Dónde voto en Santiago del Estero en las PASO 2023: cómo consultar el padrón electoral

La participación en las PASO 2023 no es obligatoria para los mayores de 70 años

La provincia de Santiago del Estero tuvo elecciones legislativas en 2021, mismo año en que fueron las elecciones del Poder Ejecutivo local y de los intendentes. Las autoridades locales se renuevan cada cuatro años, según la Constitución provincial. Por lo tanto, este año no se votarán esos cargos.

Sin embargo, los ciudadanos de Santiago del Estero deberán participar en los comicios nacionales, tanto en las PASO del 13 de agosto como en las elecciones generales del 22 de octubre.

En esta ocasión se votará presidente y vicepresidente de Argentina por los próximos cuatro años. En las elecciones 2023, además, se eligen representantes del Parlasur, diputados y senadores para el Congreso de la Nación. Hay jurisdicciones que, además, votarán en las mismas fechas cargos locales. Es el caso de CABA, la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Catamarca y Santa Cruz.

Para votar, es condición necesaria figurar en el padrón electoral, y todas las personas habilitadas, con excepción de los jóvenes de 16 y 17 años, y los adultos mayores de 70, tienen la obligación de votar.

En Santiago del Estero, hay 812.080 personas habilitadas para votar en las PASO 2023

Dónde voto en Santiago del Estero

De acuerdo a los datos oficiales, en Santiago del Estero hay 812.080 personas habilitadas para participar de las primarias del 13 de agosto, lo que representa el 2,29% del padrón electoral nacional. Para poder saber dónde votar en Santiago del Estero en las PASO 2023, se puede consultar el padrón electoral de forma online en el sitio web habilitado por la Cámara Nacional Electoral.

Se debe ingresar el número de DNI, el género y el distrito donde se vota. Como resultado, el elector podrá obtener los datos necesarios para el momento del sufragio, como la dirección del establecimiento de votación, el número de mesa y de orden.

También puede consultar el padrón electoral de Santiago del Estero para las PASO 2023 aquí.

¿Qué se vota en Santiago del Estero en las PASO 2023?

En las PASO 2023, la provincia deberá votar junto al resto del país a los candidatos y coaliciones políticas para que puedan presentarse en las elecciones generales. Cabe recordar que en las primarias se definen las internas de las coaliciones políticas, que además, solo pueden presentarse en las generales si sacan al menos el 1,5% de los votos válidamente emitidos.

En las elecciones 2023, se elegirán presidente, vicepresidente, 43 representantes del Parlasur, 130 diputados y 24 senadores para el Congreso de la Nación.

¿Qué pasa si no voto en las PASO 2023?

En caso de no asistir a las urnas en las PASO 2023, los electores deberán justificar su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral. Dentro de los próximos 60 días recibirán la multa correspondiente, la cual podría escalar. Además, se los incorporará al Registro de Infractores al Deber Votar, lo que los imposibilitará para realizar algunos trámites.

Las multas por no votar en las elecciones PASO del 13 de agosto van de $50 a $500 para los mayores de 18 años y menores de 70 años que no cumplan con el deber cívico de sufragar y no puedan justificar su ausencia. Así lo establece el Código Nacional Electoral en su artículo 125, en el apartado “faltas electorales”.

“Se impondrá multa de pesos cincuenta ($ 50) a pesos quinientos ($ 500) al elector mayor de 18 años y menor de 70 años de edad que dejare de emitir su voto y no se justificare ante la justicia nacional electoral dentro de los 60 días de la respectiva elección”.

Estos son los documentos habilitados para votar en las PASO 2023

¿Quiénes están exceptuados de votar en las PASO 2023?

Los jóvenes de 16 y 17 años, y los mayores de 70 años no están obligados a participar en las PASO y tampoco deberán justificar su ausencia. Pero, además, la ley establece grupos de personas que pueden no concurrir a votar, siempre y cuando presenten una justificación válida ante la Justicia Electoral Nacional. Estos son:

La ley establece algunas otras excepciones para determinados grupos de personas:

Quienes estén a más de 500 kilómetros del lugar de votación y tener una justificación válida que impida el traslado.

Quienes estén enfermos o imposibilitados de ejercer el sufragio por motivos de fuerza mayor. En este caso también se debe presentar una justificación.

Quienes formen parte de organismos o empresas de servicios públicos que cumplan funciones durante el día de la elección.

Ser juez o auxiliar y estar en funciones durante la elección.

