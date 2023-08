Resultados elecciones PASO 2023 en Catamarca: ¿quién ganó?

La votación de las PASO 2023 en Entre Ríos se llevó adelante entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde (Maximiliano Luna)

Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se desarrollaron este 13 de agosto en todo el país. Catamarca fue una de las jurisdicciones que hizo coincidir sus comicios con los nacionales, junto a CABA, Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Cruz.

En las PASO 2023 a nivel nacional, se definieron los candidatos y coaliciones políticas que se podrán presentar en las elecciones generales nacionales del 22 de octubre, para las categorías de presidente, vicepresidente, 43 representantes del Parlasur, 130 diputados y 24 senadores nacionales.

En el caso de Catamarca, hubo 340.168 personas habilitadas para votar, además de los candidatos para presidente, vicepresidente y representantes del Parlasur, 2 diputados para el Congreso de la Nación. A nivel local, la provincia debió elegir a los candidatos que llegarán a las elecciones generales provinciales del 22 de octubre para las categorías de gobernador, vicegobernador, 8 senadores y 20 diputados provinciales.

¿Quiénes fueron los precandidatos a gobernador en Catamarca en la PASO?

En las PASO en Catamarca se presentaron 5 candidatos a gobernador que corresponden a 4 fuerzas políticas:

Rubén Jalil (Unión por la Patria)

Flavio Fama (Juntos por el Cambio)

Rubén Manzi (Juntos por el Cambio)

Ariel López (Frente de Izquierda y de los Trabajadores)

José Jalil Colome (La Libertad Avanza)

En las PASO 2023 en Catamarca, los ciudadanos debieron elegir entre 5 precandidatos a gobernador (AP Photo/Natacha Pisarenko)

¿Qué pasa si no voté en las PASO 2023 en Catamarca?

Si un elector habilitado no votó en las PASO 2023, deberá justificar su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral dentro de los 60 días desde la elección. En caso de no hacerlo, se lo incorporará al Registro de Infractores al Deber Votar y no podrá hacer trámites durante un año. Además, deberá pagar una multa económica.

