Elecciones 2023, en vivo: noticias de las PASO, candidatos, fechas y resultados, minuto a minuto

Juan Grabois: “Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich tocan la fibra del miedo” El precandidato de Unión por la Patria criticó con dureza a la oposición. Calificó a Javier Milei como “un falso mesías” y propuso “privatizar Edenor, Edesur y nacionalizar el litio”

Entrevista a Juan Grabois

“A mí no me tocó la varita mágica. No soy un elegido. Yo soy un tipo con muchas limitaciones, con algunas virtudes, que formó parte de una generación que se forjó peleando con los de abajo contra un sistema que excluye durante muchos, muchos años”, se define Juan Grabois, el precandidato presidencial de Unión por la Patria que el próximo domingo enfrentará en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) al ministro de Economía, Sergio Massa. El líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) recibió a Infobae en su oficina de Florida, en la localidad bonaerense de Vicente López. Es el mismo lugar en el que se entrevistó con el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley.