales, con rebote a nivel nacional, opacando sus declaraciones deportivas.

El pequeño club que dirige está ubicado en Carlos Casares (a 300 kms de Buenos Aires) y cuenta con una de las historias más singulares de los últimos años del fútbol argentino. El apellido Grobocopatel habla por sí solo. Bernardo es sobrino de Gustavo, la cara visible del grupo empresarial que asentó su fortuna en la rentabilidad de la soja. Hace diez años, después de escuchar ofertas para gerenciar algunos clubes del país, decidió que debía dar el salto al fútbol pero a su modo.

“Lo único que a mí me hace feliz es el fútbol. Siempre fui feliz en una cancha, pero yo tenía dos limitaciones para jugar: la pierna izquierda... y la derecha. Entonces se me ocurrió hacer un club de pueblo y arrancamos a jugar la liga local y el Argentino C con 400 equipos. Armamos un equipo con los mejores jugadores de la zona y a los cuatro meses nos encontramos en el Federal B. Tuvimos que hacer la cancha a una velocidad rapidísima”, revivió en diálogo con Infobae.

Bernardo Grobocopatel junto a sus hijos, luego de uno de los partidos del "Agro"

A diez años de aquella piedra fundacional, Agropecuario creció escalonadamente pero con la aceleración que brinda el respaldo económico para armar planteles y la obsesión de Bernardo por entender el entramado del mundo del fútbol: “Después de cuatro o cinco campeonatos en el Federal B, ascendimos al Federal A y armamos el equipo en 20 días porque fuimos los últimos en ascender. En 11 meses salimos campeones”.

Actualmente, Bernardo divide sus horas entre su rol dirigencial del “Sojero” (como se lo conoce al equipo de fútbol), sus tres hijos y su empresa Sudamericana Granos, que se dedica al acopio de granos. Precisamente, esa firma es el main sponsor del club de Carlos Casares, que además tiene como segundo respaldo comercial a una sociedad vinculada a la maquinaria agrícola.

“Tenemos sponsors, amigos, clientes de la empresa y mi empresa colabora también siempre. Es un medio difícil, pero no hay otra cosa que me guste más en la vida. El fútbol es mi pasión y mi vida. Cumplí mi sueño”, señaló con orgullo el productor agropecuario y flamante empresario futbolístico.