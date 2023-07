Ramiro Marra propuso declarar al subte un servicio esencial para que no se puedan hacer más paros

El anuncio se hizo en medio de un nuevo paro de subes (Télam)

El precandidato a jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza, Ramiro Marra, presentó un proyecto de ley en la Legislatura para que el subte sea declarado servicio esencial y que, de ese modo, el gremio ya no pueda hacer más paros como método de protesta por sus reclamos.

En plena campaña de cara a las próximas elecciones primarias, el dirigente cercano a Javier Milei defendió esta iniciativa al argumentar que los sindicatos del sector, que recientemente volvieron a interrumpir el servicio para pedir una reducción de la semana laboral, “quieren laburar menos y que les paguen más”.

Además, el actual legislador porteño también criticó el pedido de los Metrodelegados de trabajar menos horas para tener dos días de franco y, por el contrario, sostuvo que este transporte público debería “funcionar 24 (horas) por 7 (días a la semana), como en las principales ciudades del mundo”.

Te puede interesar: Se levantó el paro de subte: todas las líneas y el Premetro reanudan su servicio

“Nuevamente, hay un paro, como todas las semanas. No podemos permitir que por cuestiones gremiales se colapse el servicio de transporte o que directamente los porteños no se puedan movilizar”, criticó Marra este miércoles, al anunciar su proyecto.

Ramiro Marra se encuentra en plena campaña

La decisión del diputado de la ciudad se dio en medio del cese de actividades que realizó Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), en el que pidieron tener dos francos semanales para así reducir la cantidad de días y horas a las que están expuestos al asbesto, el cual -denuncian- está presente en diferentes formaciones ferroviarias.

La medida de fuerza comenzó a las 12 del mediodía con la apertura de molinetes en las estaciones de cabecera y siguió con la interrupción del servicio de todas las líneas, incluyendo el Premetro, la cual se mantuvo entre las 13 y las 16 horas.

“Los porteños vivimos con incertidumbre al no saber si el transporte público va a funcionar o no, si vamos a llegar a nuestro trabajo, al médico o a la universidad a tiempo. Por eso, una de mis propuestas es declarar al subte como servicio esencial”, declaró.

Te puede interesar: Larreta a la ofensiva y Bullrich en silencio: qué hay detrás del nuevo endurecimiento de la pelea en JxC

De acuerdo con lo que precisó el propio Marra, el objetivo de esta iniciativa es que el subte “esté siempre en funcionamiento, ya que “un millón trescientos mil usuarios se ven afectados” por este tipo de paros , por lo que señaló que la situación “no puede seguir así”.

“El subte es para millones de porteños la única posibilidad de evadir los piquetes y encima se lo cortan. No quieren laburar y no dejan laburar a los demás. Cerca de un millón trescientos mil usuarios se ven afectados con este tipo de medidas, que encima se toman todas las semanas, es un caos”, agregó.

El precandidato a jefe de Gobierno porteño se encuentra en el tramo final de la campaña de cara a las PASO que se llevarán adelante el 13 de agosto y, en ese marco, recientemente también e quejó de que su rival de Unión por la Patria, Leandro Santoro, lo bloqueó en Twitter y lo acusó de no querer hacer un debate entre ambos.

“Hace semanas que quiero armar un debate con Santoro, pero no se banca el intercambio de ideas. Bloquea a todos con los que no está de acuerdo. Así demuestra que tiene las mismas formas que tuvo siempre el kirchnerismo, callan a los que piensan distinto. No puede venir a decir que es una alternativa, es parte del mismo modelo intolerante”, cerró.

Seguir leyendo: